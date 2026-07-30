ГБР проводит обыски более чем в 100 ТЦК по всей Украине Сегодня 11:14 — Криминал

ДБР проводит масштабную спецоперацию «Честный призыв», dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований во взаимодействии с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины проводит масштабную спецоперацию «Честный призыв». Следственные действия проходят в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Что проверяют правоохранители

Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышение военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности, избиениях и пытках военнообязанных.

Речь идет о комплексной работе по очистке системы, а не реакции на один резонансный случай.

По результатам следственных действий ожидается задержание и объявление подозрения фигурантам в разных регионах страны.

ГБР проверяет факты возможных злоупотреблений в ТЦК, dbr.gov.ua

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что президент Владимир Зеленский поставил задачу бывшему министру обороны Михаилу Федорову разобраться с бусификацией. «Есть три ключевые задачи, которые я поставил министру обороны Федорову. Номер один — закрытие неба. Закрытие неба важно в любом случае, вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Очень сложно, потому и номер один. Пункт номер два: разобраться с вопросом бусификации», — отметил Зеленский.

Две недели назад Михаил Федоров сообщил, что уходит с поста министра обороны Украины. По его словам, реформу мобилизации должны были презентовать в июле, а начать в августе. По его мнению, уже в сентябре ситуация с этим процессом должна измениться существенно — таким был таймлайн его команды в ведомстве, которая и презентовала народным депутатам. Но в день, на который запланировано подписание приказа о начале первого этапа реформы, его уволили.

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