Демобилизованные ФЛП могут не подавать декларацию о доходах: кто имеет такое право Сегодня 21:02 — Казна и Политика

Если предприниматель находился на военной службе в течение всего отчетного периода, декларацию об имущественном положении и доходах подавать не нужно

Для демобилизованных ФЛП на общей системе налогообложения порядок подачи декларации зависит от того, охватывала ли военная служба весь отчетный год или только его часть.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Если предприниматель находился на военной службе в течение всего отчетного периода, декларацию об имущественном состоянии и доходах подавать не нужно независимо от получения дохода от предпринимательской деятельности.

Если же служба длилась только часть года, после демобилизации декларацию необходимо подать в течение 180 календарных дней, при этом месяцы военной службы не учитываются при заполнении соответствующих показателей.

От каких налоговых обязанностей освобождаются мобилизованные ФЛП

Самозанятые лица — физические лица — предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, независимо от наличия наемных работников, освобождаются от ряда налоговых обязанностей на период военной службы.

Речь идет о лицах, которые в период особого периода:

призваны на военную службу по мобилизации;

привлечены к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени;

проходят военную службу по контракту.

Такие правила применяются на весь период военной службы — с первого числа месяца, в котором лицо призвали на военную службу или заключили с ним контракт, но не ранее 24 февраля 2022 года, до последнего дня месяца, в котором лицо демобилизовали или уволили с военной службы.

В этот период самозанятые лица освобождаются от обязанности начислять, уплачивать и представлять налоговую отчетность:

по налогу на доходы физических лиц в соответствии с разделом IV Налогового кодекса;

по единому налогу в соответствии с главой 1 раздела XIV НКУ;

по военному сбору в составе налоговой отчетности по НДФЛ или единому налогу в соответствии с пунктом 16−1 подраздела 10 раздела ХХ НКУ.

Какие сведения являются основанием для освобождения от налогов и отчетности

Основанием для применения такого освобождения являются сведения, которые центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, получает из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Речь идет об информации о дате мобилизации, заключении контракта и демобилизации или увольнении с военной службы самозанятого лица.

Если ФЛП служил весь отчетный год — декларацию подавать не нужно

Отдельный порядок действует в том случае, когда период военной службы демобилизованного физического лица — предпринимателя полностью охватывает соответствующий отчетный (налоговый) период.

Например, если ФЛП находился на военной службе в течение всего 2025 года, обязанности подавать налоговую декларацию об имущественном положении и доходы у него не возникает.

Читайте также Налоги и отчетность ФЛП в августе: что нужно уплатить до 10 и 20 августа

Это правило применяется независимо от того, получал предприниматель доход от предпринимательской деятельности или нет.

Речь идет о декларации по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 года № 859.

Если военная служба длилась только часть года — действует срок в 180 дней

Другая ситуация возникает, если военная служба демобилизованного ФЛП на общей системе налогообложения охватывала отчетный период частично.

К примеру, отчетным периодом является 2025 год, однако военная служба предпринимателя пришлась только на ноябрь — декабрь 2025 года.

В таком случае ФЛП должен в течение 180 календарных дней со дня демобилизации (увольнения с военной службы) подать право на имущественное состояние и доходы.

В составе декларации, в частности, необходимо сформировать приложения Ф2 и ЕСВ1.

Таким образом, ключевое значение имеет продолжительность военной службы в пределах определенного отчетного года. Если служба охватила весь отчетный период, то декларация не подается. Если только часть года демобилизованный ФЛП на общей системе имеет 180 календарных дней со дня увольнения с военной службы для подачи декларации, заполняя соответствующие показатели без учета месяцев военной службы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.