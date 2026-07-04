0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп опубликовал новое изображение 100-долларовой купюры со своей подписью

Валюта
44
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп опубликовал новое изображение 100-долларовой купюры со своей подписью — через несколько месяцев после того, как американское Министерство финансов объявило, что впервые подпись действующего президента появится на бумажных денежных знаках США.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство финансов США.
В марте министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация планирует разместить подпись Трампа на американских банкнотах в честь 250-летия основания Соединенных Штатов.
На изображении подпись президента размещена над подписью Бессента. Ранее на 100-долларовой купюре были подписи министра финансов и казначея США, но не действующего президента.
Трамп опубликовал новое изображение 100-долларовой купюры со своей подписью
«Трамп превратил в дело жизни стремление разместить свое имя и изображение на широком спектре американских документов и памятных объектов. Администрация Трампа также разместила его изображение, имя или и то и другое на юбилейном паспорте США, пропусках в национальные парки, баннеры возле различных ведомств в Вашингтоне, инвестиционных счетах для младенцев. Штат Флорида также переименовал в его честь Международный аэропорт Palm Beach», — говорится в публикации CNN.
Некоторые члены Конгресса США хотели пойти еще дальше и разместить изображение Трампа на денежных знаках, представив законопроект о размещении его портрета на юбилейной купюре номиналом 250 долларов. Такой результат намного менее вероятен, учитывая, что для этого нужна поддержка сенаторов-демократов в Конгрессе.
Трампа хотят напечатать на долларах еще при жизни
Трампа хотят напечатать на долларах еще при жизни
Кодекс США предусматривает, что «на денежных знаках и ценных бумагах Соединенных Штатов может быть изображен только портрет умершего лица», но законопроект Палаты представителей имеет целью «создать исключение для лиц, являющихся или являвшихся президентами Соединенных Штатов».
Ранее Finance.ua писал, что в Соединенных Штатах презентовали концепт специального ограниченного выпуска паспортов, посвященных юбилею независимости государства.
На развороте паспорта полнофигурный портрет Трампа на фоне текста Декларации независимости и американского флага. Справа — сцена подписания Декларации независимости в 1776 году. Внизу — золотая подпись президента и надпись «United States of America», а также цифра 250 в честь юбилея.
Трамп представил дизайн нового паспорта США с собственным портретом
Трамп представил дизайн нового паспорта США с собственным портретом
По материалам:
Українська правда
СШАТрамп
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems