Словакия планирует блокировать 20-й пакет санкций против рф, но не €90 млрд кредита для Украины

Словакия готова заблокировать новый пакет санкций против россии, но не будет выступать против предоставления Украине кредита на сумму 90 миллиардов евро.
Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает «Европейская правда» со ссылкой на Dennik N.
Кредит был заблокирован венгерским премьером Виктором Орбаном, который проиграл выборы. Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что хочет занять его место в блокировании кредита.

Условия санкций

Бланар озвучил позицию Словакии относительно дальнейших антироссийских санкций перед членами европейского комитета словацкого парламента. Он отметил, что Словакия стремится получить четкое, прозрачное и подтвержденное заявление о возобновлении работы нефтепровода «Дружба».
Ранее представители словацкого правительства заявляли, что поддержат санкции против россии при условии, что они не навредят интересам Словакии.
Читайте также
Однако, по его словам, позиция по блокированию не касается кредита для Украины. Бланар при этом отметил позицию будущего венгерского правительства, свидетельствующую о его готовности поддержать выделение кредита ЕС Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что «Дружба» может возобновить работу до конца апреля после российской атаки.
В Еврокомиссии планируется, что первый транш из 90 млрд для Украины поступит во втором квартале 2026 года.
По материалам:
Європейська правда
Также по теме
Также по теме
