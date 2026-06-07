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Oura презентувала нову смарткаблучку Ring 5

Технології&Авто
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Нова смарткаблучка Oura
Нова смарткаблучка Oura
Фінська компанія Oura презентувала нову розумну каблучку Ring 5, яка на 40% менша за попередню модель.
Про це повідомляє GSM Arena.
«Нова модель має ширину трохи більш як 6 мм і товщину 2,3 мм, що робить її на 40% меншою за попередню Oura Ring 4. Каблучка, як і раніше, виготовлена з титану, отримала більш плавний вигин для комфортнішого носіння», — йдеться в повідомленні.
Нова смарткаблучка Oura
Нова смарткаблучка Oura
Пристрій доступний у розмірах від 16,5 мм до 22,5 мм і має захист за стандартом IP68 від пилу та води.
Як зазначається, у новій версії Oura використала оновлені датчики з потужнішими світлодіодами для точнішого зчитування показників. Компанія також заявляє про покращену точність роботи для різних відтінків шкіри та типів пальців.
Кольори нової смарткаблучки Oura
Кольори нової смарткаблучки Oura
Окрім стандартних функцій — вимірювання пульсу, рівня кисню в крові, моніторингу сну та стресу — Ring 5 отримала систему «Радар здоров’я», яка забезпечує безперервний моніторинг ключових біометричних показників і здатна виявляти зміни та закономірності у стані здоров’я.
Також новинка підтримує моніторинг сигналів артеріального тиску під час сну та формування нічних звітів про дихання. Ці функції стануть доступними для користувачів застосунку Oura у США, Індії та ОАЕ вже у червні.
Час автономної роботи Oura Ring 5 — від 6 до 9 днів залежно від використання, а повна зарядка триває до 80 хвилин.
Базові срібляста та чорна версії Oura Ring 5 коштують від 399 доларів, тоді як модель золотистого кольору — 499 доларів.
За матеріалами:
Укрінформ
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