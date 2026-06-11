Скидки и кешбэк: что полезного есть в приложении для ветеранов «Захист+»

В Украине работает мобильное приложение «Захист+», объединяющее программы лояльности, скидки и сервисы поддержки для ветеранов и ветеранок. Со ссылкой на Минветеранов рассказываем о полезных функциях приложения.
Цель «Захист+» — объединить в одном цифровом решении все доступные для ветеранов скидки, сервисы и партнерские программы.
Какие сервисы доступны пользователям
Среди ключевых функций — получение скидок, кешбэка и специальных условий от бизнес-партнеров. Подтверждение права на льготу осуществляется непосредственно через QR-код в приложении.