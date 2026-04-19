Рейтинг самых богатых стран Европы

Самые богатые и бедные страны Европы
Люксембург и Ирландия возглавляют рейтинг самых богатых стран Европы, в то время как самые низкие уровни благосостояния наблюдаются в Болгарии и Греции.
Об этом свидетельствуют данные Евростата, пишет Euronews.
Аналитики оценивали уровень благосостояния стран Европы через ВВП на душу населения с учетом покупательной способности, где средний уровень ЕС принимается за 100.

Самые богатые страны Европы

Как свидетельствуют данные за 2025 год, первое место занимает Люксембург — ВВП на душу населения составляет 239% от среднего уровня ЕС.
В тройку лидеров вошли Ирландия с показателем 237% и Нидерланды — 134%.
Всего лишь 10 стран превышают средний уровень ЕС, где проживает примерно треть населения Евросоюза. Это подчеркивает, что высокий уровень доходов в Европе сконцентрирован в относительно небольшой группе стран.
ТОП-10 стран Европы с высоким уровнем благосостояния населения:
  • Люксембург — 239%
  • Ирландия — 237%
  • Нидерланды — 134%
  • Дания — 127%
  • Австрия — 117%
  • Германия — 115%
  • Бельгия — 115%
  • Швеция — 110%
  • Мальта — 110%
  • Финляндия — 101%
Среди стран «Большой четверки» ЕС в Германии — самый высокий ВВП на душу населения — 115% среднего показателя по ЕС. Это единственная страна, превышающая уровень 100%.
Франция близка к среднему показателю по ЕС — 98%, за ней следует Италия — 96%. Испания имеет самый низкий уровень среди них — 92% среднего показателя по ЕС.
Индекс ВВП на душу населения в стандартах покупательной способности (2025), Инфографика: Euronews
В денежном эквиваленте разница выглядит еще более ощутимой:
  • в Люксембурге ВВП на душу населения составляет около 99 тыс. евро на человека
  • в Ирландии — 98 800 евро
  • в Нидерландах — 55 600 евро;
  • в Дании — 52 800 евро;
  • в Австрии — 48 900 евро.
Для сравнения, средний уровень по ЕС составляет 41 600 евро.

Где самые низкие доходы

По оценкам Евростата, разница между богатыми и бедными странами превышает трехкратный показатель.
Наименее обеспечены страны Южной и Восточной Европы. В частности, Болгария и Греция имеют лишь 68% среднего уровня ЕС, что является самым низким показателем в ЕС.
Дальше следуют:
  • Латвия — 71%
  • Словакия — 75%
  • Венгрия — 76%
  • Румыния и Хорватия — по 78%
  • Эстония — 79%
  • Польша и Португалия — по 81%
В этих странах даже с учетом более низких цен покупательная способность населения остается существенно меньше средней по ЕС.
По материалам:
Finance.ua
