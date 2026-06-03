Что делать, если банк «кинул» с кешбэком Сегодня 09:50 — Личные финансы

Банк не выплатил кешбэк - что делать

Кешбэк давно стал одним из аргументов при открытии банковской карты. Банки обещают клиентам возврат части потраченных средств на покупки в супермаркетах, аптеках, кафе и ресторанах, на АЗС или в цветочных магазинах.

Вместе с тем, иногда случаются ситуации, когда клиент оплатил покупку картой, а ожидаемый кешбэк не начислен. В такой момент возникает мысль, что банк «кинул» с кешбэком, то есть попросту обманул клиента, не выплатив обещанное.

Так ли это на самом деле? Прежде чем делать поспешные выводы, стоит для начала разобраться, по какой причине не был начислен кешбэк и действительно ли в этом виноват банк, выпустивший пластиковую карту.

Причины не начисления кешбэка

Самая распространенная причина не начисления кешбэка — клиент забыл его подключить. У большинства банков, предлагающих кешбэк, каждого 1-го числа месяца необходимо подключать две и больше категорий кешбэка из предлагаемого списка на выбор. Некоторые клиенты, особенно те, кто недавно начал пользоваться картой с кешбэком, просто забывают это сделать. Когда они видят, что кешбэк не начислен, сразу же обвиняют в этом банк. Но при этом они могут сами быть в этом виновными.

Вторая по распространенности причина не начисления кешбэка — МСС-код операции (код, на основании которого и принимается решение о начислении кешбэка. — Ред.) не входит в перечень МСС-кодов для выбранной категории. Причем в этом случае возможны разные нюансы. Например, у monobank МСС-код 5399 входит в категорию «Продукты», а у Глобус Банка — нет. Сенс Банк этот МСС-код вообще относит к категории «Маркетплейсы». Другой пример — в большинстве банков категория «Кафе и рестораны» включает четыре МСС-кода: 5811, 5812, 5813 и 5814. Но у некоторых (например. у izibank) самый популярный из четырех МСС-код 5814 входит в отдельную категорию «Фастфуд». Клиент с выбранной категорией «Кафе и рестораны» оплачивает счет картой — и не получает ожидаемого кешбэка. Причина озвучена выше.

Третья причина не начисления кешбэка — в торговой точке используется терминал, на котором неправильно (ошибочно) установлен МСС-код операций. Чаще всего это случается в небольших магазинчиках с терминалами, которые раньше использовались на другой торговой точке, а затем были перенесены на новое место. Автор пару раз оплачивал покупки в магазине восточных сладостей и никак не мог понять, почему нет кешбэка в категории «Продукты». Представьте его удивление, когда, уточнив в банке МСС-код операции, он узнал, что покупки проходили, как «продажа лодок» (МСС-код 5551). Естественно, за такую операцию кешбэк не начислялся.

Четвертая причина — исчерпан лимит месячного начисления кешбэка. У большинства банков существует предел на сумму кешбэка, которая может быть начислена на протяжении календарного месяца (чаще всего — 500 грн. — Ред.). Если клиент превысил эту сумму, кешбэк начислен не будет даже если выполнены все необходимые условия.

И наконец, пятая (наименее распространенная) причина — технический сбой. Клиент может выполнить все необходимые условия, выбрать нужные категории, не превышать месячный лимит, но кешбэк не будет начислен. Вот с такими случаями стоит разбираться отдельно.

Что делать, если кешбэк не начислен

Если кешбэк не начислен, не стоит сразу злиться и обвинять банк. Необходимо проделать несколько простых операций. Finance.ua пошагово расписал все действия, которые необходимо в этом случае предпринять.

Шаг 1. Убедиться, что кешбэк действительно положен.

Проверить, той ли картой (если у клиента их несколько) оплачена покупка или услуга, подключена ли нужная категория кешбэка и не превышен ли месячный лимит. В отдельных случаях (например, если покупку делали в новом месте, где раньше не расплачивались) стоит уточнить МСС-код операции. Некоторые банки пишут их в деталях операции в выписке по карте.

В случае, если все правильно и кешбэк положен, перейти к следующему шагу.

Шаг 2. Обратиться в службу поддержки

Очень часто клиенты, которым не начислили кешбэк, просто машут рукой на это с мыслью «Стоит ли связываться с банком из-за пары гривен…». Это неправильный подход. С одной стороны, это честно заработанные деньги, с другой, обращение в банк может помочь выявить проблему в его работе и устранить ее.

Поэтому если подобная ситуация возникла, необходимо обратиться в службу поддержки/на «горячую линию» и сообщить, что кешбэк не начислен.

Службе поддержки необходимо предоставить такою информацию:

дату и примерное время покупки;

сумму покупки;

название магазина;

категорию кешбэка (в случае, если по названию магазина неясно);

предоставить скриншот чека или электронный чек покупки, подтверждающий, что данная операция действительно была сделана в данном магазине в конкретную дату на конкретную сумму.

Иногда банки просят скриншот из приложения, доказывающий, что кешбэк не был начислен, но в последнее время это случается все реже.

Сотрудники банка обязаны зафиксировать обращение и сообщить клиенту номер зафиксированного обращения. Он может выглядеть, например, так: 202604−8127.

Обычно на рассмотрение каждого подобного обращения отводится определенное количество дней. По их истечению банк должен или доначислить кешбэк, или сообщить клиенту причину, по которой это не сделано.

Шаг 3. Проконтролировать решение банком проблемы

Часто через пару дней банк решает проблему, о чем сообщает (или не сообщает) клиенту. Кешбэк начисляется (или доначисляется) — и вопрос решен. Но доверять в этом вопросе не стоит. Клиент, раз уж он обратился в службу поддержки и сообщил о проблеме, должен проконтролировать и ее решение.

Шаг 4. Если банк отказал в решении проблемы, обратиться официально

В случае, если служба поддержки отказала в решении проблемы или подошла формально, и проблема не решена, стоит отправить письменное обращение в банк с просьбой сообщить причины отказа.

Это может быть как письмо на электронную почту банка, так и обращение через форму на банковском сайте или в мобильном банковском приложении. В случае, если это происходит систематически, имеет смысл отправить письмо почтой.

В крайних случаях, если банк постоянно нарушает собственные условия или вводит в заблуждение рекламой, можно обратиться в Национальный банк Украины.

Практические советы, как избежать проблем с начислением кешбэка

1. При оформлении карты с кешбэком необходимо заранее уточнять:

реальный размер начисляемого кешбэка, а не рекламный максимум;

максимальный месячный лимит кешбэка (который стоит контролировать в течение месяца);

стоит ли ежемесячно подключать кешбэк. Существуют карты, например, у ТАСкомбанк, где категории подключены по умолчанию, и каждый месяц ничего делать не надо;

как происходит начисление кешбэка. В одних банках — сразу после оплаты, в других — после того, как операция проведётся по счету.

2. Желательно иметь в кошельке хотя бы одну карту с кешбэком «на все». Например, Банк Альянс по кредитной карте «Стартовая» предлагает кешбэк на все категории в размере 1%, при этом без ограничения по сумме в течение месяца; Юнекс Банк предлагает кешбэк «на все категории» в размере 1,5% по кредитной карте «Smart».

Впрочем, понятие «на всё» у разных банков трактуется по-разному. Поэтому стоит уточнить в банке список МСС-кодов исключений (на какие операции кешбэк все же начисляться не будет. — Ред.). В разных банках списки будут различаться.

3. Если в магазине предстоит покупка на крупную сумму, и размер ожидаемого кешбэка составляет несколько сотен гривен, попытаться предварительно купить что-то мелкое (например, пакет) и убедиться, что кешбэк начисляется так, как вы того ожидаете.

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