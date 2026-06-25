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Какой курс евро и доллара ждать к концу года

Валюта
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Какой курс евро и доллара ждать к концу года
Какой курс евро и доллара ждать к концу года
Во второй половине 2026 года ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной и прогнозируемой без рисков неконтролируемых шоковых скачков.
Согласно базовому сценарию курс доллара будет находиться в коридоре 45,5−46,5 грн, а курс евро — в пределах 52,5−53,5 грн.
Такой прогноз в комментарии РБК-Украина озвучил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов.
По словам эксперта, главным инструментом сохранения равновесия будет оставаться режим «управляемой гибкости» Национального банка. Регулятор при необходимости будет оперативно сглаживать чрезмерные колебания с помощью валютных интервенций, что позволит рынку адаптироваться к сложным условиям.
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Стабильность рынка будет иметь фундаментальное значение для ожиданий вкладчиков и инвестиций бизнеса. При этом текущая математика рынка свидетельствует, что гривневые депозиты со ставками 14−14,5% будут полностью перекрывать девальвационные риски и оградят сбережения от обесценения.

Что будет влиять на курс

Сергей Мамедов выделил следующие ключевые факторы влияния на курс доллара и евро во втором полугодии
  • Международная финансовая помощь. Стабильные и регулярные заграничные поступления (в том числе масштабный кредитный пакет ЕС на 90 млрд евро на 2026−2027 годы) обеспечивают прочность бюджета, поддерживают международные резервы НБУ и существенно снижают давление на национальную валюту.
  • Военный фактор и инфраструктура. Риски обострения ситуации безопасности, а также потенциальные атаки врага на энергетическую, производственную или логистическую инфраструктуру оказывают непосредственное влияние на финансовое состояние предприятий и увеличивают их потребность в валюте.
  • Динамика инфляции. Ожидается, что годовая инфляция удержится в пределах 8−9%. Это позволит Нацбанку избежать дополнительных жестких ограничений и продолжать предсказуемую монетарную политику.
  • Спрос со стороны импортеров и ситуация на рынке горючего. Объемы закупки импортных товаров и стабилизация цен на бензин и дизель напрямую формируют ежедневный баланс спроса и предложения на торгах.
В целом, несмотря на вызовы войны и значительные потребности госбюджета, курсовые изменения будут умеренными и контролируемыми, а резкое ослабление гривны пока маловероятно.
Ранее мы писали, что доллар вплотную приблизился к тревожной отметке в 45 гривен. Что будет с курсом на этой неделе и стоит ли панически штурмовать обменники? В этом видео делимся эксклюзивным прогнозом от банкиров Глобус Банка Тараса Лесового.
Также мы писали, что после заметного ослабления гривни в первой половине июня Национальный банк Украины на прошлой неделе активизировал валютные интервенции для стабилизации курса и недопущения новых минимумов курса гривны. Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
По материалам:
Finance.ua
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