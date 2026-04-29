Кабмин готовит новые правила индексации заработной платы: что может измениться Сегодня 16:03 — Казна и Политика

Правительство в текущем году планирует обновить механизм индексации заработной платы. Кабинет Министров доработал проект постановления, уточняющий перечень подлежащих пересмотру выплат, а также предусматривает новые подходы к расчету сумм.

Об этом сообщает издание Новости. Live.

Соответствующие изменения предусмотрены в доработанном проекте постановления «О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения» № 1078.

Документ опубликован на портале Совместного представительного органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов.

Какие выплаты подпадают под индексацию

Документ предусматривает приведение в соответствие с действующими нормами законодательства перечня денежных доходов населения, подлежащих осовременению и не относящихся к объектам индексации.

Также предлагается определить механизм начисления индексации в редких случаях, в частности:

при оплате сверхурочной работы;

в случае начисления пособия по безработице за неполный месяц;

при росте тарифных ставок (должностных окладов) из-за дополнительных коэффициентов и доплаты непостоянного характера;

в случае возобновления выплат пособия по безработице;

при одновременном назначении стипендии и пособий по безработице или повышении их размера в одном месяце;

в случае перехода с одного вида социальной стипендии в другой.

Отдельно определены органы, ответственные за расчет индекса потребительских цен, используемый для индексации доходов.

Будет ли индексация зарплат в мае

Действующие нормы украинского законодательства дают право на осовременивание зарплаты работников за счет роста уровня индекса потребительских цен (ИПЦ). Этот показатель Государственная служба статистики определяет и обнародует ежемесячно. Он свидетельствует о среднем изменении стоимости продукции/услуг и отражении уровня инфляции/дефляции в стране.

Возможность начисления индексации может появиться тогда, когда индекс потребительских цен нарастающим итогом превысит порог в 103%.

В начале 2026 г. произошло обнуление индексации за предыдущий год. В этой связи для права индексации выпали первые три месяца (январь, февраль и март). Впервые возможность провести индексацию могла возникнуть в апреле при превышении порога индекса потребительских цен за февраль. Однако значение составило 101%, что ниже необходимых 103%, а потому зарплату не индексировали.

Согласно новому показателю индекса потребительских цен Госслужбы статистики, он составил 102,7%, что также не позволяет осуществить осовременивание выплат в мае.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.