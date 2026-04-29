+20% банковских краж. Как финучреждения противодействуют мошенникам? Банкиры поделились секретом

Только за прошлый год объем операций с банковскими картами достиг 7 триллионов гривен. Это 9,5 млрд транзакций.
Такое количество операций требует беспрецедентной защиты, ведь параллельно с популярностью безналичных расчетов стремительно эволюционирует и криминальный мир. Уровень всевозможных махинаций, несанкционированного использования платежных данных и обычных краж средств растет.
По подсчетам Национального банка, количество безналичных мошеннических инцидентов в Украине в течение прошлого года увеличилось в среднем на 12−18% по сравнению с предыдущим периодом. Это значит, что за год произошло до 340 тысяч случаев обмана. Общий же ущерб граждан и банков колеблется в пределах до 1,5 миллиарда гривен.
Сегодня все более важна способность банковской системы мгновенно выявлять новые схемы и минимизировать риски еще до того, как клиент нажмет кнопку «подтвердить».
За последние годы угрозы для ваших денег эволюционировали. И что самое интересное — не столько технологически, сколько психологически. Мошенники изменили подходы, масштабы и, главное, скорость своей реакции на наше общее горе.
Если вы думаете, что защита банка — это просто проверка вашего пин-кода — вы ошибаетесь. На самом же деле, современная безопасность — это невидимый цифровой интеллект, анализирующий ваши действия в режиме реального времени, еще до того, как вы нажмете кнопку «оплатить».