Где искать рейтинг абитуриентов, чтобы оценить шансы на бюджет Сегодня 19:33 — Личные финансы

Где искать рейтинг абитуриентов, чтобы оценить шансы на бюджет

Во время вступительной кампании 2026 года рейтинговые списки абитуриентов во всех учреждениях высшего образования Украины будут публиковаться на сайте информационной системы Вступ.ОСВІТА.UA .

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Онлайн-платформа создана в 2017 году с целью обеспечения открытости и прозрачности при проведении приема в высшие образования и информирования абитуриентов, их родителей, образовательных экспертов и других заинтересованных лиц о ходе вступительной кампании.

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Периоды

Рейтинговые списки абитуриентов будут публиковаться по каждой специальности отдельно в период, когда происходит подача заявлений о поступлении в заведения высшего образования и зачислении поступающих на обучение, то есть с 19 июля по 1 августа.

В рейтинговых списках будут отмечены конкурсные баллы, результаты вступительных экзаменов и сертификатов НМТ, другая информация, необходимая для полного информирования заинтересованных лиц о ходе вступительной кампании.

Информация, размещенная на сайте информационной системы, получена из Единой государственной базы по вопросам образования на основании заключенных договоров с Государственным предприятием «Инфоресурс» и обновляется ежесуточно.

Также на сайте размещена информация обо всех высших и профессиональных учебных заведениях в Украине, которые ведут прием абитуриентов на обучение для получения степени профессионального младшего бакалавра, бакалавра и магистра.

По каждому заведению предоставляется информация о специальностях и образовательных программах, по которым осуществляется подготовка специалистов, контактная информация, стоимость обучения и т. д.

Кроме того, поступающие могут ознакомиться с проходными баллами на бюджет и контракт за прошлые годы, что позволит сориентироваться по поводу шансов на поступление в текущем году.

Для этого информационная система «Вступ.освіта.UA» предоставляет статистические данные вступительной кампании прошлых лет по каждому заведению высшего образования Украины.

Ранее в этом материале Finance.ua рассказывал, сколько будет стоить обучение нынешних поступающих. Мы также проанализируем, как менялась стоимость обучения за последние годы.

ТОП-10 университетов консолидированного рейтинга высших учебных заведений от информационного ресурса «Образование.ua»:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Львовский национальный университет имени Ивана Франко Национальный университет «Львовская политехника» НТУУ «КПИ имени Игоря Сикорского» Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца Национальный университет «Киево-Могилянская академия» Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

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