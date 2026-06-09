Образование дорожает: что нужно знать выпускникам и их родителям Сегодня 09:50 — Личные финансы

Стоимость образования в Украине

Лето — судьбоносное время года для выпускников школ и ответственное время для их родителей. Ведь впереди важный выбор: в какое учебное заведение поступить и какую профессию выбрать? Кроме этого для многих семей важен и вопрос стоимости обучения, которая с каждым годом только растет.

В этом материале Finance.ua расскажет, сколько будет стоить обучение нынешних поступающих. Мы также проанализируем, как менялась стоимость обучения за последние годы.

Как выбрать ВУЗ?

и т. д. — Ред.). Узнайте, какое место вуз занимает в Прежде всего отталкивайтесь от интересующей вас специальности. Поинтересуйтесь условиями, которые предлагает учебное заведение (возможность обучения на бюджете, наличие и расположение общежития, укрытие— Ред.). Узнайте, какое место вуз занимает в рейтингах , имеющихся в открытом доступе.

Сегодня в Украине достаточное разнообразие вузов под разные запросы. Например, вот ТОП-10 университетов консолидированного рейтинга вузов от информационного ресурса «Образование.ua»:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Львовский национальный университет имени Ивана Франко Национальный университет «Львовская политехника» НТУУ «КПИ имени Игоря Сикорского» Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца Национальный университет «Киево-Могилянская академия» Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова

КНУ им. Тараса Шевченко

Если же смотреть рейтинги за последние годы, то можно заметить, что все чаще первые строчки занимают учебные заведения в западных областях нашей страны. В то время как вузы в Сумах и Харькове теряют позиции, прежде всего из-за ситуации в сфере безопасности.

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Для нашего материала мы отобрали высшие учебные заведения из пяти городов в разных уголках Украины, которые сегодня больше всего интересуют абитуриентов — Киев, Львов, Харьков, Черновцы и Одесса. Рассмотрим стоимость на дневной форме обучения, степень бакалавра.

2021 год

Киев

Из года в год в столицу съезжаются выпускники из всей страны, чтобы попробовать свои силы и поступить в лучшие вузы. Наивысшую позицию в рейтинге учебных заведений много лет удерживает Киевский национальный университет имени Шевченко (КНУ). Однако и обучение здесь одно из самых дорогих.

В 2021 году в КНУ дешевле всего было учиться на контракте по специальностям: история, археология, библиотечное и архивное дело — 31 тыс. грн. Специальности: компьютерные науки, инженерия, кибербезопасность, филология, психология, маркетинг и туризм стоили от 38 до 42 тыс. грн. Самыми дорогими были международные отношения — 58 тыс. грн.

Средняя стоимость обучения в еще одном популярном среди абитуриентов вузе — Национальном университете «Киевский политехнический институт» — в 2021 году составила 31 тыс. грн. Дешевле всего было учиться по специальностям: физика и астрономия, математика и статистика, химические технологии и инженерия — 15 600 грн. Учеба по специальностям менеджмент и маркетинг стоила 34 900 грн, информационные технологии, журналистика, право и иностранная филология — от 35 до 45 тыс. грн.

В Киево-Могилянской академии средняя стоимость обучения составила 38 тыс. грн. Дешевле всего были естественные науки (23 тыс. грн), а дороже всего было учиться по специальностям право и международные отношения (62 тыс. грн).

В Национальном медицинском университете имени Богомольца самая дешевая стоимость контракта была по специальности «Физическая терапия» (18 тыс. грн), а самой дорогой традиционно оставалась стоматология (42 тыс. грн).

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова в среднем стоил для студентов 18 500 грн в год. Специальности: педагогика, математика и среднее образование обучали за 14 900 грн, а обучение на иностранной филологии стоило 26 тыс. грн.

Львов

В 2021 году во львовские вузы поступило более 30 тыс. студентов. Более половины из них распределились между двумя популярными вузами города — Львовской политехникой и ЛНУ им. Франко.

Так, обучение в Национальном университете «Львовская политехника» в 2021 году обошлось от 32 до 36 тыс. грн в сфере IT, от 30 до 32 тыс. грн для будущих юристов, филологов и экономистов.

Во Львовском национальном университете имени Франко контрактники в 2021 году платили за обучение почти 24 тыс. грн на факультетах географии, истории, математики и филологии. Такие специальности как право, статистика, а также инженерия программного обеспечения стоили от 36 тыс. грн.

Харьков

До полномасштабной войны Харьков по праву считался городом студентов, ведь туда съезжались абитуриенты из всех регионов страны. В Харькове есть как классические, так и профильные учебные заведения. В частности медицинские, технические, аграрные и педагогические.

Так, обучение в Харьковском национальном университете имени Каразина стоило 25 500 грн для таких специальностей: менеджмент, журналистика, психология, туризм, право, иностранная филология, международные отношения и кибербезопасность.

В Харьковском национальном университете радиоэлектроники обучение по специальностям: электроника, метрология, телекоммуникации и радиотехника, издательство и полиграфия стоило 16 тыс. грн, экономика — 19 900 грн, компьютерные науки — 21 900 грн.

Харьковский Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого был заметно дороже. Учиться по специальностям: право, международное право и экономика стоило от 29 925 гривен в год.

ХНУ им. Каразина

Черновцы

В Черновцах действует один из старейших вузов страны — Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (ЧНУ). В 2021 году в вуз поступили более 1700 студентов, но с началом полномасштабной войны интерес к этому учебному заведению резко возрос. Сюда в 2025-м поступили почти 10 тыс. студентов.

Стоимость обучения в ЧНУ в 2021 году составила: естественные науки — от 23 700 до 26 900 грн, экономика — 27 900 грн, право — 32 500 грн, физика и компьютерные науки — от 24 700 до 29 900 грн, психология — 25.

Другой популярный вуз в городе — Буковинский государственный медицинский университет. Обучение в этом вузе варьировалась от 20 500 грн (медсестринство) до 25 600 грн (стоматология).

Одесса

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова — старейший классический университет города. В 2021 году самыми дешевыми специальностями в этом ЗВО были: история и археология, философия и культурология — 19 370. Обучение по специальностям учет и аудит и экономика стоило 26 524 грн, а журналистика, право, компьютерные технологии — 29 144 грн.

В Государственном университете «Одесская политехника» учиться по специальностям: инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, компьютерная инженерия, системный анализ и кибербезопасность" стоило 32 тыс. грн за семестр. Другие специальности — 25 600 грн.

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» стоимость обучения по специальностям: право, политология, психология, филология и журналистика составила 31 050 грн в год.

ОНУ им. Мечникова

Средняя стоимость обучения в Украине в 2021 году (грн)

Город ІТ медицина право экономика гуманитарные специальности Киев 29 тыс. грн 40 тыс. грн 41 500 грн 30 тыс. грн 30 тыс. грн Львов 36 тыс. грн 38 тыс. грн 31 тыс. грн 25 тыс. грн 31 тыс. грн Харьков 30 тыс. грн 40 тыс. грн 40 тыс. грн 28 тыс. грн 26 тыс. грн Черновцы 30 тыс. грн 40 тыс. грн 27 тыс. грн 21 тыс. грн 20 тыс. грн Одесса 30 тыс. грн 37 тыс. грн 30 тыс. грн 26 тыс. грн 25 тыс. грн

2022−2025 гг.

Заметная тенденция с начала полномасштабной войны — удорожание обучения в западных областях Украины. Ниже приведем среднюю стоимость обучения в крупнейших городах Украины за 2022−2025 годы.

2022 год

Город ІТ медицина право экономика гуманитарные специальности Киев 42 тыс. грн 38 тыс. грн 41 тыс. грн 30 тыс. грн 36 тыс. грн Львов 40 тыс. грн 40 тыс. грн 39 тыс. грн 32 тыс. грн 25 тыс. грн Харьков 35 тыс. грн 42 тыс. грн 42 тыс. грн 25 500 грн 22 тыс. грн Черновцы 32 тыс. грн 55 тыс. грн 40 тыс. грн 25 тыс. грн 24 тыс. грн Одесса 37 тыс. грн 45 тыс. грн 40 тыс. грн 27 тис. грн 28 тыс. грн

2023 год

Город ІТ медицина право экономика гуманитарные специальности Киев 44 тыс. грн 53 тыс. грн 60 тыс. грн 47 тыс. грн 44 тыс. грн Львов 46 тыс. грн 52 тыс. грн 46 тыс. грн 30 тыс. грн 37 тыс. грн Харьков 30 тыс. грн 45 тыс. грн 31 тыс. грн 25 тыс. грн 25 тыс. грн Черновцы 36 тыс. грн 55 тыс. грн 40 тыс. грн 34 тыс. грн 38 тыс. грн Одесса 36 тыс. грн 45 тыс. грн 40 тыс. грн 30 тыс. грн 33 тыс. грн

2024 год

Город ІТ медицина право экономика гуманитарные специальности Киев 47 тыс. грн 60 тыс. грн 61 тыс. грн 56 тыс. грн 53 тыс. грн Львов 47 тыс. грн 54 тыс. грн 48 тыс. грн 33 тыс. грн 40 тыс. грн Харьков 31 тыс. грн 42 тыс. грн 31 тыс. грн 32 тыс. грн 31 тыс. грн Черновцы 39 тыс. грн 55 тыс. грн 44 тыс. грн 38 тыс. грн 40 тыс. грн Одесса 40 тыс. грн 48 тыс. грн 48 тыс. грн 32 тыс. грн 34 тыс. грн

2025 год

Город ІТ медицина право экономика гуманитарные специальности Киев 55 тыс. грн 61 тыс. грн 63 тыс. грн 61 тыс. грн 58 тыс. грн Львов 53 тыс. грн 57 тыс. грн 55 тыс. грн 45 тыс. грн 55 тыс. грн Харьков 38 тыс. грн 48 тыс. грн 44 тыс. грн 35 тыс. грн 32 тыс. грн Черновцы 39 тыс. грн 55 тыс. грн 49 тыс. грн 40 тыс. грн 48 тыс. грн Одесса 42 тыс. грн 48 тыс. грн 51 тыс. грн 37 тыс. грн 39 тыс. грн

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Итак, если подробнее рассматривать предыдущий год, самая высокая средняя стоимость обучения 2025 года была в Черновцах (37 800 грн), а только затем идут Львов (37 480 грн) и Киев (37 308 грн). Среди самых дорогих также университеты Ивано-Франковской области (35 828 грн) и Закарпатской (34 504 грн) областей.

Самыми дешевыми в прошлом году были университеты в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях, где цены варьировались от 22 до 24 тыс. грн.

2026 год

Сколько обойдется обучение в университетах страны в этом году, еще точно не известно. Большинство вузов публикуют эти данные в течение июня-июля. Однако уже сейчас некоторые учебные заведения анонсировали, что стоимость вырастет кое-где на 30−40%.

К примеру, в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича объяснили, что подорожание обучения связано с ростом зарплат педагогов и коммунальных услуг, а также с необходимостью улучшать материально-техническую базу учебного заведения.

Справка Finance.ua Эксперты советуют выпускникам и их родителям добавить по меньшей мере 20% к нынешней стоимости обучения в интересующем вас вузе.

В то же время, некоторые заведения уже обнародовали актуальные цены на 2026 год. Среди них:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Стоимость обучения выросла примерно на 30% и составит от 51 400 до 86 700 грн по следующим специальностям:

право, компьютерные науки, инженерия программного обеспечения, английский язык и литература, перевод — 86 700 грн;

экономика, менеджмент, маркетинг, журналистика — 69 100 грн;

дошкольное образование, начальное образование, прикладная математика, социология — 58 300 грн;

математика, физика и астрономия, химия — 51 400 грн.

Киево-Могилянская академия. Стоимость обучения традиционно одна из самых высоких в Украине и в этом году варьируется от 50 до 100 тыс. грн. Вот некоторые специальности:

инженерия программного обеспечения, компьютерные науки — 100 тыс. грн;

право - 90 тыс. грн;

международные отношения, финансы, банковское дело и страхование, маркетинг — 75 тыс. грн;

история, философия, культурология — 60 тыс. грн.

Киевский Национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана. Стоимость обучения в профильном экономическом вузе страны в этом году составит:

таможенное администрирование и посредничество, инвестиционный бизнес, международная экономика, международный бизнес — 79 800 грн;

компьютерные науки, кибербезопасность, международная экономика, менеджмент бизнес-организаций, маркетинг, правоведение — 67 200 грн;

туризм, политические технологии, социальные и медиа-коммуникации — 56 200 грн.

ЛНУ им. Франко

Есть ли альтернатива дорогому обучению?

В 2025 году абитуриенты, которые сдали НМТ на высокие баллы, могли претендовать на грант на обучение от государства. Для этого нужно было получить минимум 150 баллов по двум предметам (140 для специальностей с поддержкой) или 170 баллов для гранта второго уровня.

В 2025 году базовые уровни государственных грантов составляли 17 и 25 тыс. гривен, а далее сумма увеличивалась из-за коэффициентов в зависимости от специальности и местонахождения учебного заведения. Среди специальностей больше всего грантов ушло на психологию, автомобильный транспорт, филологию, компьютерные технологии, архитектуру и градостроительство, право, экономику.

Замминистра образования Николай Трофименко рассказывал, что на практике такие гранты в большинстве случаев покрывали только часть стоимости обучения.

Гранты получили более 40 тыс. студентов, а их сумма в среднем составляла чуть более 23 тыс. гривен.

Будут ли поступающие получать гранты на обучение в этом году, пока не известно. В МОН ранее заявляли, что хотят сохранить эту практику и на 2026/2027 учебный год, но никаких деталей еще нет.

Государство и университеты также пытаются сделать более доступным образование для молодежи с временно оккупированных территорий (ВОТ). Такая молодежь может поступить по квоте-2 на бюджетное место по результатам собеседования вместо НМТ. В большинстве университетов квота-2 составляет около 10% мест. Также государство предоставляет поступающим с ВОТ единовременное пособие в размере 50 тыс. грн, университеты гарантированно обеспечивают их местом в общежитии на время обучения.

Есть и другие категории абитуриентов, поступающих на льготных условиях. Это люди с инвалидностью, дети-сироты, дети погибших военных. По квоте-1 для них выделяют от 10 до 30% бюджетных мест в университетах. Но следует понимать, что среди льготных категорий тоже существует конкурс и принадлежность к льготной категории не гарантирует 100% поступление в выбранный университет.

В целом на самом деле действенных механизмов, нивелирующих дорогую стоимость обучения по контракту в университетах (кроме поступления на бюджет) фактически нет. Решающим фактором доступности высшего образования для абитуриента в основном становится уровень финансовой состоятельности его семьи.

Если же возможности оплатить обучение по контракту нет, то поступающие идут учиться в колледжи, где шансы получить бюджетное место часто значительно выше, чем в случае с вузом, а обучение по контракту — дешевле.

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