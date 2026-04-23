Как банки выявляют мошеннические операции по картам Сегодня 19:03 — Финтех и Карты

После начала полномасштабной войны финансовое мошенничество в Украине не просто выросло — оно стало более гибким, ситуативным и психологически метким.

Нынче злоумышленники адаптировались к новым реалиям, используя доверие к государственным программам и эмоциональное состояние людей. В то же время, банки усилили системы защиты, чтобы выявлять риски еще на ранних этапах.

Как трансформировались мошеннические схемы

В последние годы ключевые изменения произошли не столько на уровне технологий, сколько в подходах, масштабах и скорости реализации атак.

До 2022 года доминировали классические сценарии — массовые звонки якобы от имени банков без глубокой персонализации. Однако с началом полномасштабной войны ситуация изменилась: общий уровень мошенничества вырос, а сами схемы стали более чувствительны к контексту и эмоциям людей.

Одним из наиболее распространенных направлений стал фишинг под видом государственной или международной помощи. Мошенники активно использовали высокий уровень доверия к программам поддержки и уязвимость населения в кризисный период.

Об одной из таких схем мы рассказывали раньше:

мошенники создают фейковые сообщения от имени «государственных органов» или «международных организаций»;

в таких сообщениях содержатся ссылки на поддельные сайты, внешне напоминающие официальные ресурсы;

внешне напоминающие официальные ресурсы; пользователей просят ввести персональные данные или реквизиты банковских карт, после чего эти данные используются для кражи денег.

Читайте также ТОП-5 схем мошенников во время войны

Эту тенденцию подтверждают и данные банков. В частности, если в 2021 году блокировали около 15 фишинговых сайтов, то в 2022 году уже около 200, а в 2023 году более 400. Хотя сейчас количество таких ресурсов уменьшилось, сама схема остается актуальной.

Как банки выявляют подозрительные операции

Современные системы безопасности в банках вышли за рамки простой проверки отдельных транзакций. Сегодня речь идет о комплексном анализе большого количества финансовых и поведенческих сигналов в режиме реального времени.

В частности, антифрод-системы начинают оценивать риски с момента входа пользователя в онлайн-банкинг и сопровождают его на протяжении всей сессии. Они анализируют не только сами операции, но и поведенческие паттерны клиентов.

«Система обучена на массиве более 10 миллиардов транзакций и одновременно оценивает десятки риск-индикаторов — как финансовых, так и технических. Это позволяет выявлять не только известные сценарии мошенничества, но новые еще до их массового распространения», — объясняет Руслана Округ, руководитель по вопросам защиты информации Райффайзен Банка

Фактически система формирует профиль типичного поведения клиента и выявляет отклонения. Если возникает подозрение на мошенничество, решение в отношении операции может быть принято в считаные секунды. Так, банк может:

временно заблокировать транзакции;

ограничить доступ к онлайн-банкингу;

заблокировать карту;

дополнительно провести проверку и, при необходимости, общаться с клиентом.

Детальнее о том, почему банки отслеживают не только операции, но и «маршрут» денег, читайте в статье по ссылке.

