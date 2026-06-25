9 тысяч компаний в Украине освобождены от проверок: кто попал в Клуб белого бизнеса Сегодня 14:09

Компании из Клуба белого бизнеса освобождены от документальных проверок

Количество участников Клуба белого бизнеса достигло 9251. За последний квартал перечень увеличился на 3%: во время последнего обновления в него вошли 1490 компаний, в то же время 1216 участников выбыли.

Подавляющее большинство участников составляют юридические лица — 8673 компании или 94% от общего количества. Еще 578 участников (6%) — физические лица-предприниматели.

Об этом говорится в аналитике Опендатабота.

Какие компании входят в Клуб белого бизнеса

Из 8 673 находящихся в перечне компаний 8 640 являются активными. Еще одна компания находится в состоянии прекращения, а одна — в процедуре санации в рамках дела о банкротстве. В то же время, относительно 31 компании информация скрыта, поэтому определить их статус, регион регистрации и другие данные невозможно.

Во время последнего обновления в Клуб присоединились новые крупные игроки.

Крупнейшим новичком стал «Киевстар», в прошлом году получивший 43,8 млрд грн дохода.

Второе место по этому показателю заняла энергетическая компания из Одесской области «ООЭК» с доходом 26,8 млрд грн.

Третьим стал «Тойота-Украина», которая по итогам прошлого года задекларировала 24,6 млрд грн дохода.

Половина компаний из перечня работает на общей системе налогообложения — 4 788 бизнесов. Еще 1720 компаний (20%) применяют упрощенную систему налогообложения четвертой группы, а 1689 (20%) — третьей группы. Кроме того, 476 компаний (6%) имеют статус резидентов «Дія.City».

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Больше всего участников Клуба работает в сфере сельского хозяйства — 1 808 компаний (21%). Почти столько же занимаются торговлей и ремонтом транспорта — 1 772 компании (20%). Еще 1459 бизнесов (17%) работают в перерабатывающей промышленности. По 7% компаний представлены в сферах строительства и сделок с недвижимостью.

По регионам лидирует Киев, где зарегистрировано 1892 компании или 22% от общего количества. На Днепропетровскую область приходится 800 компаний (9%), на Киевскую — 670 (8%), на Львовскую — 657 (8%). Меньше всего участников, не считая прифронтовых регионов, зарегистрировано в Закарпатской области — 169 компаний и Черновицкой — 129.

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В Индекс Опендатабота 2026 года входят 33 компании из Клуба белого бизнеса. Наибольшие доходы по итогам 2025 года продемонстрировали АТБ-МАРКЕТ (247,3 млрд грн), Киевстар (43,8 млрд грн), Киевская областная ЭК (31,6 млрд грн), Тойота-Украина (24,6 млрд грн) и Интерпайп Нико Тьюб (23,7 млрд грн).

Еще 106 компаний являются участниками финансово промышленных групп. Наибольшее представительство имеют группа АТБ — 10 компаний, МХП — 7, группа семьи Пинчуков — 6, Западнаядрасервис — 5, группа братьев Супруненко — 5, AGR Group — 5 и Новая Почта — 4.

Среди ФЛП преобладают представители торговли

Среди участников Клуба белого бизнеса в настоящее время насчитывается 578 ФЛП. Большинство из них — 88% - работают на упрощенной системе налогообложения третьей группы, тогда как 12% находятся на общей системе.

Больше всего предпринимателей в перечне зарегистрировано на Днепропетровщине — 76 бизнесов или 13% от общего количества. Почти столько же ФЛП работает в Киеве — 74 (13%). Еще 9% предпринимателей зарегистрировано во Львовской области.

Наименее представлены Закарпатская, Ровенская и Кировоградская области — по 2% ФЛП от общего количества.

Наиболее распространенная сфера деятельности среди предпринимателей — торговля и ремонт транспорта. В этом направлении работает 221 ФЛП, что составляет 38% всех предпринимателей в перечне. Значительно меньшее количество участников представляют сферы транспорта и логистики (13%) и административных услуг (9%).

Что известно о Клубе белого бизнеса

24 июля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о Клубе белого бизнеса, целью которого является борьба с теневой экономикой. Если украинский бизнес платит налоги и зарплату больше, чем средний показатель по отрасли, а также нет налоговых долгов и других вопросов от налоговых органов, такие компании не попадают под документальные проверки и получают другие преференции.

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Преимущества для попавших в Клуб белого бизнеса:

мораторий на некоторые виды документальных проверок;

срок проведения камеральной и документальной проверок плательщика налога, указанных в п. 200.10 и 200.11 НКУ, составляет 5 и 10 рабочих дней соответственно. То есть срок уменьшился с 20 и 40 календарных дней, что является положительным для плательщиков НДС;

индивидуальные налоговые консультации предоставляются налогоплательщику исключительно ГНС Украины в течение 15 календарных дней, следующих за днем ​​получения им обращения, без возможности продления срока его рассмотрения;

закрепление за налогоплательщиком должностного лица территориального органа ГНС, ответственного за взаимодействие с налогоплательщиком (комплаенс-менеджера);

получение налогоплательщиком по своему запросу в пятидневный срок сведений об имеющейся в органе ГНС налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности такого налогоплательщика, а также консультаций по устранению таких рисков.

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