На ринок вийшов електрокар від Geely і Volvo за $25 000 (фото) Сьогодні 04:21 — Технології&Авто

Lynk&Co 10 — електричний спортивний седан Е-класу, Фото: CarNewsChina

Новий Lynk&Co 10 надходить у продаж. Потужний електричний спорт-седан Е-класу від преміального підрозділу Geely має запас ходу до 816 км і дуже швидко заряджається. Електромобіль Lynk&Co 10 почали продавати в Китаї за ціною від 169 900 до 235 900 юанів ($25 000 — 34 700).

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

П’ятиметровий седан Lynk&Co 10 — оновлений варіант моделі Z10. Як і всі моделі бренду, він розроблений спеціалістами Geely та Volvo.

Lynk&Co 10+ отримав обвіс, антикрило і 21-дюймові диски, Фото: Lynk & Co

Lynk&Co 10 вирізняється стрімким обтічним дизайном. Також пропонується версія 10+ із обвісом, антикрилом та 21-дюймовими дисками.

У салоні встановлені 12,7-дюймова цифрова панель приладів і 15,4-дюймовий центральний тачскрін, є й проєкція на лобове скло. В оздобленні використовують шкіру або алькантару.

Авто є чотиримісним і усі сидіння мають підігрів, вентиляцію і масаж, а передні крісла оснащені електроприводом. Крім того, комплектація Lynk&Co 10 включає холодильник, 1600-ватну акустику Harman Kardon з 23 динаміками, адаптивні амортизатори і систему напівавтономного руху.

Електрокар непогано оснащений, Фото: CarNewsChina

На вибір пропонують задньопривідні версії потужністю 402 і 496 к. с., а також 912-сильний повнопривідний варіант. Розгін до 100 км/год займає від 3,2 до 5,9 с.

Зі старту доступна тільки батарея ємністю 95 кВт∙год, яка забезпечує запас ходу 536 км з повним приводом та 816 км — із заднім. 900-вольтне обладнання підтримує надшвидку зарядку за 10,5 хвилин.

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