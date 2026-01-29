Сколько стоит жилье в Болгарии в 2026 году
Жилье в Болгарии остается одним из самых доступных вариантов на европейском рынке, однако в 2026 году цены продолжают расти. Со ссылкой на Investropa рассказываем о стоимости квадратных метров в городах Болгарии.
Средние цены на жилье в Болгарии
Рынок недвижимости Болгарии в 2026 г. демонстрирует стабильный спрос как среди местных жителей, так и среди иностранцев. Стоимость квадратного метра зависит от экономической активности города, близости к морю и туристической привлекательности.
Средняя стоимость квадратного метра в самых популярных городах:
- София — от 1 800 до 2 600 евро;
- Пловдив — от 1200 до 1800 евро;
- Варна — от 1 300 до 2 000 евро;
- Бургас — от 1 100 до 1 700 евро;
- Русе — от 900 до 1 300 евро;
- Старая Загора — от 850 до 1250 евро.
Самое дорогое жилье традиционно находится в столице и приморских городах с развитой инфраструктурой. Более дешевые квартиры можно найти в городах, не являющихся туристическими центрами, но имеющих стабильный рынок труда.
Где выгоднее всего приобрести жилье
Если цель покупки — инвестиция или сезонное проживание, наиболее выгодными считаются города с потенциалом роста цен в туристических регионах. Там можно купить жилье дешевле, чем в столице, но с перспективой дальнейшего удорожания.
Города с более доступными ценами на покупку:
- Русе — от 900 евро за квадратный метр в спальных районах;
- Старая Загора — от 850 евро в новостройках в окрестностях;
- Бургас — более низкие цены в отдаленных от моря районах;
- Пловдив — выгодные предложения в новых жилых комплексах вне центра.
В Софии и Варне порог входа значительно выше, однако именно там жилье считается наиболее ликвидным на вторичном рынке.
Сколько стоит аренда в Болгарии
Арендные ставки в 2026 году также разнятся в зависимости от города и расположения жилья, сообщает Numbeo. Самые высокие цены фиксируют в Софии и приморских центрах, в то время как в городах поменьше аренда существенно дешевле.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в месяц:
- София — центр 650 евро, вне центра — 490 евро
- Пловдив — центр около 450 евро, вне центра 330 евро;
- Варна — центр около 480 евро, вне центра 360 евро;
- Бургас — центр около 500 евро, вне центра 370 евро;
- Русе — центр около 320 евро, вне центра 240 евро;
- Старая Загора — центр 310 евро, вне центра 230 евро.
Ранее Finance.ua сообщал, что с 1 января в Болгарии изменилась официальная валюта — на замену местному льву пришел евро.
