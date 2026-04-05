Які спеціальності в університетах залишаються пріоритетними для держави у 2026 році Вчора 21:09

Минулого року у топспеціальностях по держзамовленню були інженерні, природничі, медичні та ІТ спеціальності, і наразі саме на них припадає значна кількість місць державного замовлення.

Про це заступник міністра освіти та науки України Микола Трофименко поінформував у телеефірі, повідомляє «Укрінформ».

Чому саме ці спеціальності у пріоритеті

За його словами, саме ці галузі потрібні сьогодні Україні для відбудови, відновлення, розвитку реального сектору економіки, для оборони, для оборонних підприємств.

Він запевнив, що у цьому питанні нічого не зміниться і цьогоріч — ці спеціальності наразі перебувають у абсолютному пріоритеті держави і уряду.

«У нас є ще і грантова підтримка — це коли наші абітурієнти можуть з своїми результатами на національному мультипредметному тесті отримати фінансову підтримку на ту спеціальність, на яку вони хочуть вступати. І тут, відповідно, можуть бути різні варіанти вибору», — заявив заступник глави МОН.

Він запевнив, що держава надає підтримку і у цьому питанні.

«У нас є збільшуючий коефіцієнт і суму можна більшу отримати — якщо ідеш на IT, інженерію, архітектуру, будівництво і інші потрібні реальному сектору економіки спеціальності», — повідомив Трофименко.

Чи зростає кількість вступників

Окремо заступник міністра нагадав, що торік в Україні було понад 200 000 вступників, що є більшим показником, ніж позаминулого року.

«Тобто, будемо розраховувати, що цього року ще більше наших громадян вступить до закладів вищої освіти, і робимо все для цього. Усі наші новації в правилах вступу направлені на те, щоб українці, які знаходяться за кордоном, наприклад, наші громадяни, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях тощо, могла з легкістю повернутись і вступити, здолавши невеличкі оцінки знань, в заклади вищої освіти», — сказав він.

Трофименко висловив переконання у тому, що українських громадян потрібно максимально повертати в Україну і максимально створювати для них умови для розвитку в українській державі і максимально «якорити» саме в українській системі вищої освіти.

«Бо вона насправді не гірша абсолютно, а й краща подекуди, ніж в країнах Центральної і Східної Європи», — вважає заступник глави МОН.

Окремо він пояснив, говорячи про скасування мотиваційних листів, що це була спільна думка університетів, батьків і абітурієнтів.

«У нас навколо цього процесу цілий бізнес розвився, коли різні компанії, фірми пропонували свої послуги по написанню варіантів таких листів. І ChatGPT ніхто не відміняв, і він дуже, дуже гарно це робить», — заявив Трофименко.

Заступник міністра повідомив, що значущість цих мотиваційних листів зводилась до того, що до них звертались, коли співпадали бали у абітурієнтів.

«Тому і вирішили відмінити, спростити трошки життя нашим абітурієнтам. І зараз ми будемо рахувати те, що маємо. Це — результат національного мультипредметного тесту, це наш конкурсний бал тощо», — сказав він.

Трофименко нагадав, що раніше було обмежено кількість заяв (до університетів — ред.) до 10, і поінформував, що насправді університети просили, щоб кількість цих заяв була обмежена до 8.

Заступник міністра зазначив, що під час минулої вступної кампанії 80% українських абітурієнтів вступили в заклади вищої освіти за першими трьома пріоритетами.

«У нас середня кількість заяв, поданих на бакалаврат, складає 2,6. Відповідно, це говорить про те, що наші абітурієнти заздалегідь готуються до вступу. Вони роблять дуже свідомий вибір, що є дуже дуже позитивною тенденцією. І необхідності в якійсь дуже великій кількості таких спроб немає», — заявив він.

