Как банки выявляют мошеннические операции по картам

Нынче злоумышленники адаптировались к новым реалиям, используя доверие к государственным программам и эмоциональное состояние людей. В то же время, банки усилили системы защиты, чтобы выявлять риски еще на ранних этапах.
Как трансформировались мошеннические схемы
В последние годы ключевые изменения произошли не столько на уровне технологий, сколько в подходах, масштабах и скорости реализации атак.
До 2022 года доминировали классические сценарии — массовые звонки якобы от имени банков без глубокой персонализации. Однако с началом полномасштабной войны ситуация изменилась: общий уровень мошенничества вырос, а сами схемы стали более чувствительны к контексту и эмоциям людей.
Одним из наиболее распространенных направлений стал фишинг под видом государственной или международной помощи. Мошенники активно использовали высокий уровень доверия к программам поддержки и уязвимость населения в кризисный период.
Эту тенденцию подтверждают и данные банков. В частности, если в 2021 году блокировали около 15 фишинговых сайтов, то в 2022 году уже около 200, а в 2023 году более 400. Хотя сейчас количество таких ресурсов уменьшилось, сама схема остается актуальной.
Как банки выявляют подозрительные операции
Современные системы безопасности в банках вышли за рамки простой проверки отдельных транзакций. Сегодня речь идет о комплексном анализе большого количества финансовых и поведенческих сигналов в режиме реального времени.
В частности, антифрод-системы начинают оценивать риски с момента входа пользователя в онлайн-банкинг и сопровождают его на протяжении всей сессии. Они анализируют не только сами операции, но и поведенческие паттерны клиентов.
«Система обучена на массиве более 10 миллиардов транзакций и одновременно оценивает десятки риск-индикаторов — как финансовых, так и технических. Это позволяет выявлять не только известные сценарии мошенничества, но новые еще до их массового распространения», — объясняет Руслана Округ, руководитель по вопросам защиты информации Райффайзен Банка.
Фактически система формирует профиль типичного поведения клиента и выявляет отклонения. Если возникает подозрение на мошенничество, решение в отношении операции может быть принято в считаные секунды. Так, банк может:
временно заблокировать транзакции;
ограничить доступ к онлайн-банкингу;
заблокировать карту;
дополнительно провести проверку и, при необходимости, общаться с клиентом.
Детальнее о том, почему банки отслеживают не только операции, но и «маршрут» денег, читайтев статье по ссылке.