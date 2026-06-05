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Украинцы платят картами: 96 из 100 операций безналичные (НБУ)

Финтех и Карты
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Украинцы платят картами: 96 из 100 операций безналичные (НБУ)
Украинцы платят картами: 96 из 100 операций безналичные (НБУ)
Доля безналичных операций по сумме в I квартале 2026 года выросла до 67,3% в общей сумме операций с платежными картами.
А по количеству — до 96% (в I квартале 2025 года эти показатели составляли 65,2% и 95,2% соответственно), пишет НБУ.
В I квартале этого года больше всего операций с использованием платежных карт по количеству и сумме приходилось на расчеты в торговой и сервисной сетях (74,3% и 52,3% соответственно).
Там было совершено 1 640,4 млн операций на сумму 644,1 млрд грн.
Переводы с карты на карту в I квартале 2026 года составляли около четверти по сумме (25,3%) и менее десятины по количеству (7,2%).
В I квартале 2025 г. было 28,1% по сумме и 7,8% по количеству.
Оплата товаров и услуг в Интернете составила 16,9% по сумме и 14,5% по количеству.
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Платежная инфраструктура растет

По итогам марта 2026 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 151,7 млн ​​шт. Это на 2% больше по сравнению с началом этого года.
В то же время количество платежных карт, с которыми ежемесячно проводились расходные операции, уменьшилось незначительно — на 6,2% до 61,4 млн шт. (по состоянию на 01.01.2026 — 65,4 млн шт.).

Причины

Это произошло в результате завершения действия ряда государственных программ социальной поддержки граждан (например, «Зимняя Поддержка», «Теплая зима» и т. п.), в рамках которых использовались платежные карты в начале года.
В общей сложности более половины (более 57,1%) активных платежных карт в марте — это бесконтактные карты.

Популярные среди украинцев

Остаются популярными и токенизированные платежные карты, их количество с начала года почти не изменилось и составило 20,6 млн. шт. Среди всех активных карт каждая третья — токенизированная (33,5%).
Как следствие, все меньше операций проводятся в торговой и сервисной сетях с физическим считыванием данных с носителя платежной карты. В I квартале этого года доля таких операций составила 1,5% по сумме и 0,9% по количеству (в I квартале 2025 года — 3,1% и 2,2% соответственно).
Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма в I квартале 2026 года составила 634,4 млрд грн (в I квартале 2025 года — 507,2 млрд грн).
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Ранее Finance.ua писал, что делать, если банк «кинул» с кэшбеком. Кешбек давно стал одним из аргументов при открытии банковской карты. Банки обещают клиентам возврат части израсходованных средств на покупки в супермаркетах, аптеках, кафе и ресторанах, на АЗС или в цветочных магазинах.
В то же время иногда случаются ситуации, когда клиент оплатил покупку картой, а ожидаемый кэшбек не начислен. В такой момент может показаться, что банк бросил с кэшбеком, то есть просто обманул клиента, не выплатив обещанное.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ФинтехДебетовые карты
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