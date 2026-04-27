Украина подписала соглашение о первых 30 млн евро на ремонт ЧАЭС

На Чернобыльской АЭС состоялись памятные мероприятия и Международная конференция к 40-й годовщине катастрофы

Для возобновления нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС после российской атаки начат сбор средств. Общая стоимость работ оценивается в 500 млн евро. Украина уже подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о выделении 30 млн евро на первый этап.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время Международной конференции к 40-й годовщине катастрофы.

«Очень благодарен ЕБРР за лидерскую роль в процессе мобилизации финансового ресурса. Отдельно хочу поблагодарить МАГАТЭ, Европейский Союз, правительства государств-партнеров и всех, кто помогает Украине реагировать на последствия российских атак и одновременно усиливать устойчивость энергосистемы», — заявил Шмыгаль.

Старт международной мобилизации финансирования

Ключевым событием в рамках мероприятий на территории Чернобыльской атомной электростанции стала Международная конференция по восстановлению и ядерной безопасности. Конференция дала старт процессу мобилизации средств для возобновления Нового безопасного конфайнмента.

По предварительным оценкам, стоимость работ по восстановлению и усилению безопасности объекта после удара российского дрона в феврале 2025 года составляет около 500 млн евро.

В рамках мероприятия было подписано соглашение с Европейским банком реконструкции и развития, которое предусматривает выделение 30 млн евро на начальном этапе восстановления.

Также партнеры взяли на себя первые обязательства на сумму почти 100 млн евро. Эти средства будут направлены на возобновление безопасного конфайнмента на ЧАЭС и на повышение ядерной безопасности в Украине.

Участники конференции также одобрили совместное заявление, в котором страны-партнеры выразили поддержку усилиям Украины по мобилизации ресурсов для восстановления конфайнмента. Документ поддержали 24 государства.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на вице-президента ЕБРР по банковской деятельности Маттео Патроне писал , что Европейский банк реконструкции и развития ведет переговоры с международными партнерами по привлечению около €500 млн ($585 млн) для ремонта нового безопасного конфаймента Чернобыльской АЭС. «Мы уже ведем переговоры с рядом партнеров, чтобы собрать эти средства и запустить отдельный проект для решения этой проблемы», — заявлял Патроне.

