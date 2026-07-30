БЭБ «прикрыло» производство самодельного горючего на 50 млн грн
- 233 тыс. литров жидкости с резким запахом, похожим на бензин;
- 25 тонн стабильного газового конденсата;
- 24 тонны многофункционального разбавителя;
- а также мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию, копии документов по хозяйственной деятельности, черновые записи и другие вещественные доказательства.
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