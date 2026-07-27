Бывший госсекретарь МИД подозревается в хищении 37 млн ​​грн пожертвований зарубежных доноров Сегодня 17:50 — Криминал

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении организованной преступной группы, которую возглавлял бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины. Правоохранители считают, что участники схемы завладели средствами иностранных доноров, которые предназначались для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения рф, а впоследствии легализовали их через конвертационные центры.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как действовала схема

По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации. Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.

В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц, а те переводили их на конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение.

Как скрывали сделку

Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы производили фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений.

Следствие установило легализацию средств на общую сумму более 37 млн ​​грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).

Кому сообщили о подозрении

Среди подозреваемых:

бывший государственный секретарь МИД (2020−2024 гг.), организатор схемы;

бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;

советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;

бухгалтер ГО.

Квалификация: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

При разоблачении преступления использовали материалы Государственной аудиторской службы Украины.

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