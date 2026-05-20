НБУ меняет правила для онлайн-оплат и платежных карт

Благодаря изменениям в квитанциях будет больше информации о получателе денег, а банки получат более четкие правила для работы с волонтерскими сборами, чаевыми и оплатой через онлайн-платформы.
Что изменится для пользователей карт
НБУ расширил список данных, которые банки-эквайры должны передавать при проведении платежей.
В частности, в сведениях об оплате товаров и услуг должна указываться следующая информация о каждом получателе (торговце):
о юридическом лице — код по ЕГРПОУ;
о физическом лице-предпринимателе (ФЛП) — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — физического лица или серию и номер паспорта (для физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве совершать платежи по серии и номеру паспорта).
Благодаря этому клиенты смогут четко видеть, кому именно были перечислены средства.
Для платежей за жилищно-коммунальные услуги предусмотрено упрощение: в случае оплаты за жилищно-коммунальные услуги в сведениях о получателе указывать свой код по ЕГРПОУ, а не каждого отдельного поставщика.
Также расширен список обязательных реквизитов квитанции, предоставляемый по платежной операции пользователю платежного инструмента. В частности, в ней должны указываться:
данные о получателе,
сумма комиссии,
назначение платежа,
код категории деятельности получателя (МСС)
Новые правила для волонтеров, чаевых и продаж онлайн
Нацбанк также определил, в каких случаях услуги эквайринга могут предоставляться физическим лицам.
Речь идет, в частности, о:
официально зарегистрированных волонтерах;
продавцах подержанных вещей на цифровых платформах;
работниках заведений питания, получающих чаевые;
других физических лицах, имеющих договорные отношения с бизнесом.
В НБУ отмечают, что это не создает новых ограничений для волонтерских сборов, а лишь делает такие операции более прозрачными и безопасными.
Нацбанк также обязал эквайра информировать пользователя платежного инструмента о своем полном наименовании до начала инициирования платежной операции в случае ее проведения в интернете, что также направлено на обеспечение надлежащего информирования пользователя о том, через какое финансовое учреждение осуществляется платежная операция.
Постановление НБУ № 51 от 14 мая 2026 года вступило в силу 20 мая 2026 года. Банкам и другим участникам платежного рынка дано шесть месяцев, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.