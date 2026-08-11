Вступление Украины в SEPA: Кабмин зарегистрировал новые законопроекты Сегодня 12:35 — Казна и Политика

Украина приближается к SEPA

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта, необходимые для выполнения требований Европейского платежного совета и дальнейшего присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Еще один правительственный законопроект предусматривает ужесточение ответственности за нарушения в финансовой сфере.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, законопроект № 15501 предусматривает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовный кодекс Украины. Они касаются защиты обличителей в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Что меняют законопроекты № 15501 и № 15503

Законопроект № 15501 предлагает установить административную ответственность должностных лиц за принуждение работника к увольнению, привлечение к дисциплинарной ответственности или применение других негативных мер из-за сообщения о нарушениях законодательства в сфере финансового мониторинга.

Также предусмотрена ответственность за незаконное разглашение информации об обличителе. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за незаконное увольнение такого работника.

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Законопроект № 15503 предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс Украины о защите личных неимущественных прав юридических лиц и их уполномоченных лиц в случае заведомо ложного или непреднамеренного сообщения или публичного раскрытия недостоверной информации о нарушениях в сфере финансового мониторинга.

Документ также закрепляет право на ответ для лиц, чьи права были нарушены, и освобождает физических лиц от возмещения вреда в случае непреднамеренного обнародования недостоверных данных.

Ответственность за финансовые нарушения

Кроме того, Кабмин зарегистрировал законопроект № 15504 о внесении изменений в КУоАП по усилению ответственности за нарушение законодательства по финансовым вопросам.

Документ предусматривает увеличение сроков привлечения к административной ответственности по статье 38 КоАП, а также повышение размеров штрафов за соответствующие нарушения, предусмотренные статьей 164−2 КоАП.

Что известно о присоединении Украины к SEPA

Ранее председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев отмечал, что принятие решений о присоединении Украины к SEPA осложняется оговорками народных депутатов об усилении финансового мониторинга.

В апреле финансовый комитет рекомендовал принять за основу альтернативный законопроект № 14327−1 о присоединении Украины к SEPA и наработать его новую редакцию.

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Ведущая эксперт Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) Александра Бетлий во время презентации июльского выпуска Мониторинга выполнения программы МВФ и помощи ЕС от консорциума аналитических центров RRR4U отмечала, что SEPA является важным элементом Плана Украины по программе Ukraine Facility на следующий год.

По программе DPO Всемирного банка соответствующий индикатор должен был быть выполнен в первом или втором полугодии 2026 года.

По словам Бетлий, предыдущие правительственные инициативы отозвали из парламента из-за процедурных норм, поскольку их не приняли хотя бы в первом чтении. Поэтому Кабмину пришлось повторно проходить процедуру согласования.

«Все законопроекты, которые не были приняты хотя бы в первом чтении или за основу, отзываются автоматически из парламента. Сейчас по многим индикаторам законопроекты исчезли из парламента. Для того чтобы они снова оказались в парламенте и были поданы правительством, нам нужно, чтобы Кабмин полностью, через все свои процедуры, которые долгие и продолжительные, провел эти законопроекты. По SEPA законопроект очень не нравился многим», — сказала Бетлий.

По ее словам, в парламенте остается альтернативный депутатский законопроект № 14327−1. По имеющейся информации, он удовлетворяет Всемирный банк и ЕС для принятия в первом чтении, однако для дальнейшего продвижения необходимо согласие правительства.

Эксперт подчеркнула, что от задержки с присоединением к SEPA прежде всего страдает бизнес, для которого транзакции стали бы дешевле. В то же время народные депутаты опасаются возможного влияния норм финансового мониторинга.

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