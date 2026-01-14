0 800 307 555
Кто может подать заявку на визу цифрового кочевника в Болгарию

Кто может подать заявку на визу цифрового кочевника в Болгарию
Кто может подать заявку на визу цифрового кочевника в Болгарию
Болгария недавно перешла на евро и в 2025 году вошла в Шенгенскую зону, что делает ее удобной отправной точкой для путешествий по Европе.
Так что в Европе появился еще один вариант для удаленной работы.
Болгария ввела визу для цифровых кочевников, прием заявок уже открыт, пишет Euronews.

Почему выгодно

Страна отлично подходит для любителей работать с ноутбуком.
  • стоимость жизни заметно ниже, чем в других европейских странах,
  • молодые города предлагают все больше сервисов для удаленной работы,
  • на выходные легко устроить яркие поездки от суровых горных массивов до пляжных курортов.

Что важно знать о визе цифрового кочевника в Болгарию

Подавать могут граждане стран, не входящих в ЕС/ЕЭС, которые работают удаленно и получают доход за пределами Болгарии.
Эта категория включает три группы:
  • удаленные сотрудники компаний, зарегистрированных за пределами ЕС, ЕЭС и Швейцарии;
  • владельцы компаний или лица, владеющие более чем 25% бизнеса, зарегистрированного за границей;
  • а также фрилансеры или независимые специалисты, которые не менее года до подачи заявки предоставляют услуги клиентам за пределами Болгарии.
Необходимо предоставить доказательства годового дохода не ниже 50 размеров болгарской минимальной месячной зарплаты, сейчас это 620 евро, то есть не менее 31 000 евро в год.

Как подать заявку на визу цифрового кочевника в Болгарию

Процедура подачи на визу цифрового кочевника состоит из двух этапов.
Сначала необходимо получить национальную долгосрочную визу типа D в посольстве или консульстве Болгарии в своей стране. Это может занять от четырех до восьми недель.
Эта виза позволяет иностранцам въехать в Болгарию и подать заявление на вид на жительство.
По прибытии в Болгарию в течение 14 дней необходимо подать заявление на жительство по программе Digital Nomad Visa.
Из документов требуется подтверждение проживания в Болгарии (например, договор аренды, бронирование гостиницы или свидетельство о собственности), справка об отсутствии судимости из вашей страны проживания и переводы иностранных документов на болгарский язык с апостилем, где это необходимо.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems