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Скидки и кешбэк: что полезного есть в приложении для ветеранов «Захист+»

Финтех и Карты
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Смартфон в руке
Смартфон в руке
В Украине работает мобильное приложение «Захист+», объединяющее программы лояльности, скидки и сервисы поддержки для ветеранов и ветеранок. Со ссылкой на Минветеранов рассказываем о полезных функциях приложения.
Цель «Захист+» — объединить в одном цифровом решении все доступные для ветеранов скидки, сервисы и партнерские программы.

Какие сервисы доступны пользователям

Среди ключевых функций — получение скидок, кешбэка и специальных условий от бизнес-партнеров. Подтверждение права на льготу осуществляется непосредственно через QR-код в приложении.
В приложении пользователи могут:
  • просматривать заведения-партнеры в своем городе, находить ближайшие точки через геолокацию и пользоваться интерактивной картой с пометкой «Здесь уважают ветеранов».
  • Также доступны push-уведомления о новых предложениях и возможностях от партнеров.
Кроме того, в сервисе доступны контакты линий поддержки, где ветераны могут получить юридические консультации, психологическую помощь и другие виды сопровождения.

Как начать пользоваться

Чтобы воспользоваться «Захист+», нужно
  • загрузить приложение в App Store или Google Play,
  • зарегистрироваться и подтвердить ветеранский статус через приложение «Дія»,
  • После этого пользователь выбирает город, просматривает доступные заведения и может сразу воспользоваться предложениями.
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У разработчиков отмечают, что сервис и дальше будет развиваться — к нему будут постепенно присоединяться новые партнеры, а перечень скидок и возможностей будет расширяться.
Стоит напомнить, что на портале «Дія» с недавних пор доступна услуга получения официального статуса ветеранского бизнеса. О том, как ею воспользоваться, Finance.ua рассказывал здесь.
Также мы писали, что цифровые сервисы для ветеранов обновили. Среди ключевых изменений — автоматическое формирование е-удостоверения и запуск нового сервиса для проверки данных в приложении «Дія».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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