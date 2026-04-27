Какие ошибки могут быть при переводе денег

Общая стоимость операций с картами украинских банков составила более 7 трлн гривен, а количество этих операций по картам превысило 9,5 млрд.

А вот если нужно вернуть средства, то возможность возврата средств напрямую зависит от технического статуса транзакции и существует ли получатель, которого вы указали.

Все ошибки можно разделить на три категории. Подробности читайте ниже.

1. Техническая ошибка (Несуществующие реквизиты)

Это «лучший» сценарий для отправителя. Если вы ошиблись в номере карты или IBAN так, что такой комбинации цифр не существует в целом, система банка просто не произведет платеж. Деньги «зависнут» как невыясненные и вернутся на ваш счет автоматически в течение 1−3 рабочих дней. Если же счет существует, но данные получателя не совпадают (например, ИНН или ФИО), банк-получатель обычно держит средства на счете «невыясненных сумм» до 3−5 рабочих дней, после чего автоматически отправляет их обратно.

2. Ошибка в данных (Несоответствие реквизитов)

Если же счет существует, но данные получателя не совпадают (например, ИНН или ФИО), банк-получатель видит конфликт данных: номер счета принадлежит Иванову, а в назначении указан Шевченко. Поэтому держит деньги на счете невыясненных сумм до 3−5 рабочих дней, после чего автоматически отправляет их обратно.

3. Мгновенный перевод (Реальный получатель)

Самый сложный случай, характерный для P2P-переводов (с карты на карту). Если вы ввели номер реальной карты другого человека, для системы это выглядит как «мгновенное поручение». Деньги становятся собственностью получателя в момент нажатия кнопки «Подтвердить». Поскольку перевод является добровольным, банк не имеет права списать деньги с чужого счета без согласия его владельца. Срок возврата не определен. Зависит только от честности получателя либо скорости работы юристов.

4. Ошибка в сумме («Лишний ноль»)

Если вы вместо 1 тыс. грн отправили 10 тыс. грн реальному лицу, то банк трактует это как успешную операцию. Вы не можете отменить часть транзакции. Возврат «излишка» происходит по процедуре ошибочного перевода — по запросу банка к получателю или добровольному возвращению от него. Срок возврата может быть от нескольких дней до месяцев (через суд).

5. Ошибка в терминале (Cash-to-Card)

Когда вы вносите наличные деньги через терминал и ошибаетесь в номере карты получателя ситуация осложняется тем, что деньги физически находятся внутри устройства. Срок возврата дольше обычного. Банку необходимо провести инкассацию терминала и подтвердить избыток средств на устройстве.

