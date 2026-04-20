Сколько стоит обучение в университетах Украины по разным специальностям
Самые дорогие специальности
- Стоматология — 53 280 грн;
- Медицина — 51 412 грн;
- Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство — 48 788 грн;
- Международные отношения — 48 079 грн;
- Педиатрия — 47 752 грн;
- Медицинская психология — 46 028 грн;
- Международное право — 42 704 грн;
- Музыкальное искусство — 42 353 грн;
- Информационные системы и технологии — 40 817 грн;
- Инженерия программного обеспечения — 40 687 грн.
Самые дешевые специальности
- Железнодорожный транспорт — 19 803 грн;
- Животноводство — 19 814 грн;
- Машиностроение — 20 649 грн;
- Организация социокультурной деятельности — 21 120 грн;
- Водные биоресурсы и аквакультура — 21 187 грн;
- Электрическая инженерия — 21 391 грн;
- Садово-парковое хозяйство — 21 399 грн;
- Металлургия — 21 408 грн;
- Агроинженерия — 21 730 грн;
- Энергопроизводство — 21 758 грн.
Как менялись цены
- в 2022 году средняя цена составила 19 171 грн;
- в 2023 году — 21 591 грн;
- в 2024 году — 25 347 грн;
- в 2025 году — 30 798 грн.
Региональное распределение
- Черновицкая обл. — 37 800 грн;
- Львовская обл. — 37 480 грн;
- Киевская обл. — 37 308 грн;
- Ивано-Франковская обл. — 35 828 грн;
- Закарпатская обл. — 34 504 грн.
Новый способ измерения бедности показывает, что США отстают от Европы (исследование)
В Еврокомиссии прокомментировали перспективы возобновления поставок нефти через «Дружбу»
Копирайтеры, операторы и промоутеры: на какие должности самая высокая конкуренция и какие зарплаты предлагают
Страхование от несчастных случаев с покрытием военных рисков: выплаты до 250 000 грн
В Украине заблокировали 30 000 банковских счетов из-за нарушения воинского учета
В Польше массово сокращают работников — каких отраслей это касается