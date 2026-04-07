Присоединение Украины к SEPA: как это повлияет на переводы денег

Украина готовится к одному из самых масштабных финансовых сдвигов за последние годы — присоединению к единой зоне платежей в евро (SEPA). Это момент, после которого перевод денег в евро из Киева в Берлин станет таким же легким, как с карты на карту внутри страны. Это позитив для бизнеса, который получит более быстрые расчеты с ЕС. Для обычных украинцев, которые забудут о «комиссиях-сюрпризах». Однако путь к этому лежит через сложный марафон: адаптацию законодательства и глубокую трансформацию банковских систем.

Что такое SEPA и как она работает

SEPA — это аббревиатура от Single Euro Payments Area, то есть единая зона платежей в евро. Проще говоря, это система, которая делает переводы в евро между разными странами такими же простыми, как внутри одной страны.

Исторически международные платежи в Европе были довольно неудобными. Несмотря на единый рынок и общую валюту, банковские системы долго оставались фрагментированными. Перевод денег из, скажем, Италии в Германию формально был «международной операцией»: он проходил через несколько банков-посредников, занимал несколько дней и сопровождался комиссиями, которые иногда трудно даже предвидеть заранее. Для бизнеса это означало задержки в расчетах и ​​дополнительные расходы, для людей нервы и ощущение, что деньги где-то потерялись по дороге.

Конкретно эту проблему и решает SEPA. В рамках этой зоны действуют равные правила, стандарты и технические требования для всех участников. В результате банк в любой стране SEPA обрабатывает платеж так, словно он внутренний, даже если деньги уходят через границу.

Эта система охватывает более 40 стран: все государства ЕС, а также Норвегию, Швейцарию, Великобританию и другие.

Оплата в евро между любыми двумя участниками этой зоны производится по «внутренним» правилам: банки пользуются едиными европейскими регламентами и стандартами. Например, согласно регламенту ЕС, все переводы в евро в рамках SEPA должны осуществляться с одинаковой комиссией, что и в национальных операциях.

В SEPA есть три ключевых типа платежей:

1. SEPA Credit Transfer (SCT)

Обычный перевод в евро.

Деньги доходят за 1 день.

2. SEPA Instant (SCT Inst)

Мгновенный перевод до 10 секунд.

Лимит ~15 тыс. евро.

3. SEPA Direct Debit (SDD)

Автоматическое списание (например, подписки или регулярные платежи).

Что важно для пользователя:

требуется только IBAN (номер счета);

иногда даже без BIC (код банка);

никаких сложных SWIFT-форм.

Но главное — единый стандарт обмена данными между банками ISO 20022. Если раньше у каждой платежной системы был свой формат «записок» (одна требовала имя получателя первым, другая — номер счета, третья — кодировала данные так, что другой банк их не понимал), то ISO 20022 — это единый язык.

Какие требования к странам-участникам

Присоединение к SEPA — это сложный процесс, в котором страна должна доказать, что ее финансовая система работает по тем же правилам, что и в Евросоюзе. Фактически речь идет о полной совместимости: юридической, технической и регуляторной. Ключевые требования можно свести к нескольким блокам:

1. Привести законодательство к стандартам ЕС.

Речь идет об имплементации норм по платежным услугам (PSD2), финансовому мониторингу (AML) и банковскому регулированию. Правила работы рынка должны быть такими же, как и в ЕС.

2. Обеспечить техническую совместимость.

Банки должны работать по единым стандартам:

формат ISO 20022;

счета IBAN;

поддержка SEPA-платежей (обычных и мгновенных);

Также системы должны работать 24/7.

3. Наладить финансовый мониторинг и безопасность.

Необходимо внедрить эффективные AML/KYC-процедуры, контроль транзакций и соблюдение санкций. Это критично для доверия к платежной системе.

4. Обеспечить свободное движение евро.

В стране не должно быть жестких валютных ограничений на переводы в евро — деньги должны двигаться без барьеров.

5. Подготовить банки и инфраструктуру.

Финансовые учреждения должны обновить ІТ-системы, пройти тестирование и сертификацию, а также интегрироваться с европейскими платежными сетями.

6. Гарантировать прозрачные правила и конкуренцию.

Страна не может создавать преимущества для своих банков, ограничивать доступ иностранных игроков, устанавливать непрозрачные правила тарифов. Все участники должны работать в равных условиях.

Преимущества для бизнеса и украинцев

Одно из ключевых изменений, которое принесет SEPA, — это скорость и надежность переводов. Платежи в евро из Украины и Украины будут выполняться максимум за один рабочий день, а в отдельных случаях — буквально за несколько секунд.

Мгновенные переводы (SEPA Instant) позволяют зачислить деньги примерно через 10 секунд после отправки.

Для бизнеса это означает плановость расчетов и минимальные задержки; для граждан — быстрые денежные переводы родственникам, оплату евроуслуг и т. д.

Не менее важный эффект — снижение стоимости платежей и прозрачность тарифов. По правилам SEPA, комиссия за перевод в евро не может быть выше, чем за аналогичный внутренний платеж.

То есть, те затраты, которые сегодня могут достигать нескольких процентов или десятков евро за одну операцию, фактически сводятся к минимуму.

Кроме того, исчезают скрытые платежи и комиссии банков-посредников — клиент заранее знает, во сколько обойдется операция.

Общая экономия на международных переводах для Украины может составлять 70−100 млн. евро ежегодно.

Для бизнеса это открывает еще одну важную возможность — упрощенный доступ к европейскому рынку. Все расчеты в евро будут производиться по единым правилам, независимо от страны контрагента. Украинские компании смогут платить поставщикам или получать деньги от партнеров в ЕС без дополнительных расходов на банковские операции и без технических барьеров.

По сути, для расчета достаточно будет только IBAN — и этого достаточно, чтобы провести платеж в любую страну SEPA. Это значительно упрощает экспорт и делает украинский бизнес более конкурентоспособным.

Украинцы, которые регулярно переводят деньги за границу или покупают товары и услуги в евро, будут тратить меньше и делать это быстрее.

Вместе с тем SEPA создает основу для современных платежных сервисов — например запросов на оплату (request-to-pay), автоматических списаний или мгновенных расчетов 24/7.

Стандартизация реквизитов уменьшает вероятность ошибок: вместо сложных данных достаточно ввести корректный IBAN.

Еще один менее очевидный, но важный эффект — рост доверия со стороны европейских партнеров. Когда платежи приходят быстро, без задержек и по понятным правилам, сигнал о стабильности финансовой системы. Для иностранных компаний это означает меньше рисков в работе с украинскими контрагентами.

Этапы интеграции и где сейчас Украина

Подключение к SEPA происходит поэтапно. Обычно средняя структура таких проектов выглядит так:

Этап Основные задачи Подготовка законов Согласование и принятие законодательных изменений (PSD2, AMLD, SEPA Regs, внедрение IBAN и т.д.) Техническая адаптация Обновление ПО банков (поддержка ISO20022, SEPA XML, IBAN/BIC); тестирование внутренних систем; подключение к евро-инфраструктуре Тестирование и сертификация Пилотные SEPA-переводы, испытание мгновенных платежей; получение сертификатов соответствия от EPC/европейских органов Подготовка кадров и инструкций Обучение сотрудников, обновление регламентов внутреннего контроля, информирование клиентов Запуск (go-live) Запуск SEPA-схем (кредитный, дебетовый перевод в евро); открытие платежей 24/7; адаптация мониторинга

Украинские власти уже подготовили пакет решений, которые должны привести платежный рынок в соответствие с европейскими нормами — в частности, в отношении платежных услуг, финансового мониторинга и прозрачности транзакций.

Параллельно идет техническая подготовка банковской системы. Украина уже перешла на стандарт ISO 20022 и использует IBAN, то есть фундамент для интеграции фактически заложен.

В ближайшее время следует завершить принятие законов и провести пилотные испытания евро-переводов. Только после этого украинские банки смогут приобщиться к SEPA-схемам кредитных и мгновенных платежей. Официальных данных по тестированию или сертификации еще нет.

Этапы украинской интеграции:

Шаг Дата Ответственный Статус (март 2026) Регистрация законопроектов №14326–28 23 дек. 2025 Правительство (Минфин), КМУ Подготовлен пакет законов (зарегистр. в ВР) Включение в повестку дня ВРУ 10 февр. 2026 Парламент Проведены предварительные слушания комитетов Рассмотрение комитетами ВРУ янв.–март. 2026 Комитеты ВРУ Идут обсуждения (слушания 16.02 и 13.03) Переход СЭП на ISO20022 2022–2023 НБУ Выполнено (с 1.04.2023) Оценка интеграции с SEPA 2026 НБУ Начало анализа возможностей Смягчение валютных ограничений 2025–2026 НБУ Постепенная либерализация (последнее решение 14.01.2026) Пилотные SEPA-переводы ожидается Банки / НБУ Еще не инициировано (зависит от законов)

SEPA для Украины — это не просто техническое обновление платежной системы, а шаг к более глубокой интеграции с европейским финансовым пространством.

