$1000 для каждого новорожденного ребенка: Трамп объявил о старте новой программы Сегодня 14:31 — Мир

Каждый ребенок, рожденный в США с 2025 по 2028 год, получит депозит в размере $1000 на специальный инвестиционный счет

Президент США Дональд Трамп официально объявил о финансовой программе, направленной на создание капитала для будущих поколений американцев.

В рамках новой инициативы каждый ребенок, рожденный в США в промежуток с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, получит от правительства страны первоначальный инвестиционный взнос в сумме 1000 долларов.

Как будет работать программа Трампа

Денежные средства будут перечисляться на специально созданные счета, привязанные к индексным фондам американского фондового рынка, в частности по модели S&P 500. Управление счетами будут осуществлять родители или законные опекуны, однако снять средства до достижения ребенком 18 лет будет невозможно.

Программа рассчитана на долгосрочный эффект: за счет сложных процентов первый взнос может значительно возрасти до момента совершеннолетия бенефициара.

Ключевые условия программы

государство единовременно зачисляет 1000 долларов на счет ребенка;

счет инвестируется в индексные фонды фондового рынка США;

родители или опекуны становятся распорядителями, но без права досрочного снятия средств;

инвестиционный доход не облагается налогом до момента использования средств;

семьи и работодатели могут дополнительно пополнять счет на сумму до 5000 долларов в год.

На что можно использовать средства

По оценкам администрации, накопленные деньги можно будет направить на:

первый взнос по ипотеке;

оплату высшего образования;

запуск своего бизнеса.

Читайте также Трамп усугубляет проблемы с долларом, заявив что его не беспокоит спад

Кто сможет получить государственный взнос

Право на стартовые 1000 долларов получат только дети — граждане США с действующим номером социального страхования. Это положение согласовывается с политикой администрации по ужесточению требований к приобретению гражданства по праву рождения.

Политический и экономический контекст

Инициатива стала частью более широкого экономического плана Дональда Трампа, направленного на привлечение рабочего класса к фондовому рынку и стимулирование экономического роста. По замыслу авторов программы Trump Accounts должны сформировать культуру инвестирования с раннего возраста.

Идею уже поддержали крупные американские компании. Руководители Goldman Sachs, Uber и Dell заявили о готовности интегрировать Trump Accounts в социальные пакеты для своих сотрудников.

Ожидается, что открытие счетов и первые выплаты казначейства стартуют 4 июля 2026 года после завершения разработки технической платформы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.