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В Одесской области 83 военных строили дом командиру части (фото)

Криминал
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Командир воинской части привлек около 80 подчиненных военнослужащих к строительству собственного дома
Командир воинской части привлек около 80 подчиненных военнослужащих к строительству собственного дома
В Одесской области правоохранители разоблачили командира воинской части, который несколько месяцев привлекал подчиненных к строительству своего частного дома.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

Детали следствия

В Национальной полиции уточнили, что командир воинской части, превышая власть и служебные полномочия, в течение нескольких месяцев привлекал около 80 подчиненных военнослужащих для строительства собственного дома в Подольском районе.
Кроме личного состава, не по назначению, а для завоза строительных материалов для выполнения работ, использовался даже военный транспорт.
Следствие зафиксировало использование военного грузового транспорта для доставки строительных материалов.
Следствие зафиксировало использование военного грузового транспорта для доставки строительных материалов.

Результаты обысков

В ходе обыска на объекте обнаружили около 83 военнослужащих, выполнявших строительные работы.
В ходе обыска на объекте обнаружили около 83 военнослужащих, выполнявших строительные работы.
В ходе обыска на объекте обнаружили около 83 военнослужащих, выполнявших строительные работы.
Проведя комплекс мероприятий, ряд обысков, собрав достаточное количество доказательств, следователи полиции задержали в процессуальном порядке командира и объявили ему подозрение в превышении военным должностным лицом власти, что причинило существенный ущерб, в условиях военного положения.
Генпрокурор считает, что собранные доказательства свидетельствуют о системном характере таких действий.
«Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов. Это отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей, что в условиях войны напрямую влияет на боеготовность подразделения», — подчеркнул Кравченко.
Майору объявили подозрение по ч. 5 ст. 426−1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоПолицияПрокуратураЗлоупотребление властьюСлужебные полномочия
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