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ЕЦБ ограничил Revolut в запуске новых продуктов из-за нарушений

Финтех и Карты
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ЕЦБ ограничил Revolut в запуске новых продуктов из-за нарушений
ЕЦБ ограничил Revolut в запуске новых продуктов из-за нарушений
Европейский центральный банк летом 2025 года временно запретил европейскому подразделению финтех-компании Revolut запуск новых финансовых продуктов до устранения выявленных недостатков в процедурах согласования.
Об этом сообщает Financial Times.

Какие ограничения ввел ЕЦБ

По данным издания, ограничения также затронули деятельность компании вне ЕС: ей запретили привлекать новых клиентов и проводить какие-либо поглощения. Решение было доведено до совета директоров Revolut в июле 2025 года, однако публично о нем не сообщалось.

Что стало причиной вмешательства регулятора

Причиной вмешательства регулятора стала внутренняя корпоративная культура компании. Генеральный директор Revolut Николай Сторонский описывал ее как подход «самонаведенных ракет», когда сотрудники разрабатывают и запускают продукты с минимальным внутренним контролем. ЕЦБ потребовал проведения независимого аудита функций риск-менеджмента, комплаенса и юридического сопровождения, а также проверки кадровых процедур и системы принятия решений по новым продуктам.
В декабре 2025 года Сторонский дал расширенное интервью, в котором объяснял подходы компании к найму, комплаенсу и взаимодействию с регуляторами.
В то же время Financial Times отмечает, что по состоянию на данный момент неизвестно, полностью ли сняты ограничения ЕЦБ. Несмотря на это, Revolut уже запустил в Европе ряд новых продуктов, включая ипотечные сервисы, подростковые счета и физические отделения.

Штраф в Италии и новый раунд инвестиций

Отдельно в 2026 году итальянский регулятор оштрафовал компанию на 11,5 млн евро за введение клиентов в заблуждение по поводу условий инвестиционных продуктов, говорится в материале FT. В настоящее время Revolut, по данным Bloomberg, готовится к новому раунду инвестиций при оценке около 115 млрд долларов, что может стать одним из самых больших показателей в мировом финтех-секторе.
Ранее Revolut подала заявку на банковскую лицензию в США и назначила нового CEO.
По материалам:
ua.news
RevolutЕЦБ
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