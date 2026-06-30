В «черный список» АМКУ попали 2857 компаний: их доход достиг 302 млрд грн (инфографика) Сегодня 11:35 — Фондовый рынок

Торговля и строительство лидируют по количеству компаний

По состоянию на конец июня 2026 года в сводном перечне Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) значатся 2857 компаний.

Об этом свидетельствуют данные сервиса анализа рынков на основе открытых государственных реестров Vkursi Market BI.

«Сводный список АМКУ остается преимущественно концентрированным в крупнейших деловых регионах страны и среди отраслей, которые традиционно активно участвуют в государственных закупках. Самую большую долю в нем формируют торговые и строительные компании. Предприятия могут находиться в процессе обжалования включения в сводный список АМКУ, а сами включения могут касаться не только нарушения конкурентного законодательства, но и необоснованного повышения цен, монопольного положения», — отмечают эксперты портала.

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В список входят юридические лица, в отношении которых АМКУ установил факты антиконкурентных согласованных действий во время процедур публичных закупок, злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке, а также другие нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, в частности в сфере ценообразования.

Совокупный доход всех компаний, включенных в список, по итогам 2025 года составил 302 млрд грн. Общая прибыль этих предприятий достигла 6 млрд грн.

Больше всего компаний зарегистрировано в Киеве и области

Наибольшая концентрация компаний из перечня АМКУ зафиксирована в Киеве и Киевской области — 902 юридических лица или почти треть от общего количества.

Также значительное количество таких компаний зарегистрировано в Харьковской области — 227, Львовской — 226, Днепропетровской — 217 и Одесской — 168.

Отраслевое распределение компаний, Vkursi Market BI

Торговля и строительство лидируют по количеству компаний

По видам экономической деятельности больше всего компаний именно в сфере оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств — 956 компаний. Это более трети всех юридических лиц, внесенных в список.

Вторая по количеству — строительная отрасль, где в список попали 738 компаний. Еще 412 юридических лиц работают в сфере перерабатывающей промышленности.

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В пятерку также вошли компании, которые ведут деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания (133 компании) и профессиональную, научную и техническую деятельность (124 компании).

Большое количество торговых и строительных компаний обусловлено высокой активностью этих секторов на рынке публичных закупок. Совокупно на две отрасли приходится около 60% всех юридических лиц, внесенных в список компаний АМКУ.

Ограничения для компаний из списка

Компании, в отношении которых есть решения АМКУ, не могут участвовать в тендерах (открытых торгах), однако могут заключать прямые договоры с бюджетными учреждениями вне системы Prozorro (если это не противоречит другим нормам).

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