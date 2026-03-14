Кому из пенсионеров нужно каждый год проходить физическую идентификацию Сегодня 18:21 — Личные финансы

В Пенсионном фонде Украины напомнили о двух категориях пенсионеров, которые каждый год до 31 декабря должны проходить физическую идентификацию для продолжения получения выплаты пенсии.

Это касается пенсионеров, которые:

временно проживают за пределами Украины,

проживают на временно оккупированных территориях.

Как подать заявление на перевод пенсии

В то же время пенсионеры, выехавшие с оккупированных территорий и проживающие на подконтрольной Украине территории, физическую идентификацию проходить не обязаны.

Они должны подать заявление в бумажной или электронной форме о переводе выплаты пенсии по новому месту жительства.

Заявление в бумажной форме подается в любом сервисном центре ПФУ, в электронной форме через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Для подачи электронного заявления требуется:

Авторизироваться на вебпортале через КЭП.

Выбрать раздел «О пенсионном обеспечении», опцию «Внесение изменений в пенсионное дело».

Войти в раздел «Заявление на изменение личных данных пенсионера», заполнить необходимые данные и добавить скан-копии документов (при наличии).

В сформированном заявлении выбрать опцию «Перевод пенсионных выплат по новому месту жительства».

Подписать заявление с помощью КЭП и отправить в ПФУ.

Информацию о статусе рассмотрения заявления можно проверить в разделе Мои обращения.

Как восстановить пенсию после непрохождения физической идентификации

До этого Finance.ua отмечал , если выплата пенсии или страховых выплат была прекращена из-за непрохождения физической идентификации, ее можно возобновить в течение одного года с даты прекращения.

Для возобновления выплат необходимо выполнить два условия: пройти физическую идентификацию и подать заявление о возобновлении выплаты.

Подать заявление о возобновлении выплаты можно несколькими способами:

онлайн — через вебпортал Пенсионного фонда Украины, если личность получателя установлена ​​в режиме видеоконференцсвязи;

лично — в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

по почте — для лиц, находящихся за границей.

