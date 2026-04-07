Присоединение Украины к SEPA: как это повлияет на переводы денег
Украина готовится к одному из самых масштабных финансовых сдвигов за последние годы — присоединению к единой зоне платежей в евро (SEPA). Это момент, после которого перевод денег в евро из Киева в Берлин станет таким же легким, как с карты на карту внутри страны. Это позитив для бизнеса, который получит более быстрые расчеты с ЕС. Для обычных украинцев, которые забудут о «комиссиях-сюрпризах». Однако путь к этому лежит через сложный марафон: адаптацию законодательства и глубокую трансформацию банковских систем.
Что такое SEPA и как она работает
SEPA — это аббревиатура от Single Euro Payments Area, то есть единая зона платежей в евро. Проще говоря, это система, которая делает переводы в евро между разными странами такими же простыми, как внутри одной страны.
Исторически международные платежи в Европе были довольно неудобными. Несмотря на единый рынок и общую валюту, банковские системы долго оставались фрагментированными. Перевод денег из, скажем, Италии в Германию формально был «международной операцией»: он проходил через несколько банков-посредников, занимал несколько дней и сопровождался комиссиями, которые иногда трудно даже предвидеть заранее. Для бизнеса это означало задержки в расчетах и дополнительные расходы, для людей нервы и ощущение, что деньги где-то потерялись по дороге.
Конкретно эту проблему и решает SEPA. В рамках этой зоны действуют равные правила, стандарты и технические требования для всех участников. В результате банк в любой стране SEPA обрабатывает платеж так, словно он внутренний, даже если деньги уходят через границу.
Эта система охватывает более 40 стран: все государства ЕС, а также Норвегию, Швейцарию, Великобританию и другие.
Оплата в евро между любыми двумя участниками этой зоны производится по «внутренним» правилам: банки пользуются едиными европейскими регламентами и стандартами. Например, согласно регламенту ЕС, все переводы в евро в рамках SEPA должны осуществляться с одинаковой комиссией, что и в национальных операциях.
В SEPA есть три ключевых типа платежей:
1. SEPA Credit Transfer (SCT)
- Обычный перевод в евро.
- Деньги доходят за 1 день.
2. SEPA Instant (SCT Inst)
- Мгновенный перевод до 10 секунд.
- Лимит ~15 тыс. евро.
3. SEPA Direct Debit (SDD)
- Автоматическое списание (например, подписки или регулярные платежи).
Читайте также: Как перевести деньги в Европу из Украины и наоборот
Что важно для пользователя:
- требуется только IBAN (номер счета);
- иногда даже без BIC (код банка);
- никаких сложных SWIFT-форм.
Но главное — единый стандарт обмена данными между банками ISO 20022. Если раньше у каждой платежной системы был свой формат «записок» (одна требовала имя получателя первым, другая — номер счета, третья — кодировала данные так, что другой банк их не понимал), то ISO 20022 — это единый язык.
Какие требования к странам-участникам
Присоединение к SEPA — это сложный процесс, в котором страна должна доказать, что ее финансовая система работает по тем же правилам, что и в Евросоюзе. Фактически речь идет о полной совместимости: юридической, технической и регуляторной. Ключевые требования можно свести к нескольким блокам:
1. Привести законодательство к стандартам ЕС.
Речь идет об имплементации норм по платежным услугам (PSD2), финансовому мониторингу (AML) и банковскому регулированию. Правила работы рынка должны быть такими же, как и в ЕС.
2. Обеспечить техническую совместимость.
Банки должны работать по единым стандартам:
- формат ISO 20022;
- счета IBAN;
- поддержка SEPA-платежей (обычных и мгновенных);
- Также системы должны работать 24/7.
3. Наладить финансовый мониторинг и безопасность.
Необходимо внедрить эффективные AML/KYC-процедуры, контроль транзакций и соблюдение санкций. Это критично для доверия к платежной системе.
4. Обеспечить свободное движение евро.
В стране не должно быть жестких валютных ограничений на переводы в евро — деньги должны двигаться без барьеров.
5. Подготовить банки и инфраструктуру.
Финансовые учреждения должны обновить ІТ-системы, пройти тестирование и сертификацию, а также интегрироваться с европейскими платежными сетями.
6. Гарантировать прозрачные правила и конкуренцию.
Страна не может создавать преимущества для своих банков, ограничивать доступ иностранных игроков, устанавливать непрозрачные правила тарифов. Все участники должны работать в равных условиях.
Преимущества для бизнеса и украинцев
Одно из ключевых изменений, которое принесет SEPA, — это скорость и надежность переводов. Платежи в евро из Украины и Украины будут выполняться максимум за один рабочий день, а в отдельных случаях — буквально за несколько секунд.
Мгновенные переводы (SEPA Instant) позволяют зачислить деньги примерно через 10 секунд после отправки.
Для бизнеса это означает плановость расчетов и минимальные задержки; для граждан — быстрые денежные переводы родственникам, оплату евроуслуг
и т. д.
Не менее важный эффект — снижение стоимости платежей и прозрачность тарифов. По правилам SEPA, комиссия за перевод в евро не может быть выше, чем за аналогичный внутренний платеж.
То есть, те затраты, которые сегодня могут достигать нескольких процентов или десятков евро за одну операцию, фактически сводятся к минимуму.
Кроме того, исчезают скрытые платежи и комиссии банков-посредников — клиент заранее знает, во сколько обойдется операция.
Общая экономия на международных переводах для Украины может составлять 70−100 млн. евро ежегодно.
Для бизнеса это открывает еще одну важную возможность — упрощенный доступ к европейскому рынку. Все расчеты в евро будут производиться по единым правилам, независимо от страны контрагента. Украинские компании смогут платить поставщикам или получать деньги от партнеров в ЕС без дополнительных расходов на банковские операции и без технических барьеров.
По сути, для расчета достаточно будет только IBAN — и этого достаточно, чтобы провести платеж в любую страну SEPA. Это значительно упрощает экспорт и делает украинский бизнес более конкурентоспособным.
Украинцы, которые регулярно переводят деньги за границу или покупают товары и услуги в евро, будут тратить меньше и делать это быстрее.
Читайте также: Самое масштабное обновление правил карточных переводов
Вместе с тем SEPA создает основу для современных платежных сервисов — например запросов на оплату (request-to-pay), автоматических списаний или мгновенных расчетов 24/7.
Стандартизация реквизитов уменьшает вероятность ошибок: вместо сложных данных достаточно ввести корректный IBAN.
Еще один менее очевидный, но важный эффект — рост доверия со стороны европейских партнеров. Когда платежи приходят быстро, без задержек и по понятным правилам, сигнал о стабильности финансовой системы. Для иностранных компаний это означает меньше рисков в работе с украинскими контрагентами.
Этапы интеграции и где сейчас Украина
Подключение к SEPA происходит поэтапно. Обычно средняя структура таких проектов выглядит так:
|Этап
|Основные задачи
|Подготовка законов
|Согласование и принятие законодательных изменений (PSD2, AMLD, SEPA Regs, внедрение IBAN и т.д.)
|Техническая адаптация
|Обновление ПО банков (поддержка ISO20022, SEPA XML, IBAN/BIC); тестирование внутренних систем; подключение к евро-инфраструктуре
|Тестирование и сертификация
|Пилотные SEPA-переводы, испытание мгновенных платежей; получение сертификатов соответствия от EPC/европейских органов
|Подготовка кадров и инструкций
|Обучение сотрудников, обновление регламентов внутреннего контроля, информирование клиентов
|Запуск (go-live)
|Запуск SEPA-схем (кредитный, дебетовый перевод в евро); открытие платежей 24/7; адаптация мониторинга
Украинские власти уже подготовили пакет решений, которые должны привести платежный рынок в соответствие с европейскими нормами — в частности, в отношении платежных услуг, финансового мониторинга и прозрачности транзакций.
Параллельно идет техническая подготовка банковской системы. Украина уже перешла на стандарт ISO 20022 и использует IBAN, то есть фундамент для интеграции фактически заложен.
В ближайшее время следует завершить принятие законов и провести пилотные испытания евро-переводов. Только после этого украинские банки смогут приобщиться к SEPA-схемам кредитных и мгновенных платежей. Официальных данных по тестированию или сертификации еще нет.
Этапы украинской интеграции:
|Шаг
|Дата
|Ответственный
|Статус (март 2026)
|Регистрация законопроектов №14326–28
|23 дек. 2025
|Правительство (Минфин), КМУ
|Подготовлен пакет законов (зарегистр. в ВР)
|Включение в повестку дня ВРУ
|10 февр. 2026
|Парламент
|Проведены предварительные слушания комитетов
|Рассмотрение комитетами ВРУ
|янв.–март. 2026
|Комитеты ВРУ
|Идут обсуждения (слушания 16.02 и 13.03)
|Переход СЭП на ISO20022
|2022–2023
|НБУ
|Выполнено (с 1.04.2023)
|Оценка интеграции с SEPA
|2026
|НБУ
|Начало анализа возможностей
|Смягчение валютных ограничений
|2025–2026
|НБУ
|Постепенная либерализация (последнее решение 14.01.2026)
|Пилотные SEPA-переводы
|ожидается
|Банки / НБУ
|Еще не инициировано (зависит от законов)
SEPA для Украины — это не просто техническое обновление платежной системы, а шаг к более глубокой интеграции с европейским финансовым пространством.
