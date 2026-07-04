Трамп опубликовал новое изображение 100-долларовой купюры со своей подписью Сегодня 11:48 — Валюта

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп опубликовал новое изображение 100-долларовой купюры со своей подписью — через несколько месяцев после того, как американское Министерство финансов объявило, что впервые подпись действующего президента появится на бумажных денежных знаках США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство финансов США.

В марте министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация планирует разместить подпись Трампа на американских банкнотах в честь 250-летия основания Соединенных Штатов.

На изображении подпись президента размещена над подписью Бессента. Ранее на 100-долларовой купюре были подписи министра финансов и казначея США, но не действующего президента.

«Трамп превратил в дело жизни стремление разместить свое имя и изображение на широком спектре американских документов и памятных объектов. Администрация Трампа также разместила его изображение, имя или и то и другое на юбилейном паспорте США, пропусках в национальные парки, баннеры возле различных ведомств в Вашингтоне, инвестиционных счетах для младенцев. Штат Флорида также переименовал в его честь Международный аэропорт Palm Beach», — говорится в публикации CNN.

Некоторые члены Конгресса США хотели пойти еще дальше и разместить изображение Трампа на денежных знаках, представив законопроект о размещении его портрета на юбилейной купюре номиналом 250 долларов. Такой результат намного менее вероятен, учитывая, что для этого нужна поддержка сенаторов-демократов в Конгрессе.

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Кодекс США предусматривает, что «на денежных знаках и ценных бумагах Соединенных Штатов может быть изображен только портрет умершего лица», но законопроект Палаты представителей имеет целью «создать исключение для лиц, являющихся или являвшихся президентами Соединенных Штатов».

Ранее Finance.ua писал , что в Соединенных Штатах презентовали концепт специального ограниченного выпуска паспортов, посвященных юбилею независимости государства.

На развороте паспорта полнофигурный портрет Трампа на фоне текста Декларации независимости и американского флага. Справа — сцена подписания Декларации независимости в 1776 году. Внизу — золотая подпись президента и надпись «United States of America», а также цифра 250 в честь юбилея.

Трамп представил дизайн нового паспорта США с собственным портретом

Українська правда По материалам:

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