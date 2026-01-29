0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

$1000 для каждого новорожденного ребенка: Трамп объявил о старте новой программы

Мир
37
Каждый ребенок, рожденный в США с 2025 по 2028 год, получит депозит в размере $1000 на специальный инвестиционный счет
Каждый ребенок, рожденный в США с 2025 по 2028 год, получит депозит в размере $1000 на специальный инвестиционный счет
Президент США Дональд Трамп официально объявил о финансовой программе, направленной на создание капитала для будущих поколений американцев.
В рамках новой инициативы каждый ребенок, рожденный в США в промежуток с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года, получит от правительства страны первоначальный инвестиционный взнос в сумме 1000 долларов.

Как будет работать программа Трампа

Денежные средства будут перечисляться на специально созданные счета, привязанные к индексным фондам американского фондового рынка, в частности по модели S&P 500. Управление счетами будут осуществлять родители или законные опекуны, однако снять средства до достижения ребенком 18 лет будет невозможно.
Программа рассчитана на долгосрочный эффект: за счет сложных процентов первый взнос может значительно возрасти до момента совершеннолетия бенефициара.

Ключевые условия программы

  • государство единовременно зачисляет 1000 долларов на счет ребенка;
  • счет инвестируется в индексные фонды фондового рынка США;
  • родители или опекуны становятся распорядителями, но без права досрочного снятия средств;
  • инвестиционный доход не облагается налогом до момента использования средств;
  • семьи и работодатели могут дополнительно пополнять счет на сумму до 5000 долларов в год.

На что можно использовать средства

По оценкам администрации, накопленные деньги можно будет направить на:
  • первый взнос по ипотеке;
  • оплату высшего образования;
  • запуск своего бизнеса.
Читайте также

Кто сможет получить государственный взнос

Право на стартовые 1000 долларов получат только дети — граждане США с действующим номером социального страхования. Это положение согласовывается с политикой администрации по ужесточению требований к приобретению гражданства по праву рождения.

Политический и экономический контекст

Инициатива стала частью более широкого экономического плана Дональда Трампа, направленного на привлечение рабочего класса к фондовому рынку и стимулирование экономического роста. По замыслу авторов программы Trump Accounts должны сформировать культуру инвестирования с раннего возраста.
Идею уже поддержали крупные американские компании. Руководители Goldman Sachs, Uber и Dell заявили о готовности интегрировать Trump Accounts в социальные пакеты для своих сотрудников.
Ожидается, что открытие счетов и первые выплаты казначейства стартуют 4 июля 2026 года после завершения разработки технической платформы.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems