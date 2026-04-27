НБУ направит в госбюджет рекордную сумму прибыли

Совет Национального банка Украины 27 апреля 2026 года утвердил консолидированную финансовую отчетность и консолидированный отчет об управлении за 2025 год.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

146,1 млрд грн. Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале отметил , что согласно принятым решениям, НБУ перечислит в государственный бюджет Украины часть прибыли к распределению за 2025 год в рекордной сумме —

«Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Для понимания: в 2025-м регулятор передал в бюджет часть прибыли до распределения за 2024 год — в размере в 84,2 млрд грн», — подчеркнул нардеп.

По его словам, эти средства пойдут на финансирование потребностей армии и обороны, что является нашим безусловным приоритетом.

Активы и резервы НБУ

По состоянию на 31 декабря 2025 года валюта баланса Национального банка составила 3 ​​300,6 млрд грн (в 2024 году — 2 700 млрд грн).

Основную часть активов формируют международные резервы, в частности:

средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах — 1 223,4 млрд грн;

ценные бумаги нерезидентов — 1 089,3 млрд грн;

ценные бумаги Украины — 699,5 млрд грн.

В 2025 году ключевые изменения в активах были обусловлены ростом международных резервов более чем на 30% - до $57,3 млрд (с $43,8 млрд в 2024 году). В частности, объем денежных средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах увеличился в 2,5 раза.

Обязательства и капитал

Обязательства НБУ на конец 2025 года составили 2721 млрд грн, или 82% валюты баланса.

Основные изменения:

банкноты и монеты в обращении, объем которых увеличился на 13% до 926,5 млрд грн;

средства государственных и других учреждений, объем которых увеличился на 73% и составляет 481,3 млрд. грн;

депозитные сертификаты, эмитированные Национальным банком Украины, объем которых увеличился на 41% и составляет 775,7 млрд. грн.

Увеличение размера собственного капитала Национального банка в 2025 году на 2% - с 567,6 млрд грн до 579,5 млрд грн — произошло в целом за счет роста резервов переоценки, что обусловлено преимущественно изменением официального курса гривны к иностранным валютам.

Финансовый результат

Финансовый результат Национального банка за 2025 год составил 153 млрд грн.

Основными составляющими финансового результата Национального банка являются:

чистый процентный доход — 17,4 млрд грн;

переоценка финансовых инструментов в размере почти 113,2 млрд грн, следствием изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости. Часть этой переоценки в сумме 16,4 млрд. грн. является нереализованным (предыдущим) результатом, который согласно требованиям Закона Украины «О Национальном банке Украины» накапливается в виде резерва переоценки в капитале Национального банка.

Расходы Национального банка, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, расходы по содержанию персонала, административные и другие расходы в 2025 году составили 10 млрд грн (в 2024 году — 8,1 млрд грн).

Распределение прибыли

Прибыль в распределение по итогам 2025 года составила 155 млрд грн.

Из этой суммы:

8,9 млрд грн будут направлены в общие резервы НБУ;

146,1 млрд грн — в Государственный бюджет Украины после согласования сроков с Министерством финансов.

