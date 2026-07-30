ГБР о первых результатах массовых обысков в ТЦК: в Киеве за $2,5 тысячи снимали статус нарушителя Сегодня 19:33 — Криминал

В четверг, 30 июля, Государственное бюро расследований во взаимодействии с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины приступило к масштабной спецоперации «Честный призыв». В ходе спецоперации правоохранители разоблачили схему незаконного вмешательства в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг».

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Как действовала схема

По данным следствия, группа лиц за деньги помогала военнообязанным избавиться от статуса нарушителя воинского учета, пройти необходимые процедуры без риска мобилизации и получить время для дальнейшего оформления бронирования.

По версии правоохранителей, организаторами схемы были мужчина и его сожительница, ранее работавшая оператором одного из столичных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Используя полученные знания и связи, они привлекли к незаконной деятельности действующего оператора ТЦК.

Чиновник использовал собственный электронный ключ доступа к реестру и без законных оснований менял информацию о военнообязанных на системной основе.

Без их личного присутствия он вносил сведения об изменении места воинского учета, отменял статус розыска или нарушителя воинского учета, создавал записи о сверке данных, вручении документов оповещения и направлении на военно-врачебную комиссию.

Сколько стоили такие «услуги»

Участники аферы установили четкие тарифы на свои «услуги»:

2500 долларов США — за удаление информации о нарушении воинского учета для лиц рядового и сержантского состава;

3000 долларов США — для офицеров;

1700 долларов США — за организацию прохождения военно-врачебной комиссии без принятия мер по мобилизации.

Сотрудники ГБР задокументировали 18 эпизодов, когда организаторы получили 2,5 тысячи долларов США за удаление из реестра сведений о нарушении воинского учета конкретным военнообязанным. После передачи денег оператор ТЦК внес соответствующие изменения в государственную информационную систему.

Установлено, что должностное лицо систематически использовало служебный доступ и аналогичным способом незаконно изменило данные относительно значительного количества военнообязанных.

Что грозит подозреваемому

Оператор ТЦК уведомлен о подозрении в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенном лицом, имеющим право доступа к нему, по предварительному сговору группой лиц, в том числе повторно (ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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