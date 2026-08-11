Демобилизованные ФЛП могут не подавать декларацию о доходах: кто имеет такое право

Если предприниматель находился на военной службе в течение всего отчетного периода, декларацию об имущественном состоянии и доходах подавать не нужно независимо от получения дохода от предпринимательской деятельности.
Если же служба длилась только часть года, после демобилизации декларацию необходимо подать в течение 180 календарных дней, при этом месяцы военной службы не учитываются при заполнении соответствующих показателей.
От каких налоговых обязанностей освобождаются мобилизованные ФЛП
Самозанятые лица — физические лица — предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, независимо от наличия наемных работников, освобождаются от ряда налоговых обязанностей на период военной службы.
Речь идет о лицах, которые в период особого периода:
призваны на военную службу по мобилизации;
привлечены к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени;
Такие правила применяются на весь период военной службы — с первого числа месяца, в котором лицо призвали на военную службу или заключили с ним контракт, но не ранее 24 февраля 2022 года, до последнего дня месяца, в котором лицо демобилизовали или уволили с военной службы.
В этот период самозанятые лица освобождаются от обязанности начислять, уплачивать и представлять налоговую отчетность:
по налогу на доходы физических лиц в соответствии с разделом IV Налогового кодекса;
по единому налогу в соответствии с главой 1 раздела XIV НКУ;
по военному сбору в составе налоговой отчетности по НДФЛ или единому налогу в соответствии с пунктом 16−1 подраздела 10 раздела ХХ НКУ.
Какие сведения являются основанием для освобождения от налогов и отчетности
Основанием для применения такого освобождения являются сведения, которые центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную налоговую политику, получает из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Речь идет об информации о дате мобилизации, заключении контракта и демобилизации или увольнении с военной службы самозанятого лица.
Если ФЛП служил весь отчетный год — декларацию подавать не нужно
Отдельный порядок действует в том случае, когда период военной службы демобилизованного физического лица — предпринимателя полностью охватывает соответствующий отчетный (налоговый) период.
Например, если ФЛП находился на военной службе в течение всего 2025 года, обязанности подавать налоговую декларацию об имущественном положении и доходы у него не возникает.
Это правило применяется независимо от того, получал предприниматель доход от предпринимательской деятельности или нет.
Речь идет о декларации по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 2 октября 2015 года № 859.
Если военная служба длилась только часть года — действует срок в 180 дней
Другая ситуация возникает, если военная служба демобилизованного ФЛП на общей системе налогообложения охватывала отчетный период частично.
К примеру, отчетным периодом является 2025 год, однако военная служба предпринимателя пришлась только на ноябрь — декабрь 2025 года.
В таком случае ФЛП должен в течение 180 календарных дней со дня демобилизации (увольнения с военной службы) подать право на имущественное состояние и доходы.
В составе декларации, в частности, необходимо сформировать приложения Ф2 и ЕСВ1.
Таким образом, ключевое значение имеет продолжительность военной службы в пределах определенного отчетного года. Если служба охватила весь отчетный период, то декларация не подается. Если только часть года демобилизованный ФЛП на общей системе имеет 180 календарных дней со дня увольнения с военной службы для подачи декларации, заполняя соответствующие показатели без учета месяцев военной службы.