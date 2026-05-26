Электронный ИНН в кармане: как работает е-Карточка налогоплательщика в «Дії»
Украина сделала еще один шаг в сторону полного отказа от бумажных справок. Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной налоговой службой запустили полноценную е-Карточку налогоплательщика в приложении «Дія».
Теперь украинцы могут оформить свой налоговый номер (РНУКНП, который в народе до сих пор обычно называют ИНН) полностью онлайн. Этот документ имеет такую же юридическую силу, как и привычный бумажный аналог с мокрой печатью. Больше не нужно носить с собой бумажку, которую легко потерять или порвать.
Finance.ua подготовил подробный путеводитель: что именно изменилось, зачем нужен этот документ, какие возможности он открывает и как им правильно пользоваться.
Зачем нужна е-Карточка налогоплательщика: ИНН и так был в «Дії»
Действительно, ИНН и так отображался в Дії. Однако между тем, что было раньше, и новым сервисом есть принципиальная разница.
- Как было раньше: приложение подтягивало только текстовую строку с цифрами вашего номера из верифицированных реестров, если у вас уже был оформлен бумажный документ. Однако само приложение не позволяло первично оформить или перевыпустить документ без визита в Налоговую службу. Кроме того, для любой финансовой или юридической операции украинцы потребовали оригинал справки о присвоении ИНН.
- Как сейчас: электронная карточка налогоплательщика в приложении имеет такую же юридическую силу, как и ее бумажный аналог. Теперь через «Дію» также можно заказать налоговый номер «с нуля» (например, для ребенка или если вы его никогда не имели) или официально сгенерировать е-Карточку вместо утраченной или поврежденной бумажки.
Важно, что е-Карточка налогоплательщика (в частности ее распечатанный цифровой вариант с QR-кодом) является официальным электронным документом. Она предъявляется вместо и без дополнительного предоставления бумажного оригинала. Это закреплено на законодательном уровне, поэтому ни одно учреждение не имеет права отказать в приеме цифрового документа.
Что позволяет делать е-Карточка налогоплательщика
- Быстро шерить документ: вам больше не нужно делать ксерокопию. Поделиться цифровой копией ИНН можно в считаные секунды через QR-код или штрих-код.
- Открывать счета в банках, оформлять кредиты и депозиты: финансовые учреждения принимают цифровую ИНН для верификации клиента через систему шеринга.
- Трудоустраиваться и оформлять соцвыплаты: налоговый номер подтягивается автоматически при взаимодействии с государственными и частными учреждениями.
- Совершать сделки у нотариуса: покупка недвижимости, авто или оформление доверенности теперь также проходят без бумажного налогового номера.
- Создать ИНН для ребенка за несколько минут: родители могут оформить налоговый номер для своих детей полностью дистанционно. Документ автоматически появится в родительском приложении.
Как получить е-Карточку налогоплательщика
Больше не нужно никуда идти или подавать дополнительные заявки, чтобы получить ИНН. Процесс максимально упрощен и длится считаные минуты. Оформить услугу можно через раздел услуг или непосредственно из цифровой галереи документов.
1. Перейдите в меню услуг
Откройте приложение «Дія» на смартфоне, перейдите в раздел «Сервисы» и выберите «Налоговые услуги».
2. Выберите тип карты.
Нажмите на услугу «Е-Карточка налогоплательщика», «Налоговый номер ребенка» или «е-Карточка налогоплательщика ребенка» — в зависимости от того, что вам нужно.
3. Проверьте и введите данные
Введите или подтвердите актуальные контактные данные (номер телефона, электронную почту). Ознакомьтесь с информацией, которая автоматически подтянулась из государственных реестров.
4. Подпишите заявление
Внимательно проверьте составленное заявление, согласитесь на обработку персональных данных и подпишите его с помощью «Дія.Підпис».
Если у вас уже отображался номер в списке документов, вы можете нажать на три точки в правом нижнем углу этой карты, выбрать «е-Карточку налогоплательщика» и пройти аналогичный процесс подтверждения данных. Заявление рассматривают в течение 3 рабочих дней, но обычно карточка готова в течение нескольких минут.
Прежде чем воспользоваться услугой, обновите приложение «Дія» на телефоне.
Как найти е-Карточу налогоплательщика в «Дії»
- Откройте приложение «Дія» на своем смартфоне и авторизуйтесь.
- Пролистайте
карусель с вашими цифровыми документами
(паспорт, водительское удостоверение
и т. п.).
- Найдите карточку с надписью «Карточка налогоплательщика».
- Нажмите на нее — документ развернется, и вы увидите свой 10-значный цифровой номер, а также ФИО и дату рождения.
Чтобы проверить подлинность документа или передать его копию, просто нажмите на карту — появится оборотная сторона с QR-кодом и штрих-кодом. Они обновляются каждые 3 минуты, что гарантирует безопасность ваших данных.
Как работает шеринг е-Карточки: пошаговый алгоритм
Предположим, вы пришли в банк или оформляете услугу на сайте, где требуют ваш ИНН. Объясняем, как передать электронный документ учреждению вместо бумажной копии.
Вариант 1: оффлайн — через сканирование
- Менеджер учреждения просит ваш ИНН.
- Вы открываете Дію, находите е-Карточку налогоплательщика и поворачиваете ее стороной с QR-кодом.
- Менеджер сканирует код с помощью специального сканера или планшета.
- На экране появится запрос на подтверждение передачи копии.
- Вы подтверждаете действие с помощью «Дія.Підпис» или кода разблокировки. Цифровая копия автоматически отправляется в систему.
Вариант 2 — онлайн (на сайтах или в приложениях)
- Если вы покупаете что-то в рассрочку или открываете счет онлайн, система сама предложит «Поделиться документом через Дію».
- Вас автоматически опрокинет в приложение, где нужно будет только нажать Подтвердить.
Что делать, если е-Карточка не подтянулась в «Дію»
Обычно это происходит из-за разногласий в данных между реестрами (например, если вы сменили фамилию, но не обновили данные в налоговой). Также проверьте, обновлено ли приложение «Дія» до последней версии в App Store или Google Play.
Если проблема остается, следует обратиться в налоговую по месту регистрации для актуализации данных.
Что делать со старой бумажной справкой
Вы можете продолжать хранить ее дома, но носить ее с собой или предоставлять в государственные и частные учреждения больше нет необходимости. Цифровая карточка в Дії полностью ее заменяет.
Будут ли в дальнейшем выдавать бумажные ИНН
Да, если гражданин по каким-либо причинам желает получить традиционный бумажный документ (или не пользуется смартфоном), он может обратиться в органы ГНС в обычном порядке. Полной отмены бумажных бланков нет.
е-Карточка налогоплательщиков: безопасно ли это
«Дія» не хранит персональные данные на своих серверах, а только отображает информацию из государственных реестров в зашифрованном виде. Без вашего личного согласия (подтверждение в приложении) никто не сможет получить доступ к вашему ИНН.
Следовательно, внедрение полноценной е-Карточки налогоплательщика существенно упрощает взаимодействие с государственными органами, экономит время родителям подростков и лишает украинцев необходимости сохранять подверженный износу клочок бумаги формата А4.
Теперь полный пакет основных документов (паспорт и ИНН) всегда под рукой в вашем смартфоне.
