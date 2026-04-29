Кабмин готовит новые правила индексации заработной платы: что может измениться

Казна и Политика
Будет ли индексация зарплат в мае?
Правительство в текущем году планирует обновить механизм индексации заработной платы. Кабинет Министров доработал проект постановления, уточняющий перечень подлежащих пересмотру выплат, а также предусматривает новые подходы к расчету сумм.
Об этом сообщает издание Новости. Live.
Соответствующие изменения предусмотрены в доработанном проекте постановления «О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения» № 1078.
Документ опубликован на портале Совместного представительного органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов.

Какие выплаты подпадают под индексацию

Документ предусматривает приведение в соответствие с действующими нормами законодательства перечня денежных доходов населения, подлежащих осовременению и не относящихся к объектам индексации.
Также предлагается определить механизм начисления индексации в редких случаях, в частности:
  • при оплате сверхурочной работы;
  • в случае начисления пособия по безработице за неполный месяц;
  • при росте тарифных ставок (должностных окладов) из-за дополнительных коэффициентов и доплаты непостоянного характера;
  • в случае возобновления выплат пособия по безработице;
  • при одновременном назначении стипендии и пособий по безработице или повышении их размера в одном месяце;
  • в случае перехода с одного вида социальной стипендии в другой.
Отдельно определены органы, ответственные за расчет индекса потребительских цен, используемый для индексации доходов.

Будет ли индексация зарплат в мае

Действующие нормы украинского законодательства дают право на осовременивание зарплаты работников за счет роста уровня индекса потребительских цен (ИПЦ). Этот показатель Государственная служба статистики определяет и обнародует ежемесячно. Он свидетельствует о среднем изменении стоимости продукции/услуг и отражении уровня инфляции/дефляции в стране.
Возможность начисления индексации может появиться тогда, когда индекс потребительских цен нарастающим итогом превысит порог в 103%.
В начале 2026 г. произошло обнуление индексации за предыдущий год. В этой связи для права индексации выпали первые три месяца (январь, февраль и март). Впервые возможность провести индексацию могла возникнуть в апреле при превышении порога индекса потребительских цен за февраль. Однако значение составило 101%, что ниже необходимых 103%, а потому зарплату не индексировали.
Согласно новому показателю индекса потребительских цен Госслужбы статистики, он составил 102,7%, что также не позволяет осуществить осовременивание выплат в мае.
По материалам:
Novyny.live
ЗарплатаИндексация зарплаты
