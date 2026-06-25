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9 тысяч компаний в Украине освобождены от проверок: кто попал в Клуб белого бизнеса

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Компании из Клуба белого бизнеса освобождены от документальных проверок
Компании из Клуба белого бизнеса освобождены от документальных проверок
Количество участников Клуба белого бизнеса достигло 9251. За последний квартал перечень увеличился на 3%: во время последнего обновления в него вошли 1490 компаний, в то же время 1216 участников выбыли.
Подавляющее большинство участников составляют юридические лица — 8673 компании или 94% от общего количества. Еще 578 участников (6%) — физические лица-предприниматели.
Об этом говорится в аналитике Опендатабота.

Какие компании входят в Клуб белого бизнеса

Из 8 673 находящихся в перечне компаний 8 640 являются активными. Еще одна компания находится в состоянии прекращения, а одна — в процедуре санации в рамках дела о банкротстве. В то же время, относительно 31 компании информация скрыта, поэтому определить их статус, регион регистрации и другие данные невозможно.
Во время последнего обновления в Клуб присоединились новые крупные игроки.
  • Крупнейшим новичком стал «Киевстар», в прошлом году получивший 43,8 млрд грн дохода.
  • Второе место по этому показателю заняла энергетическая компания из Одесской области «ООЭК» с доходом 26,8 млрд грн.
  • Третьим стал «Тойота-Украина», которая по итогам прошлого года задекларировала 24,6 млрд грн дохода.
Половина компаний из перечня работает на общей системе налогообложения — 4 788 бизнесов. Еще 1720 компаний (20%) применяют упрощенную систему налогообложения четвертой группы, а 1689 (20%) — третьей группы. Кроме того, 476 компаний (6%) имеют статус резидентов «Дія.City».
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Больше всего участников Клуба работает в сфере сельского хозяйства — 1 808 компаний (21%). Почти столько же занимаются торговлей и ремонтом транспорта — 1 772 компании (20%). Еще 1459 бизнесов (17%) работают в перерабатывающей промышленности. По 7% компаний представлены в сферах строительства и сделок с недвижимостью.
9 тысяч компаний в Украине освобождены от проверок: кто попал в Клуб белого бизнеса
По регионам лидирует Киев, где зарегистрировано 1892 компании или 22% от общего количества. На Днепропетровскую область приходится 800 компаний (9%), на Киевскую — 670 (8%), на Львовскую — 657 (8%). Меньше всего участников, не считая прифронтовых регионов, зарегистрировано в Закарпатской области — 169 компаний и Черновицкой — 129.
9 тысяч компаний в Украине освобождены от проверок: кто попал в Клуб белого бизнеса
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В Индекс Опендатабота 2026 года входят 33 компании из Клуба белого бизнеса. Наибольшие доходы по итогам 2025 года продемонстрировали АТБ-МАРКЕТ (247,3 млрд грн), Киевстар (43,8 млрд грн), Киевская областная ЭК (31,6 млрд грн), Тойота-Украина (24,6 млрд грн) и Интерпайп Нико Тьюб (23,7 млрд грн).
Еще 106 компаний являются участниками финансово промышленных групп. Наибольшее представительство имеют группа АТБ — 10 компаний, МХП — 7, группа семьи Пинчуков — 6, Западнаядрасервис — 5, группа братьев Супруненко — 5, AGR Group — 5 и Новая Почта — 4.

Среди ФЛП преобладают представители торговли

Среди участников Клуба белого бизнеса в настоящее время насчитывается 578 ФЛП. Большинство из них — 88% - работают на упрощенной системе налогообложения третьей группы, тогда как 12% находятся на общей системе.
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Больше всего предпринимателей в перечне зарегистрировано на Днепропетровщине — 76 бизнесов или 13% от общего количества. Почти столько же ФЛП работает в Киеве — 74 (13%). Еще 9% предпринимателей зарегистрировано во Львовской области.
9 тысяч компаний в Украине освобождены от проверок: кто попал в Клуб белого бизнеса
Наименее представлены Закарпатская, Ровенская и Кировоградская области — по 2% ФЛП от общего количества.
9 тысяч компаний в Украине освобождены от проверок: кто попал в Клуб белого бизнеса
Наиболее распространенная сфера деятельности среди предпринимателей — торговля и ремонт транспорта. В этом направлении работает 221 ФЛП, что составляет 38% всех предпринимателей в перечне. Значительно меньшее количество участников представляют сферы транспорта и логистики (13%) и административных услуг (9%).

Что известно о Клубе белого бизнеса

24 июля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о Клубе белого бизнеса, целью которого является борьба с теневой экономикой. Если украинский бизнес платит налоги и зарплату больше, чем средний показатель по отрасли, а также нет налоговых долгов и других вопросов от налоговых органов, такие компании не попадают под документальные проверки и получают другие преференции.
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Преимущества для попавших в Клуб белого бизнеса:
  • мораторий на некоторые виды документальных проверок;
  • срок проведения камеральной и документальной проверок плательщика налога, указанных в п. 200.10 и 200.11 НКУ, составляет 5 и 10 рабочих дней соответственно. То есть срок уменьшился с 20 и 40 календарных дней, что является положительным для плательщиков НДС;
  • индивидуальные налоговые консультации предоставляются налогоплательщику исключительно ГНС Украины в течение 15 календарных дней, следующих за днем ​​получения им обращения, без возможности продления срока его рассмотрения;
  • закрепление за налогоплательщиком должностного лица территориального органа ГНС, ответственного за взаимодействие с налогоплательщиком (комплаенс-менеджера);
  • получение налогоплательщиком по своему запросу в пятидневный срок сведений об имеющейся в органе ГНС налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности такого налогоплательщика, а также консультаций по устранению таких рисков.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ФЛПБизнесНалоги
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