За перевод от родственников могут оштрафовать: какие правила действуют в Польше

Об этом пишет InPoland.net.pl.

В Польше финансовая помощь от родителей, братьев и сестер или бабушек и дедушек часто рассматривается как простая поддержка. Однако налоговая служба может рассматривать такие деньги как ссуду, подлежащую налогообложению. Все чаще налоговая служба анализирует банковские переводы и проверяет, выполнили ли налогоплательщики необходимые формальности.

Какие правила действуют для семейных ссуд

Согласно действующим правилам, каждый заем, в том числе между близкими родственниками, подлежит налогообложению налогом на гражданско-правовые операции (PCC). Базовая ставка составляет 0,5% от суммы ссуды.

В то же время, закон предусматривает освобождение от налога для ближайших родственников, но только при соблюдении определенных условий.

Законодательство устанавливает лимит, в рамках которого семейные ссуды не нужно декларировать в налоговой службе. Если сумма, полученная от одного человека в течение пяти лет, не превышает 9637 злотых, подавать декларацию PCC-3 и платить налог не требуется.

Когда нужно сообщать налоговую

Чтобы воспользоваться освобождением от налога, перевод средств должен быть документально подтвержден, а о ссуде необходимо уведомить налоговую службу.

Если сумма ссуды превышает установленный лимит, декларацию PCC-3 нужно подать в течение 14 дней с момента получения средств.

Многие считают, что налоговая не проверяет переводы между членами семьи. Однако большие суммы, полученные от родителей, детей, братьев или сестер без поданной декларации могут стать основанием для проверки.

Какие штрафы могут угрожать

В случае проверки налогоплательщик должен объяснить источник происхождения средств и подтвердить, что они не являются скрытым доходом.

Невыполнение требований по декларированию может привести к штрафу в размере до 20% от суммы займа.

Эксперты предупреждают, что для больших сумм лучше позаботиться о формальности. Для этого достаточно подготовить простое кредитное соглашение, перевести деньги и подать декларацию PCC-3. Декларацию можно подать в электронном виде или лично в налоговую инспекцию.

Даже если ссуда освобождена от налогообложения, требование по отчетности все равно применяется. В форме нужно указать сумму ссуды, данные сторон и уровень родства.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Налоговая служба Польши усилила контроль за активностью пользователей онлайн-платформ и начала посылать продавцам запросы о происхождении доходов и характере их деятельности. Под более пристальное внимание попали лица, данные о которых онлайн-сервисы передали в налоговые органы в рамках отчетности о транзакциях пользователей.

В последнее время налоговые органы активизировали контроль над пользователями платформ для онлайн-торговли, среди которых Allegro, OLX и Vinted.

