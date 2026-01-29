$1000 для каждого новорожденного ребенка: Трамп объявил о старте новой программы
Президент США Дональд Трамп официально объявил о финансовой программе, направленной на создание капитала для будущих поколений американцев.
В рамках новой инициативы каждый ребенок, рожденный в США в промежуток с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, получит от правительства страны первоначальный инвестиционный взнос в сумме 1000 долларов.
Как будет работать программа Трампа
Денежные средства будут перечисляться на специально созданные счета, привязанные к индексным фондам американского фондового рынка, в частности по модели S&P 500. Управление счетами будут осуществлять родители или законные опекуны, однако снять средства до достижения ребенком 18 лет будет невозможно.
Программа рассчитана на долгосрочный эффект: за счет сложных процентов первый взнос может значительно возрасти до момента совершеннолетия бенефициара.
Ключевые условия программы
- государство единовременно зачисляет 1000 долларов на счет ребенка;
- счет инвестируется в индексные фонды фондового рынка США;
- родители или опекуны становятся распорядителями, но без права досрочного снятия средств;
- инвестиционный доход не облагается налогом до момента использования средств;
- семьи и работодатели могут дополнительно пополнять счет на сумму до 5000 долларов в год.
На что можно использовать средства
По оценкам администрации, накопленные деньги можно будет направить на:
- первый взнос по ипотеке;
- оплату высшего образования;
- запуск своего бизнеса.
Кто сможет получить государственный взнос
Право на стартовые 1000 долларов получат только дети — граждане США с действующим номером социального страхования. Это положение согласовывается с политикой администрации по ужесточению требований к приобретению гражданства по праву рождения.
Политический и экономический контекст
Инициатива стала частью более широкого экономического плана Дональда Трампа, направленного на привлечение рабочего класса к фондовому рынку и стимулирование экономического роста. По замыслу авторов программы Trump Accounts должны сформировать культуру инвестирования с раннего возраста.
Идею уже поддержали крупные американские компании. Руководители Goldman Sachs, Uber и Dell заявили о готовности интегрировать Trump Accounts в социальные пакеты для своих сотрудников.
Ожидается, что открытие счетов и первые выплаты казначейства стартуют 4 июля 2026 года после завершения разработки технической платформы.
