Почти каждая третья оплата в Украине — цифровая (инфографика) Сегодня 10:05 — Финтех и Карты

Цифровая оплата

Украинцы все активнее переходят на цифровые способы оплаты. Если еще год назад большинство покупок оплачивалось банковскими картами, то сегодня почти каждая третья транзакция проходит через Apple Pay или Google Pay.

Цифровые кошельки становятся популярнее

Самым популярным способом расчета оставалась банковская карта — на нее пришлось 75,29% всех операций или 2,55 млн транзакций. По данным WayForPay, в 2025 году через платформу было проведено более 3,38 млн платежей.— на нее пришлось 75,29% всех операций или 2,55 млн транзакций.

В то же время Apple Pay обеспечил 16,41% платежей (554,7 тыс. операций), а Google Pay — 8,31% (280,8 тыс.). Таким образом, еще в прошлом году почти каждая четвертая оплата производилась через цифровой кошелек.

В 2026 году эта тенденция только усилилась. По состоянию на май банковские карты обеспечивали 68,74% всех транзакций, тогда как доля Apple Pay выросла до 20,56%, а Google Pay — до 10,70%.

В результате через цифровые кошельки уже проходит почти каждая третья оплата. Покупатели все чаще выбирают способы расчета, позволяющие завершить покупку буквально за несколько секунд.

Украина почти полностью перешла на безналичные расчеты

Рост популярности цифровых кошельков происходит на фоне всеобщего отказа от наличных денег. По данным Национального банка Украины, в первом квартале 2026 года доля безналичных операций с платежными картами достигла 96% по количеству и 67,3% по сумме.

Чаще всего украинцы используют карты для расчетов в магазинах и заведениях сферы услуг — на такие операции приходится 74,3% всех безналичных платежей. Еще 14,5% составляют покупки в Интернете.

Фактически вопрос перехода от наличных к цифровым платежам уже решен. Теперь меняется способ, по которому пользователи проводят оплату.

Физические карты постепенно отходят на второй план

По состоянию на март 2026 года в Украине насчитывалось 20,6 млн. токенизированных платежных карт . Это означает, что примерно каждая третья активная карта уже добавлена ​​в цифровой кошелек или другой сервис токенизации.

Кроме того, более 57% активных карт — бесконтактные. Одновременно только 0,9% операций в торговых сетях осуществлялись путем физического считывания карты. Остальные платежи проходили через смартфоны, смарт-часы, бесконтактные карты и другие устройства.

Именно эта тенденция в значительной степени объясняет быстрый рост популярности Apple Pay и Google Pay.

Мир движется в том же направлении

Украина не исключение из глобального тренда. По данным Worldpay Global Payments Report 2025, цифровые кошельки уже обеспечивают около 66% мирового рынка электронной коммерции и 38% стоимости платежей в физических торговых точках.

Аналитики прогнозируют, что к 2030 году доля цифровых способов оплаты в электронной коммерции может приблизиться к 80%.

Читайте также НБУ меняет правила для онлайн-оплат и платежных карт

Дополнительным доказательством данной тенденции могут служить данные Visa. Если в 2019 году почти половина онлайн-платежей проводилась путем ручного ввода реквизитов карты, то в 2025 году их доля сократилась до 16%.

Эксперты отмечают, что банковские карты не исчезают из платежной системы, однако способ взаимодействия с ними быстро меняется. Пользователи все реже вводят номер карты вручную, выбирая цифровые кошельки, токенизацию и оплату в один клик.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.