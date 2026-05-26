0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Электронный ИНН в кармане: как работает е-Карточка налогоплательщика в «Дії»

Финтех и Карты
3
Карточка налогоплательщика, источник фото: https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
Карточка налогоплательщика, источник фото: https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
Украина сделала еще один шаг в сторону полного отказа от бумажных справок. Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной налоговой службой запустили полноценную е-Карточку налогоплательщика в приложении «Дія».
Теперь украинцы могут оформить свой налоговый номер (РНУКНП, который в народе до сих пор обычно называют ИНН) полностью онлайн. Этот документ имеет такую ​​же юридическую силу, как и привычный бумажный аналог с мокрой печатью. Больше не нужно носить с собой бумажку, которую легко потерять или порвать.
Finance.ua подготовил подробный путеводитель: что именно изменилось, зачем нужен этот документ, какие возможности он открывает и как им правильно пользоваться.

Зачем нужна е-Карточка налогоплательщика: ИНН и так был в «Дії»

Действительно, ИНН и так отображался в Дії. Однако между тем, что было раньше, и новым сервисом есть принципиальная разница.
  • Как было раньше: приложение подтягивало только текстовую строку с цифрами вашего номера из верифицированных реестров, если у вас уже был оформлен бумажный документ. Однако само приложение не позволяло первично оформить или перевыпустить документ без визита в Налоговую службу. Кроме того, для любой финансовой или юридической операции украинцы потребовали оригинал справки о присвоении ИНН.
  • Как сейчас: электронная карточка налогоплательщика в приложении имеет такую ​​же юридическую силу, как и ее бумажный аналог. Теперь через «Дію» также можно заказать налоговый номер «с нуля» (например, для ребенка или если вы его никогда не имели) или официально сгенерировать е-Карточку вместо утраченной или поврежденной бумажки.

Читайте также: Как оформить карточку налогоплательщика для ребенка за рубежом

Важно, что е-Карточка налогоплательщика (в частности ее распечатанный цифровой вариант с QR-кодом) является официальным электронным документом. Она предъявляется вместо и без дополнительного предоставления бумажного оригинала. Это закреплено на законодательном уровне, поэтому ни одно учреждение не имеет права отказать в приеме цифрового документа.

Что позволяет делать е-Карточка налогоплательщика

  • Быстро шерить документ: вам больше не нужно делать ксерокопию. Поделиться цифровой копией ИНН можно в считаные секунды через QR-код или штрих-код.
  • Открывать счета в банках, оформлять кредиты и депозиты: финансовые учреждения принимают цифровую ИНН для верификации клиента через систему шеринга.
  • Трудоустраиваться и оформлять соцвыплаты: налоговый номер подтягивается автоматически при взаимодействии с государственными и частными учреждениями.
  • Совершать сделки у нотариуса: покупка недвижимости, авто или оформление доверенности теперь также проходят без бумажного налогового номера.
  • Создать ИНН для ребенка за несколько минут: родители могут оформить налоговый номер для своих детей полностью дистанционно. Документ автоматически появится в родительском приложении.

Как получить е-Карточку налогоплательщика

Больше не нужно никуда идти или подавать дополнительные заявки, чтобы получить ИНН. Процесс максимально упрощен и длится считаные минуты. Оформить услугу можно через раздел услуг или непосредственно из цифровой галереи документов.
1. Перейдите в меню услуг
Откройте приложение «Дія» на смартфоне, перейдите в раздел «Сервисы» и выберите «Налоговые услуги».
2. Выберите тип карты.
Нажмите на услугу «Е-Карточка налогоплательщика», «Налоговый номер ребенка» или «е-Карточка налогоплательщика ребенка» — в зависимости от того, что вам нужно.
3. Проверьте и введите данные
Введите или подтвердите актуальные контактные данные (номер телефона, электронную почту). Ознакомьтесь с информацией, которая автоматически подтянулась из государственных реестров.
4. Подпишите заявление
Внимательно проверьте составленное заявление, согласитесь на обработку персональных данных и подпишите его с помощью «Дія.Підпис».

Читайте также: Ситуации в путешествиях, где карта решает все

Если у вас уже отображался номер в списке документов, вы можете нажать на три точки в правом нижнем углу этой карты, выбрать «е-Карточку налогоплательщика» и пройти аналогичный процесс подтверждения данных. Заявление рассматривают в течение 3 рабочих дней, но обычно карточка готова в течение нескольких минут.
Прежде чем воспользоваться услугой, обновите приложение «Дія» на телефоне.

Как найти е-Карточу налогоплательщика в «Дії»

  1. Откройте приложение «Дія» на своем смартфоне и авторизуйтесь.
  2. Пролистайте карусель с вашими цифровыми документами (паспорт, водительское удостоверение и т. п.).
  3. Найдите карточку с надписью «Карточка налогоплательщика».
  4. Нажмите на нее — документ развернется, и вы увидите свой 10-значный цифровой номер, а также ФИО и дату рождения.
Чтобы проверить подлинность документа или передать его копию, просто нажмите на карту — появится оборотная сторона с QR-кодом и штрих-кодом. Они обновляются каждые 3 минуты, что гарантирует безопасность ваших данных.

Как работает шеринг е-Карточки: пошаговый алгоритм

Предположим, вы пришли в банк или оформляете услугу на сайте, где требуют ваш ИНН. Объясняем, как передать электронный документ учреждению вместо бумажной копии.
Вариант 1: оффлайн — через сканирование
  1. Менеджер учреждения просит ваш ИНН.
  2. Вы открываете Дію, находите е-Карточку налогоплательщика и поворачиваете ее стороной с QR-кодом.
  3. Менеджер сканирует код с помощью специального сканера или планшета.
  4. На экране появится запрос на подтверждение передачи копии.
  5. Вы подтверждаете действие с помощью «Дія.Підпис» или кода разблокировки. Цифровая копия автоматически отправляется в систему.
Вариант 2 — онлайн (на сайтах или в приложениях)
  1. Если вы покупаете что-то в рассрочку или открываете счет онлайн, система сама предложит «Поделиться документом через Дію».
  2. Вас автоматически опрокинет в приложение, где нужно будет только нажать Подтвердить.

Что делать, если е-Карточка не подтянулась в «Дію»

Обычно это происходит из-за разногласий в данных между реестрами (например, если вы сменили фамилию, но не обновили данные в налоговой). Также проверьте, обновлено ли приложение «Дія» до последней версии в App Store или Google Play.
Если проблема остается, следует обратиться в налоговую по месту регистрации для актуализации данных.

Что делать со старой бумажной справкой

Вы можете продолжать хранить ее дома, но носить ее с собой или предоставлять в государственные и частные учреждения больше нет необходимости. Цифровая карточка в Дії полностью ее заменяет.

Будут ли в дальнейшем выдавать бумажные ИНН

Да, если гражданин по каким-либо причинам желает получить традиционный бумажный документ (или не пользуется смартфоном), он может обратиться в органы ГНС в обычном порядке. Полной отмены бумажных бланков нет.

е-Карточка налогоплательщиков: безопасно ли это

«Дія» не хранит персональные данные на своих серверах, а только отображает информацию из государственных реестров в зашифрованном виде. Без вашего личного согласия (подтверждение в приложении) никто не сможет получить доступ к вашему ИНН.
Следовательно, внедрение полноценной е-Карточки налогоплательщика существенно упрощает взаимодействие с государственными органами, экономит время родителям подростков и лишает украинцев необходимости сохранять подверженный износу клочок бумаги формата А4.
Теперь полный пакет основных документов (паспорт и ИНН) всегда под рукой в ​​вашем смартфоне.
По материалам:
Finance.ua
НалогоплательщикиПлатежные картыНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems