Самые богатые и бедные страны Европы

Люксембург и Ирландия возглавляют рейтинг самых богатых стран Европы, в то время как самые низкие уровни благосостояния наблюдаются в Болгарии и Греции.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, пишет Euronews.

Аналитики оценивали уровень благосостояния стран Европы через ВВП на душу населения с учетом покупательной способности, где средний уровень ЕС принимается за 100.

Самые богатые страны Европы

Как свидетельствуют данные за 2025 год, первое место занимает Люксембург — ВВП на душу населения составляет 239% от среднего уровня ЕС.

В тройку лидеров вошли Ирландия с показателем 237% и Нидерланды — 134%.

Всего лишь 10 стран превышают средний уровень ЕС, где проживает примерно треть населения Евросоюза. Это подчеркивает, что высокий уровень доходов в Европе сконцентрирован в относительно небольшой группе стран.

ТОП-10 стран Европы с высоким уровнем благосостояния населения:

Люксембург — 239%

Ирландия — 237%

Нидерланды — 134%

Дания — 127%

Австрия — 117%

Германия — 115%

Бельгия — 115%

Швеция — 110%

Мальта — 110%

Финляндия — 101%

Среди стран «Большой четверки» ЕС в Германии — самый высокий ВВП на душу населения — 115% среднего показателя по ЕС. Это единственная страна, превышающая уровень 100%.

Франция близка к среднему показателю по ЕС — 98%, за ней следует Италия — 96%. Испания имеет самый низкий уровень среди них — 92% среднего показателя по ЕС.

Индекс ВВП на душу населения в стандартах покупательной способности (2025), Инфографика: Euronews

В денежном эквиваленте разница выглядит еще более ощутимой:

в Люксембурге ВВП на душу населения составляет около 99 тыс. евро на человека

в Ирландии — 98 800 евро

в Нидерландах — 55 600 евро;

в Дании — 52 800 евро;

в Австрии — 48 900 евро.

Для сравнения, средний уровень по ЕС составляет 41 600 евро.

Где самые низкие доходы

По оценкам Евростата, разница между богатыми и бедными странами превышает трехкратный показатель.

Наименее обеспечены страны Южной и Восточной Европы. В частности, Болгария и Греция имеют лишь 68% среднего уровня ЕС, что является самым низким показателем в ЕС.

Дальше следуют:

Латвия — 71%

Словакия — 75%

Венгрия — 76%

Румыния и Хорватия — по 78%

Эстония — 79%

Польша и Португалия — по 81%

В этих странах даже с учетом более низких цен покупательная способность населения остается существенно меньше средней по ЕС.

