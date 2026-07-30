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БЭБ «прикрыло» производство самодельного горючего на 50 млн грн

Криминал
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БЭБ «прикрыло» производство самодельного горючего на 50 млн грн
БЭБ «прикрыло» производство самодельного горючего на 50 млн грн
На территории Днепропетровской и Кировоградской областей было разоблачено незаконное производство и сбыт фальсифицированного топлива.
В течение 2026 года участники схемы организовали незаконное производство горючего. Использовали специальное оборудование, посредством которого смешивали компоненты неизвестного происхождения и получали готовую топливную смесь.
Готовая продукция не отвечала установленным требованиям госстандартов качества, а реализовывалась через подконтрольные автозаправочные станции, сообщили на сайте Бюро экономической безопасности.
Детективы БЭБ провели ряд санкционированных обысков в местах производства, хранения и реализации незаконно производимого горючего.
Было изъято:
  • 233 тыс. литров жидкости с резким запахом, похожим на бензин;
  • 25 тонн стабильного газового конденсата;
  • 24 тонны многофункционального разбавителя;
  • а также мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию, копии документов по хозяйственной деятельности, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Общая стоимость изъятого имущества составляет около 50 млн грн.
В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Идет досудебное расследование.
Оперативное сопровождение осуществляли работники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины при содействии Государственной налоговой службы Украины. Процессуальное руководство — прокуроры Офиса Генерального прокурора.
По материалам:
Finance.ua
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