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Бывший госсекретарь МИД подозревается в хищении 37 млн ​​грн пожертвований зарубежных доноров

Криминал
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении организованной преступной группы, которую возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины. Правоохранители считают, что участники схемы завладели средствами иностранных доноров, которые предназначались для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения рф, а впоследствии легализовали их через конвертационные центры.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как действовала схема

По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации. Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.
В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц, а те переводили их на конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение.

Как скрывали сделку

Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы производили фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений.
Следствие установило легализацию средств на общую сумму более 37 млн ​​грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).
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Кому сообщили о подозрении

Среди подозреваемых:
  • бывший государственный секретарь МИД (2020−2024 гг.), организатор схемы;
  • бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
  • советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;
  • бухгалтер ГО.
Квалификация: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
При разоблачении преступления использовали материалы Государственной аудиторской службы Украины.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоЗлоупотребление властьюСлужебные полномочияНАБУСАП
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