Где искать рейтинг абитуриентов, чтобы оценить шансы на бюджет

Онлайн-платформа создана в 2017 году с целью обеспечения открытости и прозрачности при проведении приема в высшие образования и информирования абитуриентов, их родителей, образовательных экспертов и других заинтересованных лиц о ходе вступительной кампании.
Рейтинговые списки абитуриентов будут публиковаться по каждой специальности отдельно в период, когда происходит подача заявлений о поступлении в заведения высшего образования и зачислении поступающих на обучение, то есть с 19 июля по 1 августа.
В рейтинговых списках будут отмечены конкурсные баллы, результаты вступительных экзаменов и сертификатов НМТ, другая информация, необходимая для полного информирования заинтересованных лиц о ходе вступительной кампании.
Информация, размещенная на сайте информационной системы, получена из Единой государственной базы по вопросам образования на основании заключенных договоров с Государственным предприятием «Инфоресурс» и обновляется ежесуточно.
Также на сайте размещена информация обо всех высших и профессиональных учебных заведениях в Украине, которые ведут прием абитуриентов на обучение для получения степени профессионального младшего бакалавра, бакалавра и магистра.