НБУ направит в госбюджет рекордную сумму прибыли

Народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале отметил, что согласно принятым решениям, НБУ перечислит в государственный бюджет Украины часть прибыли к распределению за 2025 год в рекордной сумме — 146,1 млрд грн.
«Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Для понимания: в 2025-м регулятор передал в бюджет часть прибыли до распределения за 2024 год — в размере в 84,2 млрд грн», — подчеркнул нардеп.
По его словам, эти средства пойдут на финансирование потребностей армии и обороны, что является нашим безусловным приоритетом.
Активы и резервы НБУ
По состоянию на 31 декабря 2025 года валюта баланса Национального банка составила 3 300,6 млрд грн (в 2024 году — 2 700 млрд грн).
Основную часть активов формируют международные резервы, в частности:
средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах — 1 223,4 млрд грн;
ценные бумаги нерезидентов — 1 089,3 млрд грн;
ценные бумаги Украины — 699,5 млрд грн.
В 2025 году ключевые изменения в активах были обусловлены ростом международных резервов более чем на 30% - до $57,3 млрд (с $43,8 млрд в 2024 году). В частности, объем денежных средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах увеличился в 2,5 раза.
Обязательства и капитал
Обязательства НБУ на конец 2025 года составили 2721 млрд грн, или 82% валюты баланса.
Основные изменения:
банкноты и монеты в обращении, объем которых увеличился на 13% до 926,5 млрд грн;
средства государственных и других учреждений, объем которых увеличился на 73% и составляет 481,3 млрд. грн;
депозитные сертификаты, эмитированные Национальным банком Украины, объем которых увеличился на 41% и составляет 775,7 млрд. грн.
Увеличение размера собственного капитала Национального банка в 2025 году на 2% - с 567,6 млрд грн до 579,5 млрд грн — произошло в целом за счет роста резервов переоценки, что обусловлено преимущественно изменением официального курса гривны к иностранным валютам.
Финансовый результат
Финансовый результат Национального банка за 2025 год составил 153 млрд грн.
Основными составляющими финансового результата Национального банка являются:
чистый процентный доход — 17,4 млрд грн;
переоценка финансовых инструментов в размере почти 113,2 млрд грн, следствием изменения официального валютного курса и их справедливой стоимости. Часть этой переоценки в сумме 16,4 млрд. грн. является нереализованным (предыдущим) результатом, который согласно требованиям Закона Украины «О Национальном банке Украины» накапливается в виде резерва переоценки в капитале Национального банка.
Расходы Национального банка, связанные с изготовлением банкнот, монет и другой продукции, расходы по содержанию персонала, административные и другие расходы в 2025 году составили 10 млрд грн (в 2024 году — 8,1 млрд грн).
Распределение прибыли
Прибыль в распределение по итогам 2025 года составила 155 млрд грн.
Из этой суммы:
8,9 млрд грн будут направлены в общие резервы НБУ;
146,1 млрд грн — в Государственный бюджет Украины после согласования сроков с Министерством финансов.