Курс доллара к концу лета (мнение банкира) Сегодня 14:04 — Валюта

Курс доллара к концу лета (мнение банкира)

Доллар может периодически приближаться к психологической отметке в 45 гривен или даже временно ее пересекать, однако резких валютных «качелей» в ближайшее время не прогнозируется.

В то же время курс и далее будет оставаться чувствительным к войне, международной помощи и ситуации в экономике.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус банка'' Сергей Мамедов.

В ближайшие месяцы рынок будет оставаться чувствительным к внешним факторам, однако резких скачков ожидать не стоит.

''Я бы не говорил о ''скачках'' как о чем-то ожидаемом. Это, скорее, нетипичный сценарий развития событий на валютном рынке", — отметил банкир.

Он пояснил, что курс и далее будет зависеть от ситуации на фронте, регулярности международной финансовой помощи, потребностей Украины в импорте горючего и энергетического оборудования, а также общей экономической ситуации.

В то же время, по словам Мамедова, сегодня валютный рынок работает в режиме управляемой гибкости.

''По сути это защитная оболочка от нежелательных и даже разрушительных изменений курсов. Это значит, что курс не заморожен, он может двигаться, но Национальный банк остается главным игроком, имеющим ресурсы и инструменты, чтобы сглаживать чрезмерные колебания'', — объяснил эксперт.

По словам банкира, психологическая отметка в 45 гривен уже находится очень близко к текущему официальному курсу.

В то же время, сам факт ее пересечения не стоит воспринимать как сигнал о валютном кризисе.

«Да, доллар может периодически приближаться к отметке 45 грн или даже ситуативно ее пересекать. Но важно не само число '45', а характер курсовых изменений», — подчеркнул Мамедов.

Он отметил, что плавный рост курса на несколько десятков копеек является нормальным явлением для рынка.

''Если это плавное изменение на несколько десятков копеек, а не резкий рывок на несколько гривен, то для экономики это не шок, это всего лишь хороший повод для новостей'', — сказал банкир.

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По оценкам аналитиков банка «Глобус банка», при отсутствии новых масштабных военных или внешних потрясений доллар к концу лета, вероятнее всего, будет оставаться в умеренном диапазоне.

''К концу лета естественными будут умеренные колебания, но без признаков ''американских горок''. Скорее всего, курсовые изменения будут постепенными и к концу лета не превысят 45,5 грн за доллар'', — отметил Мамедов.

По словам банкира, нынешний период правильнее называть не «валютными качелями», а периодом повышенной чувствительности валютного рынка.

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Он пояснил, что такая ситуация будет продолжаться, пока украинская экономика работает в условиях войны и значительной зависимости от внешних факторов.

Среди ключевых факторов эксперт назвал ход войны, международную финансовую помощь, объем критического импорта, уровень инфляции и монетарную политику Национального банка.

''Любые масштабные атаки на энергетику, логистику или критическую инфраструктуру сразу влияют на ожидания бизнеса и населения'', — пояснил он.

В то же время, регулярное поступление международной помощи, по словам Мамедова, остается одним из главных факторов стабильности валютного рынка.

Кроме того, поддерживать гривну помогает высокая учетная ставка НБУ, которая делает гривневые сбережения более привлекательными и уменьшает спрос населения на иностранную валюту.

''Главное — не сам факт колебаний, а их амплитуда. Если Нацбанк сохраняет контроль, международная помощь поступает ритмично, а инфляция не выходит из-под контроля, тогда рынок может оставаться прогнозируемым даже в сложных условиях", — подытожил банкир.

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