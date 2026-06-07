Meta тестує ШІ-кулон та готується розширити лінійку «розумних» окулярів Сьогодні 02:18 — Технології&Авто

Meta розробляє нові ШІ-пристрої

Meta Platforms планує внутрішнє тестування ШІ-кулона наступного року та розширення лінійки смарт-окулярів. Стратегія спрямована на скорочення збитків підрозділу Reality Labs і масштабування ШІ-продуктів компанії.

Це випливає з внутрішнього меморандуму віцепрезидента з носимих пристроїв Олексa Гімела, який переглянуло The Information.

Над якими ШІ-пристроями працює Meta

У документі описано три ключові напрями розвитку носимих пристроїв Meta: ШІ-кулон, розширена лінійка «розумних» окулярів та корпоративний сегмент Wearables for Work.

ШІ-кулон компанія планує передати на внутрішнє тестування навесні 2027 року. Хоча технічні характеристики не розкриваються, пристрій може отримати камеру.

Другий напрям — розвиток «суперсенсорних» окулярів, які можуть безперервно працювати з камерами та сенсорами протягом тривалого часу. Це дозволить ШІ-асистенту аналізувати події протягом дня — наприклад, нагадувати про забуті речі або покупки.

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Третій напрям — корпоративні носимі пристрої з адаптацією під бізнес-клієнтів. Вони мають стати більш маржинальними завдяки галузевим функціям.

Усі пристрої працюватимуть на новій ШІ-моделі Muse Spark та ШІ-агенті Hatch. Meta також встановила ціль — 10 млн проданих носимих пристроїв у другій половині 2026 року.

Компанія паралельно будує модель монетизації через підписки на Meta AI, доступні в Facebook, Instagram, WhatsApp і майбутніх окулярах. Запущено два тарифи — Meta One Plus за $7,99 та Meta One Premium за $19,99, які передбачають розширені можливості обчислень і генерації контенту.

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