0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит жилье в Болгарии в 2026 году

Недвижимость
87
Столица Болгарии – София – лидирует по ценам на квадратные метры
Столица Болгарии – София – лидирует по ценам на квадратные метры, www.luxuryportfolio.com
Жилье в Болгарии остается одним из самых доступных вариантов на европейском рынке, однако в 2026 году цены продолжают расти. Со ссылкой на Investropa рассказываем о стоимости квадратных метров в городах Болгарии.

Средние цены на жилье в Болгарии

Рынок недвижимости Болгарии в 2026 г. демонстрирует стабильный спрос как среди местных жителей, так и среди иностранцев. Стоимость квадратного метра зависит от экономической активности города, близости к морю и туристической привлекательности.
Средняя стоимость квадратного метра в самых популярных городах:
  • София — от 1 800 до 2 600 евро;
  • Пловдив — от 1200 до 1800 евро;
  • Варна — от 1 300 до 2 000 евро;
  • Бургас — от 1 100 до 1 700 евро;
  • Русе — от 900 до 1 300 евро;
  • Старая Загора — от 850 до 1250 евро.
Самое дорогое жилье традиционно находится в столице и приморских городах с развитой инфраструктурой. Более дешевые квартиры можно найти в городах, не являющихся туристическими центрами, но имеющих стабильный рынок труда.

Где выгоднее всего приобрести жилье

Если цель покупки — инвестиция или сезонное проживание, наиболее выгодными считаются города с потенциалом роста цен в туристических регионах. Там можно купить жилье дешевле, чем в столице, но с перспективой дальнейшего удорожания.
Города с более доступными ценами на покупку:
  • Русе — от 900 евро за квадратный метр в спальных районах;
  • Старая Загора — от 850 евро в новостройках в окрестностях;
  • Бургас — более низкие цены в отдаленных от моря районах;
  • Пловдив — выгодные предложения в новых жилых комплексах вне центра.
Читайте также
В Софии и Варне порог входа значительно выше, однако именно там жилье считается наиболее ликвидным на вторичном рынке.

Сколько стоит аренда в Болгарии

Арендные ставки в 2026 году также разнятся в зависимости от города и расположения жилья, сообщает Numbeo. Самые высокие цены фиксируют в Софии и приморских центрах, в то время как в городах поменьше аренда существенно дешевле.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в месяц:
  • София — центр 650 евро, вне центра — 490 евро
  • Пловдив — центр около 450 евро, вне центра 330 евро;
  • Варна — центр около 480 евро, вне центра 360 евро;
  • Бургас — центр около 500 евро, вне центра 370 евро;
  • Русе — центр около 320 евро, вне центра 240 евро;
  • Старая Загора — центр 310 евро, вне центра 230 евро.
Ранее Finance.ua сообщал, что с 1 января в Болгарии изменилась официальная валюта — на замену местному льву пришел евро.
По материалам:
Телеканал 24
Жилая недвижимостьЦены на квартиры
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems