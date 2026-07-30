В Одесской области 83 военных строили дом командиру части (фото)

В Национальной полиции уточнили, что командир воинской части, превышая власть и служебные полномочия, в течение нескольких месяцев привлекал около 80 подчиненных военнослужащих для строительства собственного дома в Подольском районе.
Кроме личного состава, не по назначению, а для завоза строительных материалов для выполнения работ, использовался даже военный транспорт.
Результаты обысков
В ходе обыска на объекте обнаружили около 83 военнослужащих, выполнявших строительные работы.
Проведя комплекс мероприятий, ряд обысков, собрав достаточное количество доказательств, следователи полиции задержали в процессуальном порядке командира и объявили ему подозрение в превышении военным должностным лицом власти, что причинило существенный ущерб, в условиях военного положения.
Генпрокурор считает, что собранные доказательства свидетельствуют о системном характере таких действий.
«Речь идет не только о незаконном использовании государственных ресурсов. Это отвлечение военнослужащих от выполнения их прямых обязанностей, что в условиях войны напрямую влияет на боеготовность подразделения», — подчеркнул Кравченко.
Майору объявили подозрение по ч. 5 ст. 426−1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.