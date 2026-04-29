0 800 307 555
В системе BankID НБУ возобновляются тарифы на услуги (сроки и суммы)

Казна и Политика
В системе BankID НБУ возобновляются тарифы на услуги (сроки и суммы)
В системе BankID НБУ возобновляются тарифы на услуги (сроки и суммы)
В Системе BankID НБУ с 24 июня 2026 года возобновляются тарифы на услуги, предоставляемые Национальным банком ее абонентам, в частности, за их подключение к системе и обработку ею успешных идентификаций пользователей.
Об этом пишет НБУ.

Цель

Возобновление тарифов осуществляется с целью обеспечения возможностей для эффективного развития системы и возмещения расходов на ее сопровождение.
Тарифы устанавливаются только для коммерческих абонентов — банков и других юридических лиц, предоставляющих коммерческие услуги, и не относятся к пользователям системы — физическим лицам.
Национальный банк оставляет бесплатными услуги для абонентов, использующих Систему BankID НБУ для предоставления пользователям исключительно некоммерческих услуг (услуги, предоставляемые государственными учреждениями, учебными заведениями, общественными организациями и т. п.).
Для коммерческих абонентов вводятся обновленные тарифы на услуги Национального банка (тарифы указаны без учета НДС, услуги подлежат налогообложению НДС):
АІ инфографика finance.ua
Соответствующие изменения приняты постановлением Правления Национального банка Украины от 24 апреля 2026 г. № 45 «Об утверждении Изменений к тарифам на услуги (сделки), которые предоставляются (осуществляются) Национальным банком Украины в отдельных сферах его деятельности».
До этого Finance.ua отмечал, что Совет Национального банка Украины 27 апреля 2026 года утвердил консолидированную финансовую отчетность и консолидированный отчет об управлении за 2025 год.
Ранее в Нацбанке рассказали о том, как война на Ближнем Востоке влияет на экономику и цены в Украине. По оценкам НБУ, общее влияние дорогостоящего топлива на инфляцию в 2026 году может составить от 1,5 до 2,8% (учитывая вторичные эффекты). Однако окончательные цифры будут обнародованы в новом макропрогнозе, поскольку существуют и сдерживающие факторы.
Прямое влияние на украинский ВВП пока ограничено, однако Нацбанк видит угрозы во вторичных эффектах. В частности, речь идет о возможном исчерпании мировых запасов оружия и увеличении доходов россии от продажи нефти.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
