Кому из пенсионеров нужно каждый год проходить физическую идентификацию
В Пенсионном фонде Украины напомнили о двух категориях пенсионеров, которые каждый год до 31 декабря должны проходить физическую идентификацию для продолжения получения выплаты пенсии.
Это касается пенсионеров, которые:
- временно проживают за пределами Украины,
- проживают на временно оккупированных территориях.
Как подать заявление на перевод пенсии
В то же время пенсионеры, выехавшие с оккупированных территорий и проживающие на подконтрольной Украине территории, физическую идентификацию проходить не обязаны.
Они должны подать заявление в бумажной или электронной форме о переводе выплаты пенсии по новому месту жительства.
Заявление в бумажной форме подается в любом сервисном центре ПФУ, в электронной форме через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Для подачи электронного заявления требуется:
- Авторизироваться на вебпортале через КЭП.
- Выбрать раздел «О пенсионном обеспечении», опцию «Внесение изменений в пенсионное дело».
- Войти в раздел «Заявление на изменение личных данных пенсионера», заполнить необходимые данные и добавить скан-копии документов (при наличии).
- В сформированном заявлении выбрать опцию «Перевод пенсионных выплат по новому месту жительства».
- Подписать заявление с помощью КЭП и отправить в ПФУ.
Информацию о статусе рассмотрения заявления можно проверить в разделе Мои обращения.
Как восстановить пенсию после непрохождения физической идентификации
До этого Finance.ua отмечал, если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить в течение одного года с даты прекращения.
Для возобновления выплат необходимо выполнить два условия: пройти физическую идентификацию и подать заявление о возобновлении выплаты.
Подать заявление о возобновлении выплаты можно несколькими способами:
- онлайн — через вебпортал Пенсионного фонда Украины, если личность получателя установлена в режиме видеоконференцсвязи;
- лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- по почте — для лиц, находящихся за границей.
