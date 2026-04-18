0 800 307 555
ру
Где в мире люди откладывают больше всего денег (инфографика)

Мир
15
Сколько экономят люди по всему миру
В Швеции домохозяйства могут откладывать 16% доходов. Это более чем в три раза превышает показатель США, где граждане экономят только 4,9% доходов. При этом американцы откладывают примерно вдвое меньше, чем жители Мексики. В то же время в некоторых странах, в том числе в Новой Зеландии и Южной Африке, люди тратят больше, чем зарабатывают.
Об этом свидетельствуют данные ОЭСР, пишет Visual Capitalist.

Страны-лидеры по уровню сбережений

Лидер рейтинга — Швеция, где уровень сбережений домохозяйств вырос почти в восемь раз за последние два десятилетия — с 2,3% до 16%.
Высокие показатели также показывают Венгрия (14,3%), Чехия (13,7%) и Франция (12,8%).
Эксперты объясняют такие результаты структурными факторами, такими как развитые пенсионные системы и старение населения.
Сколько экономят люди по странам
Інфографіка: Visual Capitalist
В середине рейтинга оказались США, Канада и Великобритания. В этих странах домохозяйства откладывают около 5% доходов или даже меньше.
В глобальном сравнении этот разрыв еще более заметен. В частности, американцы экономят менее трети от уровня шведов, и примерно вдвое меньше, чем домохозяйства Мексики.
Аналитики отмечают, что в Новой Зеландии и Южной Африке гражданам вообще не удается экономить. Кроме того, они тратят больше, чем зарабатывают.
В таких случаях домохозяйства вынуждены возмещать расходы за счет предыдущих накоплений или кредитов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems