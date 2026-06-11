Скидки и кешбэк: что полезного есть в приложении для ветеранов «Захист+» Сегодня 09:12 — Финтех и Карты

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В Украине работает мобильное приложение «Захист+», объединяющее программы лояльности, скидки и сервисы поддержки для ветеранов и ветеранок. Со ссылкой на Минветеранов рассказываем о полезных функциях приложения.

Цель «Захист+» — объединить в одном цифровом решении все доступные для ветеранов скидки, сервисы и партнерские программы.

Какие сервисы доступны пользователям

Среди ключевых функций — получение скидок, кешбэка и специальных условий от бизнес-партнеров. Подтверждение права на льготу осуществляется непосредственно через QR-код в приложении.

В приложении пользователи могут:

просматривать заведения-партнеры в своем городе, находить ближайшие точки через геолокацию и пользоваться интерактивной картой с пометкой «Здесь уважают ветеранов».

Также доступны push-уведомления о новых предложениях и возможностях от партнеров.

Кроме того, в сервисе доступны контакты линий поддержки, где ветераны могут получить юридические консультации, психологическую помощь и другие виды сопровождения.

Как начать пользоваться

Чтобы воспользоваться «Захист+», нужно

загрузить приложение в App Store или Google Play,

зарегистрироваться и подтвердить ветеранский статус через приложение «Дія»,

После этого пользователь выбирает город, просматривает доступные заведения и может сразу воспользоваться предложениями.

У разработчиков отмечают, что сервис и дальше будет развиваться — к нему будут постепенно присоединяться новые партнеры, а перечень скидок и возможностей будет расширяться.

Стоит напомнить, что на портале «Дія» с недавних пор доступна услуга получения официального статуса ветеранского бизнеса. О том, как ею воспользоваться, Finance.ua рассказывал здесь.

Также мы писали , что цифровые сервисы для ветеранов обновили. Среди ключевых изменений — автоматическое формирование е-удостоверения и запуск нового сервиса для проверки данных в приложении «Дія».

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