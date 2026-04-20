Сколько стоит обучение в университетах Украины по разным специальностям Сегодня 17:01

Сколько стоит обучение в университетах Украины по разным специальностям

Стоимость обучения в украинских университетах продолжает расти, и эта тенденция сохраняется уже несколько лет.

По данным исследования Education.ua , за последние 4 года средняя стоимость обучения в вузах выросла на 60%. В то же время, цены существенно отличаются в зависимости от специальности — традиционно самыми дорогими остаются медицинские, творческие и международные направления, тогда как технические и инженерные — более доступны.

Самые дорогие специальности

В число самых дорогих стабильно входят медицина, стоматология, право, международные отношения, ІТ и искусство.

Топ-10 самых дорогих специальностей:

Стоматология — 53 280 грн; Медицина — 51 412 грн; Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство — 48 788 грн; Международные отношения — 48 079 грн; Педиатрия — 47 752 грн; Медицинская психология — 46 028 грн; Международное право — 42 704 грн; Музыкальное искусство — 42 353 грн; Информационные системы и технологии — 40 817 грн; Инженерия программного обеспечения — 40 687 грн.

Самые дешевые специальности

Самая низкая стоимость обучения характерна для направлений, которые государство считает приоритетными для экономики и восстановления — в частности, инженерных, аграрных и транспортных.

Топ-10 самых дешевых специальностей:

Железнодорожный транспорт — 19 803 грн; Животноводство — 19 814 грн; Машиностроение — 20 649 грн; Организация социокультурной деятельности — 21 120 грн; Водные биоресурсы и аквакультура — ​​21 187 грн; Электрическая инженерия — 21 391 грн; Садово-парковое хозяйство — 21 399 грн; Металлургия — 21 408 грн; Агроинженерия — 21 730 грн; Энергопроизводство — 21 758 грн.

Как менялись цены

Стоимость обучения в Украине растет ежегодно, причем наиболее ощутимый скачок произошел недавно:

в 2022 году средняя цена составила 19 171 грн;

в 2023 году — 21 591 грн;

в 2024 году — 25 347 грн;

в 2025 году — 30 798 грн.

Таким образом, только за один год подорожание было наиболее резким, что подтверждает общую тенденцию роста стоимости высшего образования.

Региональное распределение

Аналитики зафиксировали, что самые высокие цены на высшее образование наблюдаются не только в Киеве, но и в западных областях. Это может быть связано с ростом спроса на обучение в более безопасных регионах.

Так, самая высокая средняя стоимость обучения в 2025 году зафиксирована в следующих регионах:

Черновицкая обл. — 37 800 грн;

Львовская обл. — 37 480 грн;

Киевская обл. — 37 308 грн;

Ивано-Франковская обл. — 35 828 грн;

Закарпатская обл. — 34 504 грн.

Ранее мы сообщали , что в прошлом году в топ-специальностях по госзаказу были инженерные, естественонаучные, медицинские и ІТ специальности, и сейчас именно на них приходится значительное количество мест государственного заказа.

