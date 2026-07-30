Правоохранители разоблачили криптомошенников, которые обманули людей более чем на 40 млн грн Сегодня 09:33 — Криминал

Правоохранители провели 12 обысков в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске

Правоохранители пресекли деятельность преступной организации, участники которой под видом инвестирования в криптовалюту завладевали средствами граждан Украины и других государств. По предварительным данным, от деятельности мошеннической сети могли пострадать около 800 человек, а общая сумма ущерба превышает 40 млн грн.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Как действовала схема

По данным следствия, преступную схему организовали два жителя Харькова. Они создали разветвленную структуру с четким распределением функций между участниками, финансировали ее деятельность и принимали меры конспирации. К работе сети привлекли SMM-специалистов, менеджеров и так называемых трейдеров.

В Facebook и Instagram они распространяли рекламу «легкого заработка», псевдоинвестиционных курсов и якобы прибыльных операций с криптовалютой. Дальнейшее общение с потенциальными потерпевшими переводили в WhatsApp, Telegram и Discord.

Используя методы социальной инженерии, специализированное программное обеспечение и современные средства связи, участники организации устанавливали доверительные отношения с гражданами и убеждали вкладывать средства в фиктивные инвестиционные проекты.

В ходе общения они подробно выясняли материальное положение потерпевших: наличие сбережений, кредитных лимитов, драгоценного имущества, а также возможность одолжить деньги у родственников или знакомых.

Граждан убеждали переводить средства и криптоактивы на подконтрольные электронные кошельки, проводить операции на фиктивных инвестиционных платформах, а в отдельных случаях предоставлять удаленный доступ к собственным телефонам и компьютерам.

Для создания иллюзии успешного инвестирования потерпевшим демонстрировали ложный рост прибыли. Когда люди пытались вернуть вложенные средства, от них потребовали дополнительные платежи якобы за уплату налогов, комиссий, страхование или разблокирование счетов. Полученные цифровые активы участники схемы переводили через криптовалютные биржи, конвертировали в наличные деньги и присваивали.

Что установило следствие

Правоохранители задокументировали разговоры участников организации, в ходе которых они обсуждали материальное положение потерпевших и возможность получения от них дополнительных средств. В частности, один из фигурантов заявил о намерении получить 100 долларов США от женщины с онкологическим заболеванием, доподлинно зная о ее диагнозе и трудном материальном положении.

В настоящее время в рамках уголовного производства установлены семь пострадавших граждан Украины, которым причинен ущерб на общую сумму более 10 млн грн. Идентификация других потерпевших продолжается.

Обыски и подозрения

Правоохранители провели 12 обысков в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске. Были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, транспортные средства, носители информации и другие вещественные доказательства, которые могут подтверждать функционирование мошеннической сети.

Четыре человека, среди которых два организатора, задержаны и уведомлены о подозрении в организации и участии в преступной организации, а также в мошенничестве, совершенном организованной группой и в особо крупных размерах. Их действия квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 УК Украины.

По ходатайствам прокуроров суд избрал всем четверым подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Трем подозреваемым, среди которых два организатора, определена возможность внесения залога в размере 40 млн грн каждому. Еще одному подозреваемому — 1,5 млн грн.

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