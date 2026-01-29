Сколько стоит жилье в Болгарии в 2026 году Сегодня 08:07 — Недвижимость

Столица Болгарии – София – лидирует по ценам на квадратные метры, www.luxuryportfolio.com

Жилье в Болгарии остается одним из самых доступных вариантов на европейском рынке, однако в 2026 году цены продолжают расти. Со ссылкой на Investropa рассказываем о стоимости квадратных метров в городах Болгарии.

Средние цены на жилье в Болгарии

Рынок недвижимости Болгарии в 2026 г. демонстрирует стабильный спрос как среди местных жителей, так и среди иностранцев. Стоимость квадратного метра зависит от экономической активности города, близости к морю и туристической привлекательности.

Средняя стоимость квадратного метра в самых популярных городах:

София — от 1 800 до 2 600 евро;

Пловдив — от 1200 до 1800 евро;

Варна — от 1 300 до 2 000 евро;

Бургас — от 1 100 до 1 700 евро;

Русе — от 900 до 1 300 евро;

Старая Загора — от 850 до 1250 евро.

Самое дорогое жилье традиционно находится в столице и приморских городах с развитой инфраструктурой. Более дешевые квартиры можно найти в городах, не являющихся туристическими центрами, но имеющих стабильный рынок труда.

Где выгоднее всего приобрести жилье

Если цель покупки — инвестиция или сезонное проживание, наиболее выгодными считаются города с потенциалом роста цен в туристических регионах. Там можно купить жилье дешевле, чем в столице, но с перспективой дальнейшего удорожания.

Города с более доступными ценами на покупку:

Русе — от 900 евро за квадратный метр в спальных районах;

Старая Загора — от 850 евро в новостройках в окрестностях;

Бургас — более низкие цены в отдаленных от моря районах;

Пловдив — выгодные предложения в новых жилых комплексах вне центра.

В Софии и Варне порог входа значительно выше, однако именно там жилье считается наиболее ликвидным на вторичном рынке.

Сколько стоит аренда в Болгарии

Арендные ставки в 2026 году также разнятся в зависимости от города и расположения жилья, сообщает Numbeo . Самые высокие цены фиксируют в Софии и приморских центрах, в то время как в городах поменьше аренда существенно дешевле.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в месяц:

София — центр 650 евро, вне центра — 490 евро

Пловдив — центр около 450 евро, вне центра 330 евро;

Варна — центр около 480 евро, вне центра 360 евро;

Бургас — центр около 500 евро, вне центра 370 евро;

Русе — центр около 320 евро, вне центра 240 евро;

Старая Загора — центр 310 евро, вне центра 230 евро.

Ранее Finance.ua сообщал , что с 1 января в Болгарии изменилась официальная валюта — на замену местному льву пришел евро.

