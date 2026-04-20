Новый способ измерения бедности показывает, что США отстают от Европы (исследование) Сегодня 17:23

Время, необходимое для заработка одного доллара (в долларах в США) составляет 63 минуты. По данным исследователя из Оксфордского университета, это время примерно в два раза превышает средний показатель в Германии, Франции и Великобритании.

Новый способ измерения

Сравнение экономик и бедности является сложной задачей, поскольку разные показатели могут давать разные результаты. Оливье Стерк, доцент кафедры экономики Оксфордского университета, разработал новый способ измерения бедности, который он называет «средней бедностью».

Его вывод состоит в том, что «средний уровень бедности значительно выше в США, хотя средние доходы выше, чем в большинстве стран Западной Европы».

Сравнивая валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения между США и Европой, цифры показывают такой результат: беднейший штат США конкурирует с Германией.

В третьем квартале 2024 года Миссисипи, самый бедный штат США, имел ВВП на душу населения 49 780 евро (53 872 доллара США). В Германии он составил 51 304 евро в 2024 году, разница составляет всего около 1500 евро.

Что касается паритета покупательной способности (ПКС), Соединенные Штаты находятся в более сильном положении, чем большинство стран ЕС, за исключением Люксембурга и Ирландии, как показано в статье Euronews Business.

Что такое «медианная бедность»

Согласно исследованию Стерка, опубликованному в SSRN, «медианная бедность» определяется как среднее время, необходимое для заработка 1 доллара. Это означает, что на него можно купить такое же количество товаров и услуг в любой стране, как на доллар США в Соединенных Штатах. Его часто используют вместе с данными паритета покупательной способности (ПКС).

Результаты

В 2025 году время, необходимое для заработка 1 доллара, в Соединенных Штатах составляло 63 минуты. Этот показатель примерно в два раза превышает средний показатель в Германии, Франции и Великобритании.

В Германии, стране с самой большой экономикой Европы, это занимает 26 минут. Во Франции этот показатель составляет 31 минуту, в то время как в Великобритании он несколько растет до 34 минут.

Эти цифры свидетельствуют о том, что средний уровень бедности в Соединенных Штатах примерно вдвое выше, чем в этих трех странах.

Средний уровень бедности растет в США и уменьшается в Европе

Новое измерение также показывает, что средний уровень бедности в США почти непрерывно растет с 1990 г., несмотря на значительный рост среднего дохода. В большинстве других стран с высоким уровнем дохода он уменьшился.

К примеру, в 1990 году для заработка 1 доллара в США потребовалось 43 минуты. Это было почти так же, как во Франции (42 минуты), в Великобритании (51 минута). Германия зафиксировала самое низкое время — 34 минуты.

«В США большая часть людей с низким уровнем дохода, и им нужно больше времени, чтобы заработать 1 доллар», — объяснил Оливье Стерк Euronews Business.

Рост среднего дохода против среднего неравенства

Согласно этому показателю, время, необходимое для заработка 1 доллара США, увеличилось на 20 минут, или на 47%, в Соединенных Штатах за последние 35 лет. Все три европейские экономики потерпели спад, причем наибольшее падение наблюдалось в Великобритании.

Почему? В отчете отмечается, что согласно данным PIP Всемирного банка, во всех четырех странах средний доход рос чуть более чем на 1% ежегодно за последние десятилетия. Однако в США среднее неравенство возрастало примерно на 2,2% ежегодно, опережая рост доходов.

«Это объясняет, почему средний уровень бедности в США вырос: среднее неравенство росло быстрее среднего дохода», — говорится в отчете.

В Великобритании, Франции и Германии неравенство оставалось относительно стабильным, поэтому рост доходов привел к уменьшению среднего уровня бедности.

