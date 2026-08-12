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Резервы НБУ почти неизменны в июле, продажа валюты значительная (инфографика)

Казна и Политика
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Резервы НБУ почти неизменны в июле, продажа валюты значительная (инфографика)
Резервы НБУ почти неизменны в июле, продажа валюты значительная (инфографика)
Валовые международные резервы НБУ составили в июле $51,2 млрд — они практически не изменились по сравнению с июнем.
По оценкам НБУ, резервы были эквивалентны стоимости будущего импорта за 4,2 месяца.
Об этом говорится в отчете ICU.

Продажа валюты

Как говорится в сообщении, продажа Национальным банком валюты на межбанке была в июле значительной, на уровне $4.8 млрд, — это один из самых больших исторических объемов.
Однако приливов международной финансовой помощи было достаточно, чтобы компенсировать эти интервенции. Украина получила оборонные транши в $5.1 млрд в рамках USL от ЕС, а также новый транш кредита от МВФ в $0.7 млрд и средства через счета Всемирного банка в $0.5 млрд.
По разъяснениям НБУ, поступление оборонных траншей в рамках USL не влияет напрямую на резервы, ведь эти средства имеют целевое назначение и не могут быть использованы для интервенций. Однако когда правительство продает полученную валюту Национальному банку, эти средства в конце концов попадают в резервы. В течение июля правительство продало $3.4 млрд.
Резервы НБУ почти неизменны в июле, продажа валюты значительная (инфографика)
В компании подчеркивают, что значительная переоценка НБУ показателя покрытия резервами будущего импорта. Хотя резервы почти не изменились в июле, сейчас НБУ их оценивает как эквивалент будущего импорта за 4,2 месяца, хотя в июне оценка составляла 5,2 месяца.
Такое снижение показателя обуславливается более высокими оценками будущего импорта, что теперь будет содержать гораздо большую оборонную составляющую.
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Ранее НБУ прогнозировал ускорение инфляции в Украине до 10% в 2026 году, в то время как реальный ВВП вырастет всего на 1,8%. В то же время дефицит бюджета без учета грантов может составить около 35% ВВП, а объем международной поддержки — $87 млрд.
В то же время, по прогнозу НБУ, в 2026 году экономика Украины вырастет на 1,8%. Обстрелы предприятий и логистической инфраструктуры будут существенно ограничивать внутреннее производство и сдерживать инвестиционную активность.
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки Украины
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