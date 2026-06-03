Администрация Трампа предлагает новые тарифы из-за использования принудительного труда Сегодня 14:32 — Мир

США обвиняют партнеров в недостаточном контроле

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает повторно ввести 10-процентные пошлины для ключевых торговых партнеров, в частности, Европейского Союза и Канады, а для других стран установить более высокую ставку.

Соответствующие предложения содержатся в отчете Офиса торгового представителя США (USTR), отрывки из которого опубликовало Politico.

Документ подготовлен по итогам расследования в отношении 60 торговых партнеров США из-за невыполнения или ненадлежащего выполнения законодательства, направленного на запрет импорта товаров, изготовленных с применением принудительного труда.

Это одно из двух масштабных торговых расследований, которые администрация начала весной для возобновления глобальных пошлин президента Дональда Трампа после того, как в феврале Верховный суд отменил предыдущие тарифные меры.

США обвиняют партнеров в недостаточном контроле

«Неспособность наших важнейших торговых партнеров противодействовать импорту товаров, изготовленных с использованием принудительного труда, неприемлема. Это создает ситуацию, когда американские работники вынуждены конкурировать на неравных условиях. Мы больше не будем мириться с такой диспропорцией», — заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

В отчете отмечено, что шесть юрисдикций не обеспечивают надлежащего выполнения действующих норм по запрету товаров, произведенных с применением принудительного труда. В этот список вошли Канада, Эквадор, Европейский Союз, Индонезия, Мексика и Пакистан. Для этих стран рекомендуется ввести пошлину в размере 10%.

Такую же ставку предложено применить еще к девяти государствам, взявшим на себя обязательства по борьбе с принудительным трудом в рамках торговых соглашений с США, а также к Великобритании, которая, по оценке USTR, ввела лишь частичный механизм контроля за цепями поставок.

Еще 44 страны, ставшие объектом расследования USTR, могут столкнуться с тарифом в размере 12,5%. В этот список входят такие крупные торговые партнеры США, как Япония и Южная Корея.

США также проверяют страны на предмет избыточных производственных мощностей

Кроме расследования принудительного труда, USTR проводит отдельную проверку 15 стран из-за избыточных производственных мощностей. В список вошли Бангладеш, Камбоджа, Китай, Европейский Союз, Индонезия, Япония, Малайзия, Мексика, Норвегия, Сингапур, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Таиланд и Вьетнам.

Офис торгового представителя США примет письменные комментарии до 6 июля. Публичные слушания по этому вопросу запланированы на 7 июля.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что судья американского Федерального суда по вопросам международной торговли Ричард Итон приказал администрации президента страны Дональда Трампа начать возвращать импортерам более $130 млрд, полученных в результате введения в прошлом году глобальных пошлин.

Согласно исследованию , почти 58% американцев заявили, что «полностью» или «частично» не одобряют политику Трампа в отношении инфляции и стоимости жизни. Еще более половины респондентов негативно оценили действия президента по вопросам занятости и общего состояния экономики. Кроме того, 55% опрошенных считают, что введенные Трампом пошлины нанесли ущерб экономике США. Только около четверти избирателей убеждены, что торговая политика президента имела положительный эффект.

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