БЭБ «прикрыло» производство самодельного горючего на 50 млн грн Сегодня 14:23 — Криминал

БЭБ «прикрыло» производство самодельного горючего на 50 млн грн

На территории Днепропетровской и Кировоградской областей было разоблачено незаконное производство и сбыт фальсифицированного топлива.

В течение 2026 года участники схемы организовали незаконное производство горючего. Использовали специальное оборудование, посредством которого смешивали компоненты неизвестного происхождения и получали готовую топливную смесь.

Готовая продукция не отвечала установленным требованиям госстандартов качества, а реализовывалась через подконтрольные автозаправочные станции, сообщили на сайте Бюро экономической безопасности.

Детективы БЭБ провели ряд санкционированных обысков в местах производства, хранения и реализации незаконно производимого горючего.

Было изъято:

233 тыс. литров жидкости с резким запахом, похожим на бензин;

25 тонн стабильного газового конденсата;

24 тонны многофункционального разбавителя;

а также мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию, копии документов по хозяйственной деятельности, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Общая стоимость изъятого имущества составляет около 50 млн грн.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Идет досудебное расследование.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины при содействии Государственной налоговой службы Украины. Процессуальное руководство — прокуроры Офиса Генерального прокурора.

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