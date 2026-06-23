НБУ усиливает поддержку гривны на фоне роста спроса на валюту — аналитики Сегодня 12:02 — Валюта

В следующие недели НБУ продолжит удерживать стоимость доллара США ниже 45 грн/$

После ослабления гривны в первой половине июня Национальный банк Украины на прошлой неделе активизировал валютные интервенции для стабилизации курса и недопущения новых минимумов курса гривны.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

На прошлой неделе объем интервенций НБУ составил почти $1,4 млрд, что является одним из максимальных исторических объемов интервенций.

Большие объемы продаж валюты в пределах одной календарной недели НБУ фиксировали лишь трижды с начала полномасштабного вторжения: в конце мая 2022 года, когда интервенции превысили $1,4 млрд, а также за две последние недели 2024 года — более $1,4 млрд и $1,6 млрд соответственно.

Благодаря значительным валютным интервенциям, регулятору удалось стабилизировать курс гривны вблизи отметки 44,9 грн за доллар.

Регулятору удалось стабилизировать курс гривны вблизи отметки 44,9 грн за доллар, icu.ua

Дефицит валюты

Необходимость увеличить интервенции обусловливалась еще большим ростом дефицита валюты на рынке. За четыре рабочих дня дефицит валюты составил $939 млн, что на четверть больше аналогичного периода предыдущей недели.

На 27% вырос дефицит валюты на межбанковском рынке и на 10% - в розничном сегменте. Это произошло как вследствие дальнейшего уменьшения предложения валюты, так и из-за небольшого, но увеличения ее покупки.

За четыре рабочих дня дефицит валюты составил $939 млн, icu.ua

Оценка аналитиков ICU

Аналитики ICU отмечают, что негативные ожидания на валютном рынке на прошлой неделе продолжали усиливаться.

В Нацбанке отметили, что дисбалансы — это результат сезонного понижения предложения валюты. Однако более значимой причиной сокращения предложения является реакция рынка на действия НБУ в предыдущие недели.

«Рынок не ожидал такого резкого ослабления гривны, поэтому продавцы просто начали придерживать валюту. НБУ был вынужден существенно увеличивать интервенции, чтобы уменьшить девальвационные ожидания и побуждать к увеличению продажи валюты в последующие недели. Несмотря на все менее предсказуемые действия НБУ на валютном рынке, мы считаем, что в следующие недели $4 сохраняем наш прогноз курса в конце года на уровне 45.8 грн/$», — отмечают аналитики.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что инвестиционная группа ICU пересмотрела макроэкономический прогноз для Украины, ухудшив ожидания по курсу гривны и инфляции. Теперь в ICU ожидают, что в конце 2026 года курс будет составлять 45,8 грн за доллар вместо прогнозируемых ранее 45 грн.

Как сообщила Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank, в течение 15−19 июня официальный курс гривны по отношению к доллару США, установленный Национальным банком Украины, оставался относительно стабильным, однако в конце недели продемонстрировал заметное ослабление национальной валюты.

По прогнозу Золотько, в течение 22−26 июня валютный рынок, вероятнее всего, будет оставаться относительно стабильным, а курс доллара на межбанке будет колебаться вблизи текущих уровней с умеренным уклоном к постепенному ослаблению гривны в пределах рыночных колебаний.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.