0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Meta тестує ШІ-кулон та готується розширити лінійку «розумних» окулярів

Технології&Авто
16
Meta розробляє нові ШІ-пристрої
Meta розробляє нові ШІ-пристрої
Meta Platforms планує внутрішнє тестування ШІ-кулона наступного року та розширення лінійки смарт-окулярів. Стратегія спрямована на скорочення збитків підрозділу Reality Labs і масштабування ШІ-продуктів компанії.
Це випливає з внутрішнього меморандуму віцепрезидента з носимих пристроїв Олексa Гімела, який переглянуло The Information.

Над якими ШІ-пристроями працює Meta

У документі описано три ключові напрями розвитку носимих пристроїв Meta: ШІ-кулон, розширена лінійка «розумних» окулярів та корпоративний сегмент Wearables for Work.
ШІ-кулон компанія планує передати на внутрішнє тестування навесні 2027 року. Хоча технічні характеристики не розкриваються, пристрій може отримати камеру.
Другий напрям — розвиток «суперсенсорних» окулярів, які можуть безперервно працювати з камерами та сенсорами протягом тривалого часу. Це дозволить ШІ-асистенту аналізувати події протягом дня — наприклад, нагадувати про забуті речі або покупки.
Читайте також
Третій напрям — корпоративні носимі пристрої з адаптацією під бізнес-клієнтів. Вони мають стати більш маржинальними завдяки галузевим функціям.
Усі пристрої працюватимуть на новій ШІ-моделі Muse Spark та ШІ-агенті Hatch. Meta також встановила ціль — 10 млн проданих носимих пристроїв у другій половині 2026 року.
Компанія паралельно будує модель монетизації через підписки на Meta AI, доступні в Facebook, Instagram, WhatsApp і майбутніх окулярах. Запущено два тарифи — Meta One Plus за $7,99 та Meta One Premium за $19,99, які передбачають розширені можливості обчислень і генерації контенту.
За матеріалами:
Forbes.ua
Meta
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems