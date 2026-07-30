В Одесской области 83 военных строили дом командиру части (фото) Сегодня 18:22 — Криминал

Командир воинской части привлек около 80 подчиненных военнослужащих к строительству собственного дома

В Одесской области правоохранители разоблачили командира воинской части, который несколько месяцев привлекал подчиненных к строительству своего частного дома.

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

Детали следствия

В Национальной полиции уточнили , что командир воинской части, превышая власть и служебные полномочия, в течение нескольких месяцев привлекал около 80 подчиненных военнослужащих для строительства собственного дома в Подольском районе.

Кроме личного состава, не по назначению, а для завоза строительных материалов для выполнения работ, использовался даже военный транспорт.

Следствие зафиксировало использование военного грузового транспорта для доставки строительных материалов.

Результаты обысков

В ходе обыска на объекте обнаружили около 83 военнослужащих, выполнявших строительные работы.

В ходе обыска на объекте обнаружили около 83 военнослужащих, выполнявших строительные работы.

Проведя комплекс мероприятий, ряд обысков, собрав достаточное количество доказательств, следователи полиции задержали в процессуальном порядке командира и объявили ему подозрение в превышении военным должностным лицом власти, что причинило существенный ущерб, в условиях военного положения.

Генпрокурор считает, что собранные доказательства свидетельствуют о системном характере таких действий.

«Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов. Это отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей, что в условиях войны напрямую влияет на боеготовность подразделения», — подчеркнул Кравченко.

Майору объявили подозрение по ч. 5 ст. 426−1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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