НБУ меняет правила для онлайн-оплат и платежных карт

Национальный банк Украины обновил правила работы с карточными платежами, чтобы сделать расчеты более прозрачными и понятными для пользователей.
Об этом говорится в сообщении регулятора.

Зачем это

Благодаря изменениям в квитанциях будет больше информации о получателе денег, а банки получат более четкие правила для работы с волонтерскими сборами, чаевыми и оплатой через онлайн-платформы.

Что изменится для пользователей карт

НБУ расширил список данных, которые банки-эквайры должны передавать при проведении платежей.
В частности, в сведениях об оплате товаров и услуг должна указываться следующая информация о каждом получателе (торговце):
  • о юридическом лице — код по ЕГРПОУ;
  • о физическом лице-предпринимателе (ФЛП) — регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика — физического лица или серию и номер паспорта (для физических лиц, имеющих отметку в паспорте о праве совершать платежи по серии и номеру паспорта).
Благодаря этому клиенты смогут четко видеть, кому именно были перечислены средства.
Для платежей за жилищно-коммунальные услуги предусмотрено упрощение: в случае оплаты за жилищно-коммунальные услуги в сведениях о получателе указывать свой код по ЕГРПОУ, а не каждого отдельного поставщика.
Также расширен список обязательных реквизитов квитанции, предоставляемый по платежной операции пользователю платежного инструмента. В частности, в ней должны указываться:
  • данные о получателе,
  • сумма комиссии,
  • назначение платежа,
  • код категории деятельности получателя (МСС)

Новые правила для волонтеров, чаевых и продаж онлайн

Нацбанк также определил, в каких случаях услуги эквайринга могут предоставляться физическим лицам.
Речь идет, в частности, о:
  • официально зарегистрированных волонтерах;
  • продавцах подержанных вещей на цифровых платформах;
  • работниках заведений питания, получающих чаевые;
  • других физических лицах, имеющих договорные отношения с бизнесом.
В НБУ отмечают, что это не создает новых ограничений для волонтерских сборов, а лишь делает такие операции более прозрачными и безопасными.
Что еще изменится

Нацбанк также обязал эквайра информировать пользователя платежного инструмента о своем полном наименовании до начала инициирования платежной операции в случае ее проведения в интернете, что также направлено на обеспечение надлежащего информирования пользователя о том, через какое финансовое учреждение осуществляется платежная операция.
Постановление НБУ № 51 от 14 мая 2026 года вступило в силу 20 мая 2026 года. Банкам и другим участникам платежного рынка дано шесть месяцев, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУПлатежные карты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
