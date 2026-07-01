Курс доллара к концу лета (мнение банкира)

В ближайшие месяцы рынок будет оставаться чувствительным к внешним факторам, однако резких скачков ожидать не стоит.
''Я бы не говорил о ''скачках'' как о чем-то ожидаемом. Это, скорее, нетипичный сценарий развития событий на валютном рынке", — отметил банкир.
Он пояснил, что курс и далее будет зависеть от ситуации на фронте, регулярности международной финансовой помощи, потребностей Украины в импорте горючего и энергетического оборудования, а также общей экономической ситуации.
В то же время, по словам Мамедова, сегодня валютный рынок работает в режиме управляемой гибкости.
''По сути это защитная оболочка от нежелательных и даже разрушительных изменений курсов. Это значит, что курс не заморожен, он может двигаться, но Национальный банк остается главным игроком, имеющим ресурсы и инструменты, чтобы сглаживать чрезмерные колебания'', — объяснил эксперт.
По словам банкира, психологическая отметка в 45 гривен уже находится очень близко к текущему официальному курсу.
В то же время, сам факт ее пересечения не стоит воспринимать как сигнал о валютном кризисе.
«Да, доллар может периодически приближаться к отметке 45 грн или даже ситуативно ее пересекать. Но важно не само число '45', а характер курсовых изменений», — подчеркнул Мамедов.
Он отметил, что плавный рост курса на несколько десятков копеек является нормальным явлением для рынка.
''Если это плавное изменение на несколько десятков копеек, а не резкий рывок на несколько гривен, то для экономики это не шок, это всего лишь хороший повод для новостей'', — сказал банкир.
По оценкам аналитиков банка «Глобус банка», при отсутствии новых масштабных военных или внешних потрясений доллар к концу лета, вероятнее всего, будет оставаться в умеренном диапазоне.
''К концу лета естественными будут умеренные колебания, но без признаков ''американских горок''. Скорее всего, курсовые изменения будут постепенными и к концу лета не превысят 45,5 грн за доллар'', — отметил Мамедов.
По словам банкира, нынешний период правильнее называть не «валютными качелями», а периодом повышенной чувствительности валютного рынка.
''Главное — не сам факт колебаний, а их амплитуда. Если Нацбанк сохраняет контроль, международная помощь поступает ритмично, а инфляция не выходит из-под контроля, тогда рынок может оставаться прогнозируемым даже в сложных условиях", — подытожил банкир.
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