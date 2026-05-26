Электронный ИНН в кармане: как работает е-Карточка налогоплательщика в «Дії» Сегодня 09:50 — Финтех и Карты

Карточка налогоплательщика, источник фото: https://www.facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Украина сделала еще один шаг в сторону полного отказа от бумажных справок. Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной налоговой службой запустили полноценную е-Карточку налогоплательщика в приложении «Дія».

Теперь украинцы могут оформить свой налоговый номер (РНУКНП, который в народе до сих пор обычно называют ИНН) полностью онлайн. Этот документ имеет такую ​​же юридическую силу, как и привычный бумажный аналог с мокрой печатью. Больше не нужно носить с собой бумажку, которую легко потерять или порвать.

Finance.ua подготовил подробный путеводитель: что именно изменилось, зачем нужен этот документ, какие возможности он открывает и как им правильно пользоваться.

Зачем нужна е-Карточка налогоплательщика: ИНН и так был в «Дії»

Действительно, ИНН и так отображался в Дії. Однако между тем, что было раньше, и новым сервисом есть принципиальная разница.

Как было раньше: приложение подтягивало только текстовую строку с цифрами вашего номера из верифицированных реестров, если у вас уже был оформлен бумажный документ. Однако само приложение не позволяло первично оформить или перевыпустить документ без визита в Налоговую службу. Кроме того, для любой финансовой или юридической операции украинцы потребовали оригинал справки о присвоении ИНН.

приложение подтягивало только текстовую строку с цифрами вашего номера из верифицированных реестров, если у вас уже был оформлен бумажный документ. Однако само приложение не позволяло первично оформить или перевыпустить документ без визита в Налоговую службу. Кроме того, для любой финансовой или юридической операции украинцы потребовали оригинал справки о присвоении ИНН. Как сейчас: электронная карточка налогоплательщика в приложении имеет такую ​​же юридическую силу, как и ее бумажный аналог. Теперь через «Дію» также можно заказать налоговый номер «с нуля» (например, для ребенка или если вы его никогда не имели) или официально сгенерировать е-Карточку вместо утраченной или поврежденной бумажки.

Читайте также: Как оформить карточку налогоплательщика для ребенка за рубежом

Важно, что е-Карточка налогоплательщика (в частности ее распечатанный цифровой вариант с QR-кодом) является официальным электронным документом. Она предъявляется вместо и без дополнительного предоставления бумажного оригинала. Это закреплено на законодательном уровне, поэтому ни одно учреждение не имеет права отказать в приеме цифрового документа.

Что позволяет делать е-Карточка налогоплательщика

Быстро шерить документ: вам больше не нужно делать ксерокопию. Поделиться цифровой копией ИНН можно в считаные секунды через QR-код или штрих-код.

вам больше не нужно делать ксерокопию. Поделиться цифровой копией ИНН можно в считаные секунды через QR-код или штрих-код. Открывать счета в банках, оформлять кредиты и депозиты: финансовые учреждения принимают цифровую ИНН для верификации клиента через систему шеринга.

финансовые учреждения принимают цифровую ИНН для верификации клиента через систему шеринга. Трудоустраиваться и оформлять соцвыплаты: налоговый номер подтягивается автоматически при взаимодействии с государственными и частными учреждениями.

налоговый номер подтягивается автоматически при взаимодействии с государственными и частными учреждениями. Совершать сделки у нотариуса: покупка недвижимости, авто или оформление доверенности теперь также проходят без бумажного налогового номера.

покупка недвижимости, авто или оформление доверенности теперь также проходят без бумажного налогового номера. Создать ИНН для ребенка за несколько минут: родители могут оформить налоговый номер для своих детей полностью дистанционно. Документ автоматически появится в родительском приложении.

Как получить е-Карточку налогоплательщика

Больше не нужно никуда идти или подавать дополнительные заявки, чтобы получить ИНН. Процесс максимально упрощен и длится считаные минуты. Оформить услугу можно через раздел услуг или непосредственно из цифровой галереи документов.

1. Перейдите в меню услуг

Откройте приложение «Дія» на смартфоне, перейдите в раздел «Сервисы» и выберите «Налоговые услуги».

2. Выберите тип карты.

Нажмите на услугу «Е-Карточка налогоплательщика», «Налоговый номер ребенка» или «е-Карточка налогоплательщика ребенка» — в зависимости от того, что вам нужно.

3. Проверьте и введите данные

Введите или подтвердите актуальные контактные данные (номер телефона, электронную почту). Ознакомьтесь с информацией, которая автоматически подтянулась из государственных реестров.

4. Подпишите заявление

Внимательно проверьте составленное заявление, согласитесь на обработку персональных данных и подпишите его с помощью «Дія.Підпис».

Если у вас уже отображался номер в списке документов, вы можете нажать на три точки в правом нижнем углу этой карты, выбрать «е-Карточку налогоплательщика» и пройти аналогичный процесс подтверждения данных. Заявление рассматривают в течение 3 рабочих дней, но обычно карточка готова в течение нескольких минут.

Прежде чем воспользоваться услугой, обновите приложение «Дія» на телефоне.

Как найти е-Карточу налогоплательщика в «Дії»

Откройте приложение «Дія» на своем смартфоне и авторизуйтесь. Пролистайте карусель с вашими цифровыми документами (паспорт, водительское удостоверение и т. п. ). Найдите карточку с надписью «Карточка налогоплательщика». Нажмите на нее — документ развернется, и вы увидите свой 10-значный цифровой номер, а также ФИО и дату рождения.

Чтобы проверить подлинность документа или передать его копию, просто нажмите на карту — появится оборотная сторона с QR-кодом и штрих-кодом. Они обновляются каждые 3 минуты, что гарантирует безопасность ваших данных.

Как работает шеринг е-Карточки: пошаговый алгоритм

Предположим, вы пришли в банк или оформляете услугу на сайте, где требуют ваш ИНН. Объясняем, как передать электронный документ учреждению вместо бумажной копии.

Вариант 1: оффлайн — через сканирование

Менеджер учреждения просит ваш ИНН. Вы открываете Дію, находите е-Карточку налогоплательщика и поворачиваете ее стороной с QR-кодом. Менеджер сканирует код с помощью специального сканера или планшета. На экране появится запрос на подтверждение передачи копии. Вы подтверждаете действие с помощью «Дія.Підпис» или кода разблокировки. Цифровая копия автоматически отправляется в систему.

Вариант 2 — онлайн (на сайтах или в приложениях)

Если вы покупаете что-то в рассрочку или открываете счет онлайн, система сама предложит «Поделиться документом через Дію». Вас автоматически опрокинет в приложение, где нужно будет только нажать Подтвердить.

Что делать, если е-Карточка не подтянулась в «Дію»

Обычно это происходит из-за разногласий в данных между реестрами (например, если вы сменили фамилию, но не обновили данные в налоговой). Также проверьте, обновлено ли приложение «Дія» до последней версии в App Store или Google Play.

Если проблема остается, следует обратиться в налоговую по месту регистрации для актуализации данных.

Что делать со старой бумажной справкой

Вы можете продолжать хранить ее дома, но носить ее с собой или предоставлять в государственные и частные учреждения больше нет необходимости. Цифровая карточка в Дії полностью ее заменяет.

Будут ли в дальнейшем выдавать бумажные ИНН

Да, если гражданин по каким-либо причинам желает получить традиционный бумажный документ (или не пользуется смартфоном), он может обратиться в органы ГНС в обычном порядке. Полной отмены бумажных бланков нет.

е-Карточка налогоплательщиков: безопасно ли это

«Дія» не хранит персональные данные на своих серверах, а только отображает информацию из государственных реестров в зашифрованном виде. Без вашего личного согласия (подтверждение в приложении) никто не сможет получить доступ к вашему ИНН.

Следовательно, внедрение полноценной е-Карточки налогоплательщика существенно упрощает взаимодействие с государственными органами, экономит время родителям подростков и лишает украинцев необходимости сохранять подверженный износу клочок бумаги формата А4.

Теперь полный пакет основных документов (паспорт и ИНН) всегда под рукой в ​​вашем смартфоне.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.