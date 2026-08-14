Блокировка карт за переводы с 1 сентября: к чему готовиться каждому (видео)

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Банки усиливают контроль за ФЛП

С 14 августа для украинских ФЛП начнут действовать новые лимиты на операции, а банки усилят контроль за финансовыми операциями клиентов. В частности, для предпринимателей первой группы лимит составит 600 000 грн, а для ФЛП второй и третьей групп 3 млн грн в месяц. В то же время через три месяца лимиты снова снизятся.

Что будет происходить в случае превышения установленных сумм, какие документы банки могут потребовать от предпринимателей и почему справки о доходах долголетия уже могут не принять? Об этом в новом видео на YouTube-канале Financeua рассказал финансовый эксперт портала «Минфин» Алексей Козырев.

Новые лимиты для ФЛП

По словам эксперта, важно различать финансовый мониторинг и лимиты, установленные банками в рамках соответствующего меморандума. Это разные механизмы, но они дополняют друг друга. Так, с 14 августа для ФЛП первой группы устанавливается лимит в 600 000 грн в месяц, для предпринимателей второй и третьей групп до 3 млн грн.

Если бизнес работает прозрачно, имеет отчетность и платит налоги, превышение установленного банком лимита само по себе не означает проблем. В таком случае банк может запросить дополнительные документы, чтобы выяснить происхождение средств и характер операций.

В то же время, с 14 ноября, то есть через три месяца после начала действия новых лимитов, они снизятся. Для ФЛП первой группы лимит составит 400 000 грн в месяц, а для предпринимателей второй и третьей групп 1 млн грн. Для прозрачного бизнеса это не должно стать большой проблемой, говорит эксперт. Если банк запрашивает документы в электронном виде и клиент оперативно предоставляет их, вопросов к нему не будет возникать. При необходимости банк может попросить дополнительные подтверждения.

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Он также рассказал, что ранее банки могли принимать, например, договор о продаже жилья, которому было несколько лет, и использовать его в качестве подтверждения источника дохода. Теперь ситуация изменилась: обычно банки рассматривают документы максимум годовой давности, иногда двухлетней.

Поэтому эксперт советует хранить документы, подтверждающие историю легальных доходов. Если человек продал квартиру, получил средства, а затем положил их на депозит или инвестировал в ОВГЗ, следует сохранить не только договор купли-продажи, но и банковские выписки, документы об инвестициях и дальнейшее погашение ценных бумаг.

Это может потребоваться даже в случае перехода в другой банк. Ведь новое финансовое учреждение также может попросить объяснить происхождение средств, которые клиент хочет разместить на депозите.

С 1 сентября будут проверять переводы физлиц на счета ФЛП

Еще одно изменение касается переводов физических лиц на счета ФЛП и юридических лиц. С 1 сентября проверка источника дохода распространится и на такие операции. Если речь идет о небольших суммах и клиент не выходит за установленные лимиты, вопрос может не возникнуть. Однако банки будут обращать больше внимания на нетипичные операции.

К примеру, если ФЛП регулярно получает десятки однотипных платежей на одинаковые суммы, часть средств поступает на его предпринимательский счет, а часть на личный счет от родственников, банк может попросить объяснить происхождение этих денег и характер операций.

По словам эксперта, просто не указывать назначение платежа или не объяснять, за что именно были перечислены средства, в дальнейшем может быть недостаточно. В то же время, прозрачный клиент может обратиться в банк для просмотра своего лимита.

Больше о новых лимитах для ФЛП, документах для подтверждения происхождения средств, проверке переводов физических лиц и признаках компаний-оболочек смотрите в видео на нашем YouTube-канале:

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