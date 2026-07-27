Бывший госсекретарь МИД подозревается в хищении 37 млн ​​грн пожертвований зарубежных доноров

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении организованной преступной группы, которую возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины. Правоохранители считают, что участники схемы завладели средствами иностранных доноров, которые предназначались для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения рф, а впоследствии легализовали их через конвертационные центры.
По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации. Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.
В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц, а те переводили их на конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение.
Как скрывали сделку
Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы производили фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений.
Следствие установило легализацию средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).