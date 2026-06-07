Oura презентувала нову смарткаблучку Ring 5 Сьогодні 05:04 — Технології&Авто

Нова смарткаблучка Oura

Фінська компанія Oura презентувала нову розумну каблучку Ring 5, яка на 40% менша за попередню модель.

Про це повідомляє GSM Arena.

«Нова модель має ширину трохи більш як 6 мм і товщину 2,3 мм, що робить її на 40% меншою за попередню Oura Ring 4. Каблучка, як і раніше, виготовлена з титану, отримала більш плавний вигин для комфортнішого носіння», — йдеться в повідомленні.

Нова смарткаблучка Oura

Пристрій доступний у розмірах від 16,5 мм до 22,5 мм і має захист за стандартом IP68 від пилу та води.

Як зазначається, у новій версії Oura використала оновлені датчики з потужнішими світлодіодами для точнішого зчитування показників. Компанія також заявляє про покращену точність роботи для різних відтінків шкіри та типів пальців.

Кольори нової смарткаблучки Oura

Окрім стандартних функцій — вимірювання пульсу, рівня кисню в крові, моніторингу сну та стресу — Ring 5 отримала систему «Радар здоров’я», яка забезпечує безперервний моніторинг ключових біометричних показників і здатна виявляти зміни та закономірності у стані здоров’я.

Також новинка підтримує моніторинг сигналів артеріального тиску під час сну та формування нічних звітів про дихання. Ці функції стануть доступними для користувачів застосунку Oura у США, Індії та ОАЕ вже у червні.

Час автономної роботи Oura Ring 5 — від 6 до 9 днів залежно від використання, а повна зарядка триває до 80 хвилин.

Базові срібляста та чорна версії Oura Ring 5 коштують від 399 доларів, тоді як модель золотистого кольору — 499 доларів.

Укрінформ За матеріалами:

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