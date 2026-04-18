Где в мире люди откладывают больше всего денег (инфографика) Сегодня 14:11 — Мир

Сколько экономят люди по всему миру, Фото: freepik

В Швеции домохозяйства могут откладывать 16% доходов. Это более чем в три раза превышает показатель США, где граждане экономят только 4,9% доходов. При этом американцы откладывают примерно вдвое меньше, чем жители Мексики. В то же время в некоторых странах, в том числе в Новой Зеландии и Южной Африке, люди тратят больше, чем зарабатывают.

Страны-лидеры по уровню сбережений

Лидер рейтинга — Швеция, где уровень сбережений домохозяйств вырос почти в восемь раз за последние два десятилетия — с 2,3% до 16%.

Высокие показатели также показывают Венгрия (14,3%), Чехия (13,7%) и Франция (12,8%).

Эксперты объясняют такие результаты структурными факторами, такими как развитые пенсионные системы и старение населения.

Сколько экономят люди по странам, Інфографіка: Visual Capitalist

В середине рейтинга оказались США, Канада и Великобритания. В этих странах домохозяйства откладывают около 5% доходов или даже меньше.

В глобальном сравнении этот разрыв еще более заметен. В частности, американцы экономят менее трети от уровня шведов, и примерно вдвое меньше, чем домохозяйства Мексики.

Аналитики отмечают, что в Новой Зеландии и Южной Африке гражданам вообще не удается экономить. Кроме того, они тратят больше, чем зарабатывают.

В таких случаях домохозяйства вынуждены возмещать расходы за счет предыдущих накоплений или кредитов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.