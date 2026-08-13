Новые лимиты НБУ: как изменится курс доллара и евро на этой неделе (видео) Сегодня 10:10 — Валюта

Новые лимиты НБУ: как изменится курс доллара и евро на этой неделе (видео)

На мировые рынки продолжают оказывать влияние геополитика и ситуация вокруг Ормузского пролива. От развития событий будут зависеть цены на нефть, а через них поведение пары евро/доллар и других активов. В то же время, на украинский валютный рынок уже влияют новые повышенные лимиты Национального банка.

Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев на YouTube-канале «Минфин»

Нефть

На мировом валютном, фондовом и сырьевом рынках, а также на рынках золота и серебра главным фактором будет развитие событий на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о том, будет ли эффективным мирное соглашение между США и Ираном и восстановится ли полноценное гражданское судоходство в Ормузском проливе.

Важным фактором для валютного рынка станет динамика цен на нефть. Европа в значительной степени зависит от стоимости энергоносителей, поэтому подорожание нефти может поддерживать доллар и одновременно создавать дополнительное инфляционное давление в странах, зависимых от импорта энергоносителей.

Золото и серебро

На рынке золота продолжается постепенный рост цен. К моменту подготовки прогноза металл стоил около $4405 за тройскую унцию. Для сравнения, недавно цена находилась на уровне около $3900, то есть выросла почти на $500. На 13−19 августа эксперт прогнозирует цену золота в диапазоне $4180−4560 за унцию. Ежедневные колебания могут составлять $40−70 за унцию в зависимости от экономических, геополитических и военных новостей, прежде всего, с Ближнего Востока.

После периода застоя, когда серебро опускалось до $55−57 за тройскую унцию, цена начала постепенно расти. К моменту записи видео она составляла около $66 за унцию. На 13−19 августа эксперт прогнозирует для серебра коридор $62−72 за унцию, а ежедневные колебания и в пределах $2−3,5 за унцию.

Поддержка гривны

На украинском валютном рынке одним из ключевых факторов будут оставаться интервенции Национального банка. Регулятор, по прогнозу Козырева, продолжит каждый день продавать доллары на межбанке, чтобы закрывать дефицит валюты. В период 13−19 августа НБУ может потратить на поддержку гривны $800 млн-1,22 млрд.

В последние недели Нацбанк тратил на поддержку курса более $1 млрд резервов еженедельно. Эксперт называет такие суммы значительными, однако отмечает, что при существующих международных резервах они пока остаются приемлемыми.

Козырев ожидает, что ситуация на валютном рынке будет оставаться под контролем НБУ, а значительных курсовых скачков не будет.

Новые лимиты НБУ

С 11 августа начали действовать повышенные лимиты НБУ по ряду сделок населения и бизнеса. Они будут также влиять на валютный рынок. В частности, лимит на покупку валюты гражданами на валютные карты увеличили с 50 000 до 200 000 грн в месяц. Это может немного увеличить спрос на валюту со стороны клиентов, у которых есть официальные средства на счетах.

Лимит на снятие наличных с валютных счетов в Украине и за границей увеличили со 100 000 до 200 000 грн в эквиваленте в день. Для банков это означает необходимость обеспечивать клиентов большими объемами наличной валюты и, соответственно, ввозить ее из-за границы. На первом этапе это может создать дополнительный спрос на наличную валюту.

В то же время эксперт не ожидает глобального ажиотажа. После того, как клиенты привыкнут к новым лимитам, ситуация должна перейти в обычный рабочий режим.

Еще одним фактором для рынка станут бюджетные платежи бизнеса. С 15 августа компании начнут платить налоги и другие платежи в бюджет. Это обычно увеличивает предложение валюты на межбанке со стороны экспортеров и может поддержать гривну.

В то же время, активные обстрелы портовой, складской и другой инфраструктуры Украины негативно влияют на экспорт. Поэтому могут сокращаться объемы валютной выручки, которая поступает на счета экспортеров и впоследствии продается на межбанке.

Каким будет курс доллара и евро 13−19 августа

На межбанке эксперт прогнозирует курс доллара в пределах 44,60−45,10 грн/$. Для безналичного евро прогнозный диапазон составляет 51,50−52 грн/€.

На наличчном рынке в первые дни после повышения лимитов НБУ возможно некоторое увеличение спроса на валюту. Однако эксперт ожидает, что этот эффект будет ситуативным и со временем ослабнет.

В период 13−19 августа банки и обменники финансовых компаний будут работать со следующими диапазонами:

доллар в банках (покупка и продажа) — 44,40−45,25 грн/$;

доллар в обменниках: 44,50−45,15 грн/$;

евро в банках: 51,25−52,25 грн/€;

евро в обменниках: 51,45−52,20 грн/€.

Смотрите полный прогноз финансового эксперта Алексея Козырева на YouTube-канале «Минфин»:

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