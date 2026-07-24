АМКУ раскрыл сговор в закупках индивидуального обмундирования Сегодня 11:33 — Криминал

АМКУ раскрыл сговор в закупках индивидуального обмундирования

23 июля 2026 года, в рамках выполнения приоритетов деятельности Комитета на 2026 год, Антимонопольный комитет Украины принял решение, которым признал действия трех субъектов хозяйствования нарушением законодательства о защите экономической конкуренции в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.

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Общества принимали участие в процедурах закупки индивидуального обмундирования, проведенных Министерством обороны Украины и государственным предприятием Министерства обороны Украины «Агентство закупок в сфере обороны» с общей ожидаемой стоимостью — 387 978 500 грн.

В ходе расследования дела Комитет установил обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствуют о совместном и координированном осуществлении ответчиками хозяйственной деятельности, единстве экономических интересов и совместной подготовки тендерных предложений с целью участия в закупках.

Штрафы

АМКУ признал такие действия групп субъектов хозяйствования нарушением Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде совершения антиконкурентных согласованных действий, повлекших искажение результатов торгов, и оштрафовал их на общую сумму 29 860 412 грн.

Напомним, согласно Закону Украины «О публичных закупках», основанием для отказа в участии в процедуре закупки является тот факт, что предприятие (участник) в течение последних трех лет привлекалось к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров.

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